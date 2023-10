[DOTOWN株式会社]

“THE CHIKURA UMI BASE CAMP”で話題のDOTOWNが贈る新シリーズ、「アメリカ西海岸のサーファーズハウス」を彷彿させる注文住宅を民泊施設として宿泊体験キャンペーン中!!



DOTOWN株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:道祖修二)は、サーフスポットのメッカである千葉県南房総市和田町の太平洋沿いに、アメリカ西海岸を彷彿させるサーファーズハウス仕様の1棟貸民泊型施設「DOTOWN HOUSE和田浦」を2023年10月1日(日)にグランドオープンいたします。





「DOTOWN HOUSE和田浦」は、憧れのサーファーのライフスタイルを体験出来る施設として、「アメリカ西海岸を彷彿させるウッド調のサーファーズハウス」をコンセプトに、注文住宅でしか実現が難しかったサーフカルチャーを取り入れた間取りの民泊型施設です。

部屋タイプは、4名部屋が5棟(内2棟は広めの空間)、2名部屋が3棟の合計2タイプ用意しており、全ての棟にキッチン、バス、トイレを常設しており長期ステイにもおすすめです。







太平洋沖からコンスタントに波が届く代表的なサーフポイント「J’s前」に、1年を通して温暖な気候が特徴の南房総は、サーフィンや釣りが盛んな地域であり、都心から約2時間でアクセス可能な立地から、観光だけでなく2拠点居住を目指す人の関心を集める場所でもあります。

当施設から「J’s前」のビーチまでは徒歩30秒でアクセスが可能な立地を活かして、サーフトリップやフィッシングトリップを目的とした旅行の他にも、ワーケーションや移住を検討している方に向けての移住提案としてもご利用いただけます。



「DOTOWN HOUSE和田浦」は、現在Airbnbでモデルハウスを宿泊体験出来るキャンペーン中になります。ご予約は下記URLから受け付けております。



サーファーや釣り人はもちろん、海のあるライフスタイルに憧れているお客様が存分に楽しむことができる「DOTOWN HOUSE和田浦」を是非お楽しみください。

※グランドオープンを記念して、日本屈指のコンペティションプロサーファー大野修聖出演「DOTOWN HOUSE和田浦 Masatoshi Ohno Life Style編」の動画も公式サイト内にて公開いたしました。こちらも合わせてご注目ください。





■DOTOWN HOUSE和田浦の特徴について

【少人数で贅沢な1棟貸ステイ】

全7棟のうち、5棟が4名定員、2棟が2名定員と室内空間に余裕を持たせた設計で、家族やカップルなど、ミニマムツーリズムに特化したリラックス&リトリートが特徴です。

Wi-Fi完備でワーケーションや研修旅行などの利用も可能です。







【サーファーには嬉しいポイント目の前の立地】

1年を通してコンスタントにうねりが届く和田浦の中でも代表的でクラシカルなポイントであるジェイズ前が目の前に広がります。部屋から波チェックもできる環境はサーファーには嬉しい立地です。





【大自然を楽しめる立地】

環境省が選定する日本の快水浴場にも選出された和田浦海水浴場をはじめ、関東屈指の透明度の高い海が広がる他、8月にはカメが産卵しに海岸に訪れるなど、昔から変わらない自然があります。

一方、山頂から伊豆半島や富士山を見渡すことができる新日本百名山に選出された烏場山や歴史的な花嫁街道ハイキングコースにある黒滝など、森林や山道も見どころが多数あります。



■客室概要について

・DOTOWN HOUSE A~E(¥32,000~):計5棟

収容人数:4名

客室設備:バス、トイレ、キッチン、寝室、テレビ、駐車場

延床面積:72~80m2



・DOTOWN HOUSE F1~2(¥16,000~):計2棟

収容人数:2名

客室設備:バス、トイレ、キッチン、寝室、テレビ、駐車場

延床面積:50m2



・交通アクセス

車でお越しの方:富津館山道「富浦IC」より車で約30分

公共交通機関でお越しの方:内房線和田浦駅より徒歩で約10分

名称:DOTOWN HOUSE 和田浦(ドゥタウンハウス わだうら)

住所:千葉県南房総市柴180-5



・ご予約方法

THE CHIKURA UMI BASE CAMP公式サイト(運営施設)

Airbnb



・URL

https://chikuraumi.basecamp.style/hanare_a.html

https://chikuraumi.basecamp.style/hanare_f.html





■大野修聖出演「DOTOWN HOUSE和田浦 Masatoshi Ohno Life Style」編について

サーフィン日本代表コーチであり、現役の日本屈指のコンペティションプロサーファーである大野修聖氏が、日頃より当施設を愛用している様子を収め続けたドキュメンタリー映像を、この度、DOTOWN HOUSE和田浦のグランドオープンを記念して、1つの動画作品として製作を行いました。

プロサーファーとして、一人の人間として、真剣に己に向き合う=楽しむためのメンタリティ【fun THE MENTAL】を唱えつづける大野氏の日頃の生活やライフスタイルが凝縮された作品となっております。同じくプロサーファーであり、大人気YouTuberである村田嵐氏(アラシムラタ氏)も当施設の愛用者として、今回の作品にご出演いただいております。

また、楽曲タイアップとして、音楽を始めとした様々な作品にリアルなメッセージを乗せて発信するクリエイティブアーティストユニット「WST」の ” Waiting for the waves ” をご提供いただいております。



DOTOWN HOUSE和田浦とサーフィンライフ、音楽の魅力が随所に詰まった本ドキュメンタリー作品を是非お楽しみください。



















大野修聖(読み:おおのまさとし)

1981年2月16日生まれ。静岡県下田市出身。



8歳のころからサーフィンを始める。1997年に15歳ながらプロテスト合格。日本屈指のコンペティションサーファーとして活動。第32回オリンピック競技大会(TOKYO2020)にて、サーフィン日本代表コーチを務める。日本人の間では「キング」という名前でも呼ばれるほどで、日本における 近代サーフィンのパイオニア的存在。



村田嵐(読み:むらたあらし)



父親の影響で6歳から地元・三重でサーフィンを始め、日本および海外での大会に出場。2017年シーズンからは、プロとしてさらなるスキルアップを目指し拠点を千葉へと移し、活動を行う。現在は、「サーフィンをもっとメジャーなスポーツにしていきたい、もっと広めていきたい。」という思いから、サーフィンと並行してSNS活動も積極的に取り組んでいる。



WST(読み:ダブスト)



左:Micro 右:Shu

ストレートストリート、略して「ダブスト」。二人のルーツは「ストリート」。10代からストリートカルチャーのド真ん中で育ってきた。時を経て、共通するルーツを持つ二人は、ふとしたきっかけで一緒に音楽を作る事になる。WSTとは、音楽を始めとした様々な作品にリアルなメッセージを乗せて発信するクリエイティブアーティストユニット。





■THE CHIKURA UMI BASE CAMPについて

お客様が道の駅などで調達した地元の食材などを持ち込んで調理をしていただくことで生産者への感謝の想いや料理に対する想いを“作って食べる”を楽しむことで感じて頂きたいという食育を兼ね合わせた今までにない新しいタイプのグランピング“キュイジーヌリゾート”です。

また、当施設では基本的な調味料と調理器具は全て完備し、無料で提供することによりフードロス削減やごみの削減に貢献することをはじめ、客室のキッチンには環境にやさしい食器用洗剤の設置、アメニティーには竹製の歯ブラシ、タブレット型の歯磨き粉を使用するなど環境にも配慮した環境配慮型の施設を目指しています。

THE CHIKURA UMI BASE CAMPの詳細は下記ホームページをご参照ください。

https://chikuraumi.basecamp.style/



■施設概要

名称:THE CHIKURA UMI BASE CAMP(ザチクラウミベースキャンプ)

住所:千葉県南房総市千倉町白子2521-4









弊社は、「ロケーション+カルチャー×クリエイティブ = DOTOWNが提供するライフスタイル」をコンセプトに、クリエイティブブティックな建造物を各地に建設しています。

・ロケーション:自分たちが好きな場所であり、一番らしさが体感できる場所を提供

・カルチャー:そのエリアに住む人へ尊敬の念を持ち、そこに根差したコアな文化を理解し提供

・クリエイティブ:ロケーションとカルチャーを融合したオリジナリティを提供

創業以来20年間、当社は、土地の仕入から開発、管理、運営に至るまで、不動産に関わる事は全てを自社で担って参りました。

これまで培ってきたノウハウを活かし、私達が行う事業、それは「街づくり」です。

「人の想いや熱量がこもったもの」「文化やスタイルのある場所・もの」「人に必要とされていること」を大切にして、常識や固定観念にとらわれず、日本だけでなく、世界からの投資や消費を呼び込む事業を行なって参ります。



<会社概要>

会 社 名:DOTOWN株式会社

代表取締役:道祖 修二

設 立:平成16年3月

資 本 金:1億円(100,000,000円)

事 業 内 容:・まちづくり

・不動産開発

・不動産の売買、仲介、賃貸及び管理

・住宅の増改築、建替え及び住宅リフォーム業

・飲食店の経営

・ホテル、宿泊施設の経営

住 所:東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目1番8号12階



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-13:16)