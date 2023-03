[グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社]

~ビタミンEが血行を促進して歯ぐきに栄養を届け、歯周病を予防するプレミアムライン~



グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社(代表取締役社長:野上 麻理、本社:東京都港区、以下、GSKコンシューマー・ヘルスケア)は、健康な歯ぐきと強い歯のための歯周病予防ハミガキ「カムテクト」から、史上初となるプレミアムシリーズ「カムテクト プレミアム 歯ぐきケア」と「カムテクト プレミアム ホワイトニング」を、2023年3月13日(月)新発売します。また、同商品の新TVCM「カムテクト プレミアム 歯ぐきから、噛む力」篇を、4月1日(土)から全国で順次放送開始します。









「カムテクト プレミアム」は、「カムテクト」シリーズ独自の重曹*1配合処方による歯垢除去パワーと、殺菌・抗炎症作用による歯肉炎・歯槽膿漏予防の効果に加え、日本だけのオリジナル処方である「ビタミンE*2」を新たに配合しました。歯垢除去後、キレイになった歯ぐきの血行を促進し、歯周組織に栄養を届けて歯周病を予防します。「カムテクト プレミアム 歯ぐきケア」は、歯ぐきの健康ケア(歯周病予防)に特化したタイプ、「カムテクト プレミアム ホワイトニング」は、歯周病予防に加え、シリカ(含水ケイ酸:清掃剤)配合でホワイトニングに特化したタイプとなっています。

*1.炭酸水素ナトリウム(清掃剤)、*2.トコフェロール酢酸エステル





※特長3については「カムテクト プレミアム ホワイトニング」にのみ該当





また、「カムテクト プレミアム」の発売に合わせ、「カムテクト」ブランドのキーコピーを「歯ぐきから、噛む力 カムテクト」に刷新し、健康な歯の為には、歯ぐきの健康を保つ歯ぐきケアも重要であることをさらに強化して伝えています。更に、4月からは、新しいTVCMの放送とデジタルキャンペーンも予定しており、様々なアプローチで、「カムテクト プレミアム」を発信していきます。





【新TVCM概要】

「カムテクト プレミアム 歯ぐきから、噛む力」篇(15秒)

カムテクトの研究に深く携わっている研究員・陶山和明氏が、新しい「カムテクト プレミアム」の特長である、独自の重曹配合処方による歯垢除去パワーと、新たに配合された歯周病予防成分「ビタミンE」が歯ぐきの血行を促進し、栄養を届けるメカニズムをイメージ動画でわかりやすく説明します。最後に新しいブランドコピーである「歯ぐきから、噛む力 カムテクト」をりんごを噛むシーンとともに「カリッ」というインパクトのある効果音で伝えます。



※TVCMの内容は変更となる可能性があります。





【新TVCM放送・公開概要】

新TVCMは、2023年4月1日(土)から全国で順次放送開始します。また、「カムテクト公式YouTubeチャンネル」でも、同日より公開します。



■カムテクト YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/user/kamutect









■ブラッシングによる出血は、歯周病の初期症状のサイン

歯周病は、成人の50%以上が罹患しているにも関わらず、3人に2人は何も対処せずに放置しています*3。ブラッシングによる出血は、歯周病の初期症状のサインのひとつであり、早期に歯周病に対処しなければ、やがて歯肉炎から歯槽膿漏に進行する恐れがあるとともに、歯を失う大きな原因となります。そのため、健康な歯ぐきと強い歯を保つために、毎日の正しい歯周病予防が重要です。



歯周病は、歯肉炎・歯槽膿漏の総称です。

*3. CDC Perio 2016; Half of American Adults Have Periodontal Disease





【カムテクトのご紹介】

カムテクト(英国商品名:parodontax)は、1937年にドイツの歯科医フォッケ博士によって開発された長い歴史を持つ薬用ハミガキ剤です。日本では2014年の発売以来、多くの消費者のニーズに応えるために製品ラインアップを増やし、愛用者が年々増えています。

カムテクトは歯ぐきを健やかに、歯を丈夫に、息を爽やかに保つために処方されており、優れた歯垢除去作用を持つ重曹をベースにしたオリジナルの処方は、現在でもカムテクトハミガキの基礎となっています。また、重曹配合の他、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)がバクテリアを殺菌し、グリチルリチン酸モノアンモニウム(MAG)が炎症を抑えて歯周病を予防。さらに、高濃度フッ素(フッ化ナトリウム)が歯を強くし、ムシ歯を予防します。独特な薬用感のある味により、使用された多くの方に長くご愛用いただいています。ぜひスッキリした使い心地をお楽しみください。



■「カムテクト」の製品ラインナップ







【グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社】

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパンは、コンシューマーヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon(ヘイリオン)(本社・英国)の日本法人です。Haleonは世界中で何百万人もの消費者から信頼されている数多くのブランドを展開、170の市場にて22,000人以上の従業員を擁し、「Deliver better everyday health with humanity.」(もっと健康に、ずっと寄りそって)というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-20:40)