[株式会社シグマ]

このたび、株式会社シグマ(代表取締役社長:山木和人)は唯一の生産拠点である会津工場の操業開始50年を記念した新作映像作品「50 Years in Aizu|SIGMA」を公開しました。









特設サイトでは、撮影監督の藤代 雄一朗さんと音楽担当のharuka nakamuraさんから寄せられたコメントも掲載しています。



▶ 50 Years in Aizu|SIGMA

https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/branding/50-years-in-aizu/



[作品情報]

Producer, Production Manager 市 純一

MA 中村 和教 (GZ-TOKYO)

Music haruka nakamura

Director / Cinematographer / Offline Edit 藤代 雄一朗





Made in Aizu 2018









Production Manager 市 純一

Production Assistant 中島 唯歌

Lighting 杉本 周士

Lighting Assistant 高橋 朋晃

Location Manager 品田 正人

Online Edit 吉田 宏治 (PTHREE)

Colorist 嶋田 真幸 (PTHREE)

MA 伊藤 恭平 (PTHREE)

Music haruka nakamura

Producer 森口 典孝

Director / Cinematographer / Offline Edit 藤代 雄一朗

Production DRAWING AND MANUAL



“Made in Aizu 2018”

https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/branding/made-in-aizu/





+fp interview|色彩 +fp|藤代 雄一朗 Yuichiro Fujishiro









+fp

https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/cameras/plusfp/plusfp-yuichiro-fujishiro/





株式会社シグマについて







株式会社シグマは、デジタルカメラ、スチル・シネマ用交換レンズ、各種アクセサリーなどの製造・販売を行う総合光学機器製造企業です。

1961年の創業より60年以上にわたって、多種多様な交換レンズを市場に提供するだけでなく、早期から自社ブランド「SIGMA」として多くの革新的で多彩な光学機器を開発・製造し、海外をメインフィールドとして市場展開してきたグローバルカンパニーです。

現在、世界各地に8つの子会社を置くとともに、80以上の国・地域に販売網を展開しています(2023年6月現在)。

また、一部の加工を除くレンズ研磨、プラスチック部品の成形、塗装、基板実装、組立て、微細な部品製造、金型の製造までほぼ完全内製化。多くの製造業が海外進出するなかで、すべてを会津で一貫生産しており、掛け値なしに「Made in Japan」を謳うことのできる希有な企業です。

自社ブランドとして交換レンズ、デジタルカメラ、周辺機器までを完全内製化で開発・製造し、ワールドワイドに市場提供しているレンズメーカーとしては最大規模となります。



誰も思いつかなかったユニークなアイデアを。

誰もが夢見ながら着手できずにいた製品やサービスを。

革新性と可能性に満ちたものづくりを追求しつづけること。

それが、SIGMAのアイデンティティです。





SIGMA公式サイト|https://www.sigma-global.com

会津工場について | https://www.sigma-global.com/jp/about/made-in-aizu/



