奔放で絶え間なく変化する自然は、これまで、あらゆる分野で人間の創造性と才能を刺激してきました。ラドーとThe Great Garden of the World (グレート・ガーデン・オブ・ザ・ワールド)のコラボレーションは、優れたデザインや美への理解をひとつにする機会として始まり、数々のまったく新しいテクスチャーと形が、ラドーの時計の製造おいて取り入れられることになりました。世界に存在する希少価値のあるものが、才能豊かな時計デザイナーたちの創造性をより高めてきました。



今回のコラボレーション最新シリーズは、3種類のまったく異なる植物からインスパイアされた美しい自然のモチーフを、驚くほど独創的なダイアル・デザインに仕立てています。これらの植物は、3色(ブラック、ホワイト、プラズマ グレー)のTrue Thinlineモノブロック構造ハイテクセラミック製ケースの雰囲気や色合いに合わせています。具体的には、ハワイ固有のヤシ「ロウル・レロ」Hawaiian Loulu Lelo、チリに自生するナンヨウスギの一種「アラウカリア」、 Chilean Araucaria イエメン・ソコトラ島固有の「ベニイロリュウケツジュ(ドラセナ・シナバリ)」、Yemeni Dragon Blood Tree - 。現在は絶滅危惧種に指定されている貴重な植物で、3作それぞれのデザインに艶っぽさと美しい視覚的なリズムをもたらしています。

新シリーズの1つ目第8章は、ポリッシュ仕上げされたブラックのケースと、ハワイ固有のヤシ「ロウル・レロ」のひだ状の葉を模したダイアルを融合させました。ダイアルの心地よく整然と並んだ放射模様は、ピュアでミステリアスな雰囲気を醸し出しています。すべてのモデルにプレミアムなラドーR766ムーブメントを搭載し、約64時間のパワーリザーブを実現しています。 新シリーズの全3モデルは、すべてに耐磁性Nivachron(TM)(ニバクロン)ひげぜんまいが搭載されており、信頼性の高い精度になっています。 両面に反射防止コーティングが施されたボックス型サファイアクリスタルのダイアルは、暗い色調のケースと完璧な調和を生んでいます。ガラスの内側には、メタライズ加工されたゴールドカラーのRadoロゴが、センスよくあしらわれています。



シリーズ2つ目第9章は、デザイナーがアラウカリアの木から受けた視覚的インスピレーションを見事に反映させています。ホワイトのハイテクセラミック製ケースは、他の2作とは一味違った雰囲気。ホワイトのマザー・オブ・パールのダイアルには、チ リに自生するナンヨウスギの一種アラウカリアの葉の、新鮮で陽気とも言える輪郭を思い起こさせる模様がエングレービングされており、軽やかで穏やか、かつユニークな雰囲気が強調されています。ハイテクセラミックの滑らかな輪郭は、特にホワイト では官能的に感じられ、木の葉の尖った先端と巧みに対比されています。クールな輝きを放つマザー・オブ・パールと相まっ

て、時計愛好家に喜ばれるスマートな外観を実現しています。シリーズ全モデルと同様、チタン製の裏蓋にはサファイアクリスタルの窓が付いており、「GREAT GARDENS OF THE WORLD」の文字とチャプター番号がデジタルプリントされています。ケースバックの背景には、アラウカリアの大木の年輪を表現したモチーフが巧みに描かれ、コレクターズセットのディスプレイボックスや、時計に付属するスペシャル・エディション・カードにも繰り返し使用されています。



ラインナップ最後の第10章は、プラズマ処理特有の神秘的なグレーを基調とした、プラズマ・ハイテクセラミック製モノブロック構造ケースを有しています。太陽の表面温度の数倍にあたる20,000℃に近い極限の環境から開始されるこのプロセスは、その後、1000℃前後に保たれながら、全処理が続けられます。 第10章のダイアルは、2層構造の豪華な作り。上層には、ソコトラ島の固有種ベニイロリュウケツジュの、魅惑的に絡まりあう枝を思わせるオーガニックな様相がカットアウトされ、そのスケルトン部分からバックプレートのローズゴールドカラーが覗いています。時針と分針はピンクゴールドカラーで、ラドーの繊細な職人技を示す美しいタッチになっています。全3モデルには、それぞれのケースに合ったポリッシュ仕上げのハイテクセ ラミックス製ブレスレットが付属しており、バックルには信頼性の高いチタン製の3つ折れ式を採用しています。至高の美しさ と揺るぎない正確性-これが 自然の完成形といえるでしょう。



新Great Gardens of the Worldシリーズ 第8~10章は、単品でお求めいただけるほか、3モデルをまとめた限定99セットのコレクター向けディスプレイボックス・エディションもご用意しております。













Rado True Thinline x Great Gardens of the World (単品references)









(写真左から) Chapter 8 (Loulu lelo) 、 Chapter 9 (Araucaria) 、 Chapter 10 (Dragon blood)

R27113152 R27118902 R27088122





ムーブメント:ラドー キャリバー R766、自動巻、21石、2針、最大64時間パワーリザーブ機能、耐磁性 Nivachron(TM)(ニバクロン)ひげぜんまい搭載、3~5ポジションでの標準テスト要件を上回る高精度、最大3気圧 (30m) 防水

サイズ:40.0 x 44.6 x 9.0 (WxLxH in mm)

R27113152 / Chapter 8 / Loulu lelo

ケース:

ブラック、ポリッシュ仕上げハイテクセラミック製ケースとリューズ、モノブロック構造

両面反射防止コーティングを施したボックス型サファイアクリスタル、Radoロゴ入り(メタライゼーション加工、イエローゴールド)、

チタン製ケースバック、デジタルプリント入りサファイアクリスタル:GREAT GARDENS OF THE

WORLD CHAPTER 8

ダイアル:ブラック、ロウル・レロの葉をモチーフにしたひだ構造の刻印

針:イエローゴールドカラー

ブレスレット:ブラック ポリッシュ仕上げハイテクセラミック、チタン製 3つ折れバックル



R27118902 / Chapter 9 / Araucaria

ケース:ホワイト、ポリッシュ仕上げハイテクセラミック製ケースとリューズ、モノブロック構造

両面反射防止コーティングを施したボックス型サファイアクリスタル、Radoロゴ入り(メタライゼーション加工、シルバー)

チタン製ケースバック、デジタルプリント入りサファイアクリスタル︓GREAT GARDENS OF THE WORLD CHAPTER 9

ダイアル:ホワイト、アラウカリアの年輪のモチーフをエングレービングしたマザー・オブ・パール

針:シルバーカラー

ブレスレット:ホワイト、ポリッシュ仕上げハイテクセラミック、チタン製3つ折れバックル



R27088122 / Chapter 10 / Dragon blood

ケース:プラズマグレー、ポリッシュ仕上げハイテクセラミックス製ケースとリューズ、モノブロック構造

両面反射防止コーティングを施したボックス型サファイアクリスタル、Radoロゴ入り(メタライゼーション加工、ローズゴールドカラー)

チタン製ケースバック、デジタルプリント入りサファイアクリスタル︓ GREAT GARDENS OF THE

WORLD CHAPTER 10

ダイアル:2層ダイアル︓上層 /ロジウムカラー、サンブラッシュ仕上げ、ベニイロリュウケツジュの枝が複雑にからまる様相をスタイリッシュに表現したスケルトン構造 下層/ローズゴールドカラーのバックプレート

針:ローズゴールドカラー

ブレスレット:ポリッシュ仕上げプラズマ ハイテクセラミック、チタン製3つ折れバックル



国内希望小売価格(税込み):382,000円

発売時期:2023年7月より順次、ラドー正規販売店にて限定販売



Rado True Thinline x Great Gardens of the World



コレクターズボックス:Ref. R27999812



Great Gardens of the World について

庭園は、かつて、多くの国で王や指導者たちが、趣味趣向や権力を示すため造られてきたことがありました。 19世紀後半になると、庭園は開放されて地域利用されるようになり、自然そのものが私たちの集団生活に欠かせない要素として認識されるようになりました。近年では、庭園は人びとが集う公共の場となっています。民間や公共の財団から助成を受けて作られた庭園の中には、優れたデザインのものも、いくつかあります。ラドーのような未来志向のブランドにとって、世界各国の庭園が参加し、世界有数のランドスケープ・デザイナーを擁するGreat Gardens of the Worldと絆を結ぶことは、実に自然な成り行きでした。さらに詳しい情報はこちらのサイトよりご覧いただけます。 www.greatgardensoftheworld.com





