「OCEAN PLACE」×「THE SORAKUEN」のスペシャルコラボで生まれる 魅惑のスイーツ体験



神戸・大阪でレストランやウェディング等の事業を展開する株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:神戸市

代表取締役:村井 宏輔)は、8月14日(月)に神戸・メリケンパークのレストラン「OCEAN PLACE」において「THE SORAKUEN」とのコラボイベントを開催します。

地元 神戸・兵庫の素晴らしさを存分に味わっていただこうと、 眺めも食材もこだわり抜く一日限定のレストラン企画。その第二弾として「夏のスイーツコース」をテーマに、両店舗のシェフ&パティシエが腕を振るいます。









神戸の海がきらめく「OCEAN PLACE」で 旬の兵庫産フルーツを豊かに味わうスイーツコース

5月に開催し大好評だった第一回のシェフコラボディナーに続き、第二回を8月に行うことが決まりました。

今回のテーマは「夏のスイーツコース」。両店舗のシェフとパティシエがそれぞれイマジネーション豊かにスイーツを創りあげ、世界に一つだけの“夏のスイーツコース”を完成させます。



食材は、自然に恵まれた兵庫県産の豊かさを存分に味わっていただこうと、生産者から届いた旬のフルーツや新鮮な夏野菜を厳選。さまざまな種類のフルーツを使い、食感や形など細部までこだわり抜きます。

中でも、注目の一皿は「西瓜割」! パティシエの遊び心がたっぷりの、夏休みにふさわしいスイーツです。



舞台となる「OCEAN PLACE」は、神戸・メリケンパークの中心地「神戸海洋博物館」の2階に位置し、青い海や空、ポートタワーやハーバーランドを一望する、みなと神戸の特等席。

神戸の海がきらめくリゾート感たっぷりの「OCEAN PLACE」で、シェフとパティシエの協演による至福のスイーツコースをお楽しみください。



「OCEAN PLACE」×「THE SORAKUEN」コラボ第二弾《夏のスイーツコース》

日時 8月14日(月)14:30~受付 15:00スタート



場所 OCEAN PLACE (神戸海洋博物館2F)



金額 7,000円(税・サービス料込)



内容 スイーツコース6品・ペアリングドリンク(ノンアルコール)





ご予約はこちら

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020kbkd7v7531.html





「OCEAN PLACE」×「THE SORAKUEN」シェフ&パティシエによるスイーツコース









・白ビールのセミフレッド シャインマスカット THE SORAKUEN パティシエ横山

・マンゴーのブリュレ OCEAN PLACE パティシエ岸上

・パッションフルーツのグラタン 発酵トマト ゼッポレ OCEAN PLACE シェフ加藤

・ルバーブ 無花果 ミルフィーユ THE SORAKUEN パティシエ川畑

・海藻 バニラ THE SORAKUEN シェフ木村

・西瓜割 OCEAN PLACE パティシエ岸上



*食材の仕入れ状況等により内容が一部変わる場合がございます。





参考)5月に開催した第一回コラボイベント「OCEAN PLACE」×「THE SORAKUEN」

スペシャルコラボディナーの様子は下記サイトでご覧ください。

https://www.oceanplace-kobe.com/topics/detail.php?id=47





「OCEAN PLACE」施設情報



大海原を駈ける帆船の帆と波をイメージした、白いスペースフレーム屋根が特徴的な「神戸海洋博物館」の2階に位置するレストラン「OCEAN PLACE(オーシャンプレイス)」。

360°神戸の海と山に囲まれ、目の前の神戸ポートタワーやハーバーランドを見渡しながら、港町神戸の新鮮な食材の料理を楽しめる。



事業内容 レストラン・カフェ・ウェディング・パーティ・イベント

所在地 〒 650-0042 神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F

アクセス 地下鉄海岸線 「みなと元町」駅 徒歩7分

各線「元町」駅 西口より徒歩10分

TEL 078-334-6850

公式サイト https://www.oceanplace-kobe.com/













株式会社クレ・ドゥ・レーブ について











We are the “Heart Factory” を企業理念に、お客様の想像や期待を超える価値を探求し

ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。



代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業内容 ウェディング・フォト・イベント・パーティー・レストラン・カフェ・ケータリング等の企画運営



運営施設

北野クラブ ソラ (神戸市中央区北野町1-5-4)

KITANO CLUB ANNEX (神戸市中央区北野町1-5-10)

鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1)

OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

BOTANICAL HOUSE (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

Sincro *受託運営(神戸市中央区新港町7番1号Stage Felissimo 2F )



公式サイト https://www.cdr-heart.com/



