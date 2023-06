[株式会社キカガク]

人工知能・機械学習を含めた先端技術に関する教育事業を展開する株式会社キカガク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大崎 将寛)が、Great Place to Work(R) Institute Japan 主催の 2024 年版「働きがいのある会社」認定において、「働きがい認定企業」に選出されました。







■ 『働きがいのある会社』認定の背景

キカガクでは、『あるべき教育で人の力を解放する』というミッションを達成するため、一人ひとりがバリューを発揮することを大切にしています。(下図参照)

社内の各種制度はミッション達成から逆算して設計されたものになっており、社内環境を整えることで社員が遺憾なくバリューを発揮できることを目指しています。

昨年はこれまでの取り組みが評価され、キカガクとして初めて『働きがいのある会社』として認定されました。その後、更に社内制度をアップデートした結果、今年も『働きがいのある会社』に認定され、2 年連続の選出となりました。







■ 主な取り組み

キカガクではメンバーの働きがい向上を目的として、既存の取り組みのアップデートや、新たな制度導入を積極的に行っています。ここでは、主な取り組みをご紹介します。



バリューアワード

年末の全社会にて、年間で4つのバリューそれぞれを最も発揮できたメンバーを表彰しています。加えて新人賞や特別賞の認定を行い、勤続年数やグレードにかかわらず社員全員で成果を賞賛しあう文化形成を行っています。 表彰者には、バリュー体現のためにどのように仕事に向き合っているのかをパネルディスカッション形式で全社員に共有してもらっており、各々のバリューの発揮につなげられる機会を作っています。 こうした活動により、全社員が会社のバリューに対し理解を深め、共感を持ち、同じベクトルを持って仕事に取り組むことができています。







キカガクハンドブック

キカガクで働く上で必要な情報を集約したポータルサイトを作成。今後の組織拡大に備え、社歴やスキルが多様なメンバーが思う存分バリューを発揮でき、働きがいを感じられる環境構築の一環として行われたプロジェクトです。主に、ミッション・バリュー・経営戦略・各種制度等、キカガクで働く上で欠かせない情報にいつでも簡単にアクセスできるよう設計されています。







キカガク父母手帳

『家族ファースト』の思いを大切に、自身やご家族が妊娠出産を迎えても安心して仕事にフルコミット出来る制度を設計。妊娠出産時に必要な情報を集約した『キカガク父母手帳』リリースしました。









上記以外の取り組みについては、カンパニーデックを御覧ください。

【カンパニーデック】

https://6706166.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6706166/companydeck/230424_companydeck.pdf



キカガクでは、今後も『働きがい向上』について真剣に向き合い、社員が『キカガクで働いてよかった!』と思える環境構築を追求していく考えです。



■ 採用に関するお問い合わせはこちら

https://www.wantedly.com/companies/kikagaku



■「Great Place to Work(R) Institute Japan」について(R)

Great Place to Work(R) Institute は、 世界約 60 ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、 各国の HP や主要メディア等で発表しています。 米国では、1998 年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、 同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。 日本においては、 株式会社働きがいのある会社研究所が Great Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、 Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

▪Great Place to Work(R) Institute Japan 公式サイト

https://hatarakigai.info/



■ 株式会社キカガクについて

Mission「あるべき教育で人の力を解放する」

私たちは教育を軸に人材領域で企業の DX を支援しています。これまで 85,000 人以上の受講生、約 700 社の企業の DX 推進をサポートしてきました。実データを用いた課題解決型研修 (PBL) を特徴とし、企業の課題に合わせ、研修をカスタマイズして提供しています。企業の DX 推進を実現するために、人材の要件定義から育成ロードマップの策定、アセスメント・スキル可視化など様々なサービスを展開。その他、AI モデルの受託開発やコンサルティング、AI・データサイエンスに特化した社会人向けスクールも運営しています。



■ お問い合わせフォーム

https://share.hsforms.com/1L-rpSvLyTwSvVYCcB31O1g3zqie

▶ DX 人材ラーニング・アセスメントプラットフォーム「キカガク for Business」資料

https://6706166.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6706166/kikagaku/Kikagkau-for-Business.pdf

▶ 会社説明資料

https://6706166.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6706166/kikagaku/kikagaku2022-2.pdf

▶ プラットフォーム「キカガク」

https://www.kikagaku.ai/

▶ AI プログラミングスクール

https://www.kikagaku.ai/campaign/

▶ 会社概要

代表者 : 代表取締役会長 吉崎 亮介/代表取締役社長 大崎 将寛

設立 : 2017 年 1 月 17 日

本社所在地: 東京都渋谷区神南 1-9-2 大畠ビル 202

URL : https://www.kikagaku.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-15:16)