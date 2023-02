[ROOT株式会社]

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT(ルート)株式会社は、卓越した機能美を持つラゲッジアイテムを中心に展開するBRIEFING(ブリーフィング)とのコラボレーションAir Pods専用ケース(AirPods(第3世代)・AirPodsPro(第1世代)・AirPodsPro(第2世代))を販売します。













今回販売するコラボレーションアイテムは、ROOT CO.の耐衝撃AirPodsケース「Shock Resist Case Pro. for AirPods」に、BRIEFINGのロゴを配した特別仕様。

前面にあしらったBRIEFINGロゴが映える、ロック機構搭載・米国MIL規格準拠の耐衝撃仕様のAirPodsケースです。











対応機種は、AirPods(第3世代)・AirPodsPro(第1世代)・AirPodsPro(第2世代)。

サイドに搭載した20mm幅のウェビングテープ等を取り付け可能なループが特徴で、付属のS字カラビナとベルトでバッグやザック・ベルトループなどに装着していつでも持ち運びが可能。

また、万が一落下時に本体が飛び出してしまうのを防ぐロック機構を採用しました。

















【ABOUT Collaboration】





卓越した機能美と耐久性を追求するラゲッジブランド「BRIEFING」と、自然の中でも都会でも様々な環境で快適に使えるモバイルギアを発信する「ROOT CO.」。

《あらゆるシーンにおける究極の選択は、常に「耐久性のある機能美」が存在していなければならない。》そう謳うBRIEFINGの世界観に合致したコラボレーションです。

BRIEFINGのロゴを配した特別仕様の全4アイテムを展開中。







【製品詳細】











BR×ROOT CO. for AirPods

販売価格:各税込4,950円

販売日時:2023年2月9日(木)AM11:00

対応機種:AirPods(第3世代)・AirPodsPro(第一世代)・AirPodsPro(第二世代)

カラー:ブラック・コヨーテ

販売ページ:https://www.rootco-shop.jp/c/item/accessory/other/brw231g

https://www.rootco-shop.jp/c/series/collaboration/briefing



BRIEFING×ROOT CO.コラボレーション:https://www.rootco-shop.jp/c/series/collaboration/briefing





◆販売サイト

・ROOT CO. ONLINE SHOP:https://www.rootco-shop.jp/c/item/accessory/other/brw231g

・ROOT CO.楽天市場店:https://item.rakuten.co.jp/rootco/brw231g/

・ROOT CO.Amazonストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BS6NFJMK



・ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/collaboration/item/brw231g/





◆BRIEFINGでの展開店舗について

BRIEFING OFFICIAL SITE(https://www.briefing-usa.com/)と、BRIEFING GOLF 玉川高島屋S・C店を除く27店舗で販売します。





【BRIEFINGについて】





1998年に卓越した機能美と耐久性を追求するラゲッジブランドとして誕生した「BRIEFING」。現在ではミリタリー素材を使用したアイテムのみならず、ワーク、デイリー、トラベル、スポーツと多岐にわたったアイテムを展開しています。





【ROOT CO.について】





「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-11:46)