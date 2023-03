[株式会社はぴロジ]

~PRTIMESスタンプラリーに「はぴロジ」も初参加~



流通インフラプラットフォームサービスを展開する株式会社はぴロジ(所在地:東京都港区虎ノ門、代表取締役社長:木村 和弘、URL:https://www.hapilogi.co.jp、以下「はぴロジ」)は、2023年4月5日(水)~7日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第32回Japan IT Week 春」内の専門展「クラウド業務改革EXPO」へ出展します。







はぴロジとは



はぴロジは、ネットショップ運営者様と倉庫・物流事業者様をつなぐ流通インフラプラットフォーム事業を提供しています。

展示会場では、ネットショップの物流をアウトソーシングしたい方、物流倉庫に繋げる際のシステム課題がある方に、コスト改善のご提案を致します。



また、流通インフラプラットフォームの中核を担うクラウドシステム「logiec」のデモ説明や、数量限定の事例集の配布、物流相談をご希望の方に【無料見積もり診断】も現地でご体験いただけます。











Japan IT Week【春】とは









「Japan IT Week 春」は、11の専門展から構成される日本最大規模のIT展示会です。はぴロジは社内のDX化・業務改革を推進する専門展「クラウド業務改革EXPO」に出展します。

■ 開催概要

名称 :第32回 Japan IT Week 春

公式URL :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

主催 :RX Japan株式会社

会期 :2023年4月5日(水)~7日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00)

会場 :東京ビッグサイト 東ホール (東京都江東区有明3-11-1)

出展ブース:クラウド業務改革EXPO 小間番号 E6-20

入場料 :5,000円(下記URLより、事前の申し込みで無料)

https://bit.ly/3YOA5Nn



クラウド型流通統合制御システム logiecとは



ECカート/モール、OMSと、倉庫内システム(WMS)の連携を自動化し、出荷作業時工数の削減や業務負担軽減・品質の向上など、ネットショップと倉庫の双方において業務DX化を支援するシステムです。会場では、ご要望の方にシステム担当からデモのご紹介も行います。



<logiecができること URL: https://www.hapilogi.co.jp/service/logiec >





(1)受注データのアップロード・ダウンロードなど、付加価値の低い作業を自動化できる

(2)豊富なAPI連携対応で、新たに出店する際のカート・モールとの接続が容易になる

(3)logiecと連携した全国200拠点以上の物流拠点(倉庫)ネットワークから、最適な物流パートナーが選択できる

(4)出荷指示データを自動で振り分け、イベントやキャンペーンなどの急な物量波動も複数の倉庫を組み合わせて制御できる

(5)クイックコマースとの接続で、EC販売した商品を実店舗から即日配送が可能になり、店舗在庫の有効活用と顧客体験の向上ができる





PRTIMESスタンプラリー初参加



はぴロジは、株式会社 PR TIMES(東京都港区、代表取締役:山口拓己、東証プライム:3922)が同展示会内で開催するスタンプラリーへ他参加企業様と共同で参加致します。



「PR TIMES」を利用している企業95社様・102サービス(3月14日時点)の内4社様のブースを巡っていただくことを条件とし、各ブースで配布するシールを4社分集めていただいた方限定で、PR TIMESテレワークブースにて日本全国の銘菓を受け取ることができます。



会場のフロアマップが裏面に描かれたA4サイズのクリアファイルバッグが、スタンプラリーの台紙となります。バッグの中には今回参加いただく各企業の出展ブースの位置が分かるA3サイズの詳細マップが入っていますので、マップをもとに各ブースを巡りながら、バッグはそれぞれの場所で受け取った資料などをまとめて持ち運べる用途としても活用いただけます。



PRTIMESスタンプラリー関連記事:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001268.000000112.html



※「第32回 Japan IT Week 春」出展社750社のうち「PR TIMES」利用企業324社が出展。同展示会公式サイトより抽出(2023年3月14日時点)https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2023/directory.html#/





はぴロジ公式Webサイト:https://www.hapilogi.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-20:46)