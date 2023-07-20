【7/27(木)～28(金)内覧会開催】「リベラ神田神保町ビ…
［Keeyls株式会社］
東京都千代田区神田神保町1-8-1
東京都を中心にレンタルオフィス・コワーキングスペース「LiFEREE WORK」を運営するKeeyls株式会社（渋谷区 代表取締役 大貫功二）はこの度、2023年7月27日(木)、7月28日(金)に東京都千代田区神保町にてセットアップオフィス「リベラ神田神保町ビル」（東京都千代田区神田神保町1-8-1）の内覧会を開催します。
内覧会情報
以下の通り内覧会を開催致します。
予約不要で、開催当日の10:00～17:00に現地に来ていただいた方にオフィスを案内します。
※上記日程以外でも、見学、取材をお受けしています。遠慮なくご連絡ください。
◆日程： 2023年7月27日(木)～7月28日(金)
◆時間： リベラ神田神保町ビル
◆場所： 東京都千代田区神保町1-8-1
◆予約： 不要(ご連絡いただけた方は優先的にご案内)
レンタルオフィス情報
【リベラ神田神保町ビルについて】
１.24時間・365日利用可能、家具・レイアウトが自由なレンタルオフィス
２.初期費用なし、通信・水道・光熱費無料
３.駅から近い築浅・未入居物件
４.4人部屋の会議室も利用可能
【空室状況】
１.5F：１フロア（53平方メートル ）
２.6F：１フロア（53平方メートル ）
３.7F：１フロア（53平方メートル ）
４.8F：１フロア（53平方メートル ）
【不動産仲介会社の方へ】
◆AD： 詳細は(office@keeyls.com)までご連絡ください。
不動産仲介業者の方や現在神保町周辺でオフィスをお探しの皆様、
多数のご参加をお待ちしております。
＜会社概要＞
商号：Keeyls株式会社
代表者：代表取締役CEO 大貫 功二
所在地：東京都港区新橋2丁目16番1号 ニュー新橋ビル 9F
設立：2015年4月21日
事業内容：KEY STATION事業、不動産運営事業
URL：https://keeyls.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/20-11:46）
データ提供
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