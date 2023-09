[キングレコード株式会社]

声優・アーティストの上坂すみれが10月18日(水)に発売する14枚目のシングル『ハッピーエンドプリンセス』より表題曲「ハッピーエンドプリンセス」の先行配信とMUSIC VIDEOが公開された。(https://youtu.be/dC_Fv38OBN8)









本楽曲は、上坂が主人公のミーア・ルーナ・ティアムーン役として出演するTVアニメ「ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~」(以下:「ティアムーン帝国物語」)のOPテーマ。上坂すみれにとっては、シンガーソングライター大石昌良による初の楽曲提供であり、華やかなサウンドに心躍るパワフルでハッピーな楽曲だ。





公開されたMUSIC VIDEOは「ティアムーン帝国物語」の世界観が詰め込まれた華やかな映像に仕上がっている。MVではプリンセスになることを夢見る使用人になった上坂すみれが、自身の運命を改変していく姿がユーモラスに描かれており、様々な衣装の上坂を堪能することができる。キャッチーで可愛らしいダンスシーンにも注目!



尚、毎週土曜日22時から放送中のYouTube番組「上坂すみれのおまえがねるまで」には、大石昌良のゲスト出演が決まっており、公開は10/14(土)と10/21(土)を予定している。



10周年イヤーを盛り上げる新たなMVの解禁にシングル発売への期待感もさらに高まる。

ぜひ何度でもMVを見て、発売に備えてほしい!





■上坂すみれ「ハッピーエンドプリンセス」MUSIC VIDEO

作詞・作曲:大石昌良

編曲:大石昌良・園田健太郎



視聴 URL▷ https://youtu.be/dC_Fv38OBN8

各種配信サイトはこちら▷ https://sumire-uesaka.lnk.to/14thSG_HAPPYENDPRINCESS



「Music Video Cast」

奥富夕渚

柊 有紗

Gaz

Robert Baldwin



「Music Video staff」

Director:ZUMI

Cinematographer:小松嶺介

Lighting Designer:梶 真樹人

Production Manager:バンホリョン、山根翼

Producer:脇田政法

■14th SINGLE『ハッピーエンドプリンセス』

発売日:10月18日(水)

ご予約はこちら▷https://sumire-uesaka.lnk.to/14thSG_HAPPYENDPRINCESS



【初回限定盤】CD+Blu-ray

品番:KICM-92140

¥2,200(税抜価格¥2,000)





【期間限定アニメ盤】CD ONLY

品番:KICM-92141

定価:¥1,430(税抜価格 ¥1,300)

キャラクターデザイン・大塚舞描き下ろしジャケット仕様





【通常盤】CD ONLY

品番:KICM-2140

定価:¥1,430(税抜価格 ¥1,300)





<収録内容>

【CD※3形態共通】

01.ハッピーエンドプリンセス

作詞・作曲:大石昌良 編曲:大石昌良・園田健太郎

★TVアニメ「ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~」オープニングテーマ

02. polar night

作詞・作曲・編曲:ツミキ

03. 恋学(RENGAKU):ポータブルヒューマノイド

作詞・作曲・編曲:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

04-06.各off vocal ver.収録



【Blu-ray】

・「ハッピーエンドプリンセス」MUSIC VIDEO

・「ハッピーエンドプリンセス」MAKING

・ロリータボーリングビンゴ ディレクターズカット版

・メイドカフェで反省会 ディレクターズカット版



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。



※皆様へのお茶の用意はございません。

■TVアニメ「ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~」



【放送情報】

2023年10月7日(土)より毎週土曜日25:00~TOKYO MX、MBS、BS11にて放送開始



【キャスト】

ミーア・ルーナ・ティアムーン:上坂すみれ

アンヌ・リトシュタイン:楠木ともり

ルードヴィッヒ・ヒューイット:梅原裕一郎

アベル・レムノ:松岡禎丞

シオン・ソール・サンクランド:堀江瞬

ティオーナ・ルドルフォン:高尾奏音

ラフィーナ・オルカ・ヴェールガ:東山奈央

キースウッド:増田俊樹

リオラ・ルールー:斎藤楓子

クロエ・フォークロード:高橋李依

ディオン・アライア:古川慎



【TVアニメWEB情報】

公式HP:https://www.tearmoon-pr.com

公式Twitter:https://twitter.com/tearmoon_pr



【主題歌情報】

オープニングテーマ:上坂すみれ『ハッピーエンドプリンセス』

エンディングテーマ:カノエラナ『Queen of the Night』



【イントロダクション】

「首が…ある!? 幼く…なってる!?」



大国・ティアムーン帝国で“わがまま姫”と蔑まれた20歳の皇女ミーアは、

民衆の革命によって断頭台で処刑された。



はずが、目覚めると12歳の頃にタイムリープしていた!



どうやらここは、やり直しの世界――

彼女の枕元に置かれていたのは、処刑される前に自らが綴った血染めの日記。



第二の人生を歩み始めたミーアは、帝国の立て直しを決意。



帝国の未来のため?

民衆を飢饉から救うため?

内戦により命を落とす多くの兵士のため?



じゃない! すべてはギロチンの運命を回避するため!!



「こ、これぐらいわたくしにかかれば簡単ですわ!」



小心者で、保身上等&自己中最強のポンコツ姫が、自分のために大奮闘。

わがまま姫様の行動がまさかの奇跡を巻き起こす、歴史改変ファンタジーが始まる。



■上坂すみれ



★Birth:1991年12月19日(31歳)

★Home:神奈川県

★Blood:O型

★Hobby:香港映画、ロリータ服、テクノ歌謡、中野ブロードウェイ散策

★Ability:イラスト

★上智大学 外国語学部 卒業



2011 年に声優デビュー。

アーティストとしては、2013 年放送のTV アニメ「波打際のむろみさん」の主題歌「七つの海よりキミの海」でデビューを果たす。昭和歌謡、メタルロック、ロリータ、プロレス、髭等、多方面の知識を持つ、今年アーティストデビュー10周年を迎えた唯一無二の声優アーティスト。LIVE では客席にモノを投げ込む、ぬいぐるみをモッシュさせる等、そのステージングからは目が離せない。2016 年12 月には自身最大キャパの両国国技館における単独ライブの成功をおさめた。2021 年4 月にリリースした11th シングル「EASY LOVE」が国内のみならずアメリカ/ 南米地域を中心に世界でもスマッシュヒット。



【主な出演作品】

『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』ミーア・ルーナ・ティアムーン 役

『うる星やつら』ラム 役

『イジらないで、長瀞さん2nd Attack』長瀞さん 役

『てんぷる』カグラ・ボールドウィン 役

『スパイ教室』ティア 役 など



【レギュラー】

YouTube「上坂すみれのおまえがねるまで」

ABEMA「声優と夜あそび2023」水曜メインパーソナリティ



【連載】

主婦の友インフォス『声優グランプリ』~上坂すみれの同志諸君に告ぐ~

KADOKAWA『月刊ニュータイプ』~上坂すみれのえすえふ倶楽部~



【ナレーション】

テレビ朝日「ミュージックステーション」



【OfficialHP】http://king-cr.jp/artist/uesakasumire/

【OfficialTwitter】https://twitter.com/uesaka_official

【Official YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/c/uesakasumire



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-11:16)