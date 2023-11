[株式会社鎌倉新書]

“亡くなる”は“つながる”へ ー お別れを悲しむだけじゃない、新たなステージへの架け橋に



超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書(東京都中央区、代表取締役社長:小林 史生、東証プライム:6184、以下:当社)は、死と真正面から向き合い、新しい“お別れのカタチ”を提案する新メディア『go-on』(読み:ゴーオン)をオープンしました。











サイトオープンの背景





「人間はニ度死ぬ」。そう残したのは、俳優の永六輔さんでした。

人は肉体が滅びたときに一度目の死を迎えるわけですが、その時点ではまだ完全なる死ではありません。

なぜなら、残された人、愛する人、信頼する人、大切な人の心の中で生きているから。残された人たちの心の中で、物語は続いているから。





―――”Story may go on.”





そのつながりを、続いていく物語を、大切にしたい。長年にわたり、供養という業界からさまざまなお別れのシーンを目にしてきた鎌倉新書が、この秋、新しいお別れのカタチを提案するメディア「go-on」を創刊します。

「go-on」について

「go-on」は、“死”と真摯に向き合います。真面目で役に立つ、でもちょっと面白い、いや泣けるかも。そんなコンテンツをご提供していきます。



連載コンテンツ一覧





【妄想(ハート)生前葬】







「武道館を貸し切って生前葬を開催し、エリック・クラプトンにオリジナルソングを歌ってもらいたい」「金でできた特注の棺に入り、最後はダイナマイトで爆破されたい」など、ド派手な生前葬プランをご紹介。一見、荒唐無稽のように見える中にも、生前葬についての豆知識が得られる、おもしろ&お役立ちコンテンツです。

https://goon-net.com/delusion/





【お別れ会ガイド】

いざ「お別れ会や生前葬をしたい」とお考えの方々のお役に立てるよう、ハウツーコンテンツもご用意。お別れ会・生前葬の知見に長けた専門家が監修するなど、本格的、かつ現実的な解説をご提供します。

https://goon-net.com/guide/









【お別れ会事例集】

鎌倉新書の子会社、株式会社ハウスボートクラブ「Story」(https://e-stories.jp/)がプロデュースを手掛けたオリジナルのお別れ会の様子をレポートします。

https://goon-net.com/case-study/



今後は、「Story」との協力体制のもと、実際のお別れ会の一部始終をドキュメンタリータッチに見せる動画コンテンツの公開も予定しています。



サイト概要





サイトURL:https://goon-net.com/

公式X:https://twitter.com/info_goon(go-on編集部)





鎌倉新書について





1984年創業の日本の高齢社会に向けた「終活」をテーマに出版やインターネット事業を行う東証プライム上場企業です。「介護施設探し」「相続の準備や手続き」「生前の整理や片づけ」「葬儀の準備」「仏壇」「お墓選び」をはじめとした多数のWEBメディアを運営しており、お客様センター等を通しての相談・情報提供も行っております。高齢社会がますます進展していく中で、多くの人々の希望や課題の解決をお手伝いすることで明るく前向きな社会づくりに貢献してまいります。



会社名 :株式会社鎌倉新書

設立 :1984年4月17日

市場区分 :東京証券取引所プライム市場(証券コード:6184)

本社所在地:東京都中央区京橋2丁目14-1 兼松ビルディング3階

代表者 :代表取締役社長COO 小林 史生

資本金 :10億5,748万円(2023年10月31日現在)

URL :https://www.kamakura-net.co.jp/



