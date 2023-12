[アイア株式会社]

オンもオフもイベントに忙しい季節に必要な服・頼れる服。Stola.のエッセンシャルな7アイテム





アイア株式会社(本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子)が運営するアパレルブランド「Stola.(ストラ)」は12/6(水)12:00に、WEBカタログ『ESSENTIAL ITEMS for EVENT』を公式オンラインストアにて公開します。

お世話になった方へのご挨拶、気心知れた仲間との再会、大切な家族との時間…年末年始のさまざまなシーンで活躍するエッセンシャルな7アイテムをモデルの愛甲千笑美さんが着こなします。





https://stola.jp/pages/essentialitems20231206





アイテム







1. パンツ映えする華やかさ ラメタートルニット for 忘年会ランチ





KNIT/¥22,000、PANTS/¥19,800、BAG/¥15,400



辛口なピンストライプパンツに華を添える、ラクーン混のラメニット。ふわふわキラキラとした素材に加え、オフタートルのボリュームが小顔効果を発揮してスタイルアップも叶えてくれる。





2. ジャケットがわりのきちんと感 オフホワイトセットアップ for 年末の挨拶まわり



PULL-OVER/¥15,400、SKIRT/¥16,500、PULLOVER/¥14,300、STOLE/¥9,680、BOOTS/¥24,200



きちんと見えしながらも実はカットソー素材という、Vネックプルオーバーとタイトスカートをセットアップで。インナーのグレーニットや黒小物で引き締めて、好感度の高いスタイルに。





3. 媚びない甘さに色香が宿るアイスブルーニット for パートナーと映画



KNIT/¥18,700、SKIRT/¥19,800



ボトルネックで暖かさと抜け感がうれしいミニスパンコールニットと、マーメイドスカート。かわいい要素を盛り込んだコーディネートも、ミント~ライトブルーのワントーンで大人っぽく仕上がる。





4. 手抜き感ナシ、きれいめリラクシーなカラーニットカーデ for 家族と新年の買い出し



CARDIGAN/¥19,800、T-SHIRT/¥12,100、PANTS/¥20,900、BAG/¥16,500、PIERCE/¥5,280



春を先取って、ラベンダー色のニットカーディガンを。比翼仕立てや丸みを帯びた裾など、気の利いたポイントが随所に。ロゴTシャツに羽織れば肩ひじ張らないコーディネートが完成。





5. デニムに合うヘルシーさ ローゲージニット for 女友達とホムパ



KNIT/¥17,600、DENIM/¥19,800、BAG/¥16,500、SHOES/¥18,700



ベージュのように使える優しい色味のイエローニット。ざっくりとした編み地も繊細なラメも深めのVネックも上品な具合をキープ。ゆったりニットと太めデニムで、家での楽しい時間を満喫。





6. 黒が映える美フォルムアウター、マウンテンパーカ for 地元でプチ同窓会



BLOUSON/¥39,600、KNIT/¥16,500、SKIRT/¥20,900、BAG/¥16,500、BOOTS/¥24,200



微光沢のマウンテンパーカーはこなれたムードで、友人との再会にぴったり。キルティングのライナー付きで防寒対策も。裾を少し絞って、アコーディオンプリーツスカートとのバランスを調整。





7. 清潔感と華やぎのオールホワイト、グリッターニット for 部署メンバーで初詣







COAT/¥52,800、KNIT/¥18,700、PANTS/¥18,700、STOLE/¥9,680



冬のあたたかな光に映える、スパンコールが編み込まれた白のローゲージニット。毛足感のある素材ながら、ボートネックで顔周りはすっきり。コートやパンツも白で揃えて新年らしく清らかに。





愛甲千笑美さんについて







1991年11月6日生まれ、宮崎県出身。

「CLASSY.(光文社)」「美人百花(角川春樹事務所)」「MAQUIA(集英社)」「VOCE(講談社)」「and GIRL(DONUTS)」「美的(小学館)」など、数々の女性誌にレギュラー出演。

TBS「ビジネスクリック」で3年半キャスターとして出演するなど、広告やテレビなど幅広いメディアで活躍。

特技は韓国語と英語と中国語。

1st写真集「会いたくなった?」(KADOKAWA)が発売中。



Stola.について





2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア:https://stola.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/stola.jp/

公式Threads:https://www.threads.net/@stola.jp

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Stola_official



