[株式会社銀の森コーポレーション]

株式会社 銀の森コーポレーション(本社:岐阜県恵那市 代表取締役社長:渡邉好作)が運営いたします、食と自然のテーマパーク「恵那銀の森」内にある焼き菓子のお店「パティスリーGIN NO MORI」の公式Instagramアカウント(@pati.ginnomori)と公式Xアカウント(@pati_ginnomori)にてSNSキャンペーン「ナッツのお茶会」を開催することをお知らせいたします。









SNSキャンペーン「ナッツのお茶会」概要







■募集期間

2023年11月1日(水)~12月25日(月)

■応募方法

【Instagram】

1.パティスリー GIN NO MORI公式Instagramアカウント(@pati.ginnomori)をフォロー。

2.パティスリー GIN NO MORIの商品と一緒にティータイムを楽しむ様子を撮影し、1.フィード投稿又は2.ストーリーズ投稿をする。

1.フィード投稿の場合

指定ハッシュタグ「#ナッツのお茶会」と「#パティスリーギンノモリ」をつけて写真を投稿。

2.ストーリーズ投稿の場合

指定ハッシュタグ「#ナッツのお茶会」をつけ、@pati.ginnomoriをメンションしてストーリーズ投稿。



【X】

1.パティスリー GIN NO MORI公式Xアカウント(@pati_ginnomori)をフォロー

2.パティスリー GIN NO MORIの商品と一緒にティータイムを楽しむ様子を撮影し、指定ハッシュタグ「#ナッツのお茶会」と「#パティスリーギンノモリ」をつけてポスト投稿。



※Instagram・Xともに何度でも投稿可能です。



■プレゼント

・チェスからの贈り物(Instagram/X 各1名)

森の恵みクッキープティボワ季節限定Winter 1個

・ナッツからの贈り物(Instagram/X 各3名)

紅茶缶2缶セット

※フレーバーはお選びいただけません。



■当選発表

当選者の方へのみ公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。

プレゼントの発送は2024年1月中旬頃を予定しております。



■注意事項

・非公開のアカウントは選考の対象外となりますのでご注意ください。

・当選者は日本国内在住の方に限ります。

・応募完了から商品受け取りまでの期間内に当アカウントのフォローを解除された場合、応募は無効となります。当選されていた場合、当選権利もなくなりますのでご注意ください。

・当選通知連絡に指定の期日までに返信をいただけない場合、当選は無効となります。

・当キャンペーンで取得した個人情報は、プレゼントの発送にのみ使用いたします

。 ・当キャンペーンは、Facebook社/Instagram/X社とは一切関係がございません。

・ご投稿いただいた画像や文章、アカウントは各SNSやWEBサイト等でご紹介させていただく場合がありますので予めご了承ください。

・偽アカウントにご注意ください。パティスリーGIN NO MORI公式アカウントから、当選連絡以外のフォローリクエストやDM送ることはございません。 不審なアカウントからDMが届いた場合は、削除・ブロックをお願いいたします。



パティスリー GIN NO MORIについて







四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追及したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。









■当店の料理長と副料理長■

『銀の森にしかないお菓子を作るなら何がいいだろう?あっと驚くようなお菓子を。』

森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な料理長のナッツ。

アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に、手作りしています。















■店舗案内■

【恵那本店】

住所:岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話:0800-200-5095(代表)

営業時間:4月-9月/10:00~18:00

10月-3月 /10:00~17:00

定休日:水曜日(祝日は営業)

【銀座本店】

住所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話:080-2396-6870

営業時間:10:30~20:30

【名古屋店】

住所:愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話:052-526-7860

営業時間:11:00~20:00

パティスリー GIN NO MORI公式ホームページ:http://ginnomori.info/patisserie/

恵那銀の森公式ホームページ:http://ginnomori.info/

恵那銀の森公式オンラインショップ:https://ginnomori.jp/

Instagram:@pati.ginnomori(https://www.instagram.com/pati.ginnomori/)

X:@pati_ginnomori(https://twitter.com/pati_ginnomori)



運営会社 (株)銀の森コーポレーション







◆本社・銀の森キャンパス工場所在地◆

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel:0573-64-2501 Fax:0573-64-2505



















◆恵那銀の森◆

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2711-2

Tel:0573-59-8880 Fax:0573-59-8488

運営時間10:00~17:00 (10月~3月)

10:00~18:00 (4月~9月)

●12/31.1/1休業 ●毎週水曜休業(祝日は営業)

施設HP:https://ginnomori.info/



