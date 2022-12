[株式会社ひらまつ]

株式会社ひらまつ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO : 遠藤 久、以下ひらまつ)が運営する「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」で客室でのおもてなしとしてご提供している、こだわりのコーヒー『THE HIRAMATSU オリジナルブレンド』と、懐かしの麦チョコ『ムーギチョコレート』を箱詰めにした商品が、この度、御代田町ふるさと納税返礼品に加わりました。地元でも親しまれているふたつのブランドの美味しさが「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」で出合い誕生した、味わい深いひと箱です。











土地の恵みを存分に味わっていただくためのおもてなし





「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」は、地域の生産者や企業、町の人々との交流を深めながら、土地に根をおろし地元に愛されるホテルとして成長していくことを目指し、御代田町役場や地元生産者の皆さんと様々な取り組みを行っています。また、ご滞在のお客様に、御代田や東信州の土地の恵みを存分に味わっていただくために、野菜や肉・魚などの食材から、ワインや地酒などの加工品まで地産地消にこだわり、生産者の方を訪ね直接お話を伺うことで食材を見極めています。そのようにしてご縁ができた“土地の恵み”が、客室に備えるおもてなしの品々にも使われています。





ご縁が繋がり実現した、御代田の魅力が詰まったひと箱











誰もが知っているおなじみのお菓子、麦チョコを日本で最初に生み出したのが「レーマン」。その麦チョコが、60年以上にわたり御代田町で生産されていることは、あまり知られていません。職人が丁寧に作る「レーマン」の『ムーギチョコレート』は、軽い歯ざわり、チョコレートと麦の香ばしい風味、美しい艶が際立っていて、ご宿泊のお客様から「この麦チョコ、とても美味しい!」というお声を多くいただきます。



『ムーギチョコレート』に合わせるのは、「珈琲焙煎工房 豆玄」のコーヒー。「豆玄」は、お一人おひとりの好みを聞きながら、こだわりのコーヒーを提供する御代田町にあるお店です。ホテル開業時に、店主とひらまつのスタッフが一緒に創り上げた『THE HIRAMATSU オリジナルブレンド』は、コロンビア、パプアニューギニア、エチオピア、インドネシアのスペシャルティグレードの豆のみを使用したバランスの良い味わいで、『ムーギチョコレート』との相性も抜群。客室のソファやテラスでハンドミルを使ってゆっくりと豆を挽き、ドリップコーヒーを淹れる時間は、「休日ならではの贅沢なひと時」と、ご宿泊のお客様にも好評です。



●「珈琲焙煎工房 豆玄」









2014年創業。2019年に環境の良い御代田町に移転し、カフェとコーヒー豆を販売するお店を営業しています。雑味のない“スペシャルティグレードの豆”のみを使用し、豆本来の甘みを引き出す焙煎をほどこすことで、すっきりとして飲みやすいコーヒーを実現。更に、お客様一人ひとりの好みや苦手に合わせて、最適なオリジナルブレンドコーヒーをご提供しています。



「店頭で『THE HIRAMATSU オリジナルブレンド』の購入を希望される方も多く、今回の御代田町ふるさと納税返礼品を楽しみにされています。ホテル、ムーギチョコレート、豆玄のコーヒーのこだわりを詰めたこの商品をとおして、御代田という町を感じていただきたいです」。(珈琲焙煎工房 豆玄 代表 山本 玄さん)



https://coffee-mamegen.com/



●「レーマン」







1948年創業のチョコレートメーカー。創業当時は高級品とされていたチョコレートをもっと気軽に楽しめるようにと、1961年に日本で初めて「麦チョコ」を生み出しました。以来、『ムーギチョコレート』は、手作りにこだわりながら、御代田町にある工場で作り続けられています。



「地元に愛される企業でありたいという思いで活動しています。今回のコラボレーションをとおして、御代田町に貢献するとともに、多くの皆さまに『ムーギチョコレート』の軽い食感、美しい艶、チョコと麦の香ばしい風味、そして、コーヒーとの相性の良さをお楽しみいただきたいと思います」。(株式会社レーマン 代表 奥野 康夫さん)



https://reman-choco.com/



● 御代田町

「『THE HIRAMATSU オリジナルブレンド』は、ホテルでしか購入できませんし、『ムーギチョコレート』も基本的にオンラインショップがメインで、店頭での販売はあまりない商品ですので、御代田町のふるさと納税返礼品としてご提供できることは非常に大きな価値があると思っております。今回の商品には、御代田町の魅力が詰まっています。「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」にまだお越しでない方も、ホテルのおもてなしを味わうことができる商品だと思いますので、ぜひお試しください」。(御代田町 企画財政課 地域振興係 中間 久雄さん)







御代田町ふるさと納税返礼品 商品内容









商品一例



■THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 珈琲焙煎工房豆玄のオリジナルコーヒーバッグ ムーギチョコレート

(THE HIRAMATSUオリジナルブレンド【コーヒーバッグ】(10g×12袋)&ムーギチョコレート(120g×2袋)/ 寄付金額 ¥10,000



■THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 珈琲焙煎工房豆玄のオリジナルコーヒー【粉】 ムーギチョコレート

(THE HIRAMATSUオリジナルブレンド【粉】(250g×2袋)&ムーギチョコレート(120g×2袋)/寄付金額 ¥20,000



■THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 珈琲焙煎工房豆玄のオリジナルコーヒー【豆】 ムーギチョコレート

(THE HIRAMATSUオリジナルブレンド【豆】(250g×3袋)&ムーギチョコレート(120g×3袋)/寄付金額 ¥35,000



提供元:MAMEGEN coffee roasters



●お申込みと発送について

通年販売。申し込み後1~2週間程度で順次発送予定



お申込み先:https://www.satofull.jp/products/list.php?s3=15&q=%E8%B1%86%E7%8E%84%E3%80%80HIRAMATSU&cnt=60&p=1





「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」概要











施設名称:THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田

[英文表記] THE HIRAMATSU KARUIZAWA MIYOTA

所在地:長野県北佐久郡御代田町大字塩野375番地723

階数:地上5階建、ヴィラ 平屋建、アネックス 地上2階建

客室数:37室(本館28室・ヴィラ9棟)





客室タイプ:<本館>28室

デラックスツイン(79-85平方メートル )×16室、ジュニアスイート(98-106平方メートル )×7室

御代田スイート(117-118平方メートル )×4室、ザ・ひらまつ スイート(132平方メートル )×1室

<ヴィラ>9棟

テラスヴィラスイート(122平方メートル )×2棟、ヴィラスイート(122平方メートル )×5棟

ドッグヴィラスイート(122平方メートル )×2棟 ※テラスを除く屋内面積

レストラン: 2つ

フランス料理「Le Grand Lys(ル・グラン・リス)」(ディナー/フルコースのみ)

イタリア料理「La Lumière Claire(ラ・ルミエール・クレール)」(ランチ、ディナー/コース・アラカルト)

その他付帯施設 :ラウンジ、TAKIBIラウンジ、アネックス、温室 他

面積 :建物面積4,723.02平方メートル 、延床面積9,804.77平方メートル 、土地面積61,066.29平方メートル

開業日 :2021年3月16日

ご予約 :https://www.hiramatsuhotels.com/miyota/





[本件に関するお問合せ]

株式会社 ひらまつ マーケティング部

担当:伊東 綾子

TEL : 03-5793-8812 Mobile 080-7683-5231/MAIL: pr@hiramatsu.co.jp

ご取材にあたり、ご試泊も用意しております。お気軽に上記担当までご連絡ください。

■──────────────────────────■

株式会社ひらまつ

2022年4月8日、ひらまつは創業40周年を迎えました。

https://www.hiramatsu.co.jp/



▼安心してご来店いただくための衛生管理と安全対策

「Hiramatsuスタンダード」

https://hiramatsu.co.jp/standard/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/22-15:16)