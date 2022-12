[KCJ GROUP 株式会社]

2023年2月4日、5日に県内の小・中学生対象に開催



参加者募集 一次:2022年12月19日(月)~26日(月)

二次:2023年1月12日(木)~15日(日)

事前予約(専用サイト) https://out-of-kidzania-satsumasendai.com/





鹿児島県薩摩川内市(市長:田中 良二、以下 薩摩川内市)は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:圓谷 道成)の監修のもと、キッザニアの街を飛び出してよりリアルな体験を追求したプログラム「Out of KidZania」の薩摩川内市版として「Out of KidZania きゃんぱくキッズ in さつませんだい 2023」(以下 本イベント)を2023年2月4日(土)と5日(日)に開催します。これにあわせ12月19日(月)から事前予約を開始します。



(C)KidZania



2019年に初めて開催した本イベントでは、市内のこども達を中心に約1,000人が参加し、真剣な表情で職業体験を楽しむ姿が見られました。2回目の実施を期待する市民の声が寄せられるなか、今回、同規模での開催が決定しました。

本イベントでは、地域のこども達に体験を通じて地元企業の仕事を知り、郷土愛を育んでもらいたいという薩摩川内市の思いのもと、23種類のプログラムを提供します。前回と同様に「キビナゴラーメンづくり」や「肥薩おれんじ鉄道社員」など鹿児島ならではの仕事体験を提供するほか、当日申し込みが可能なプログラムとして、「アルバイトブース」が初めて登場します。また、仕事体験のあとには給料として本イベント専用通貨「きゃんドル」が支給され、イベント会場や市内の「駅市」での買い物で利用できます。

開催概要および詳細に関しましては、別紙パンフレットまたは専用サイトをご確認ください。



<開催概要>

名称:Out of KidZania きゃんぱくキッズ in さつませんだい 2023

実施日時:2023年2月4日(土)、2月5日(日)9:30~16:00(開場9:00)

会場:サンアリーナせんだい(メイン会場)、ほか市内各事業所

参加方法:専用サイト https://out-of-kidzania-satsumasendai.com/ より事前予約





















企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-14:16)