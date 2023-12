[株式会社シンビジャパン]

12月28日(木)-1月10日(水)新しい自分を見つけられる話題の韓国コスメをお届け-渋谷スクランブルスクエア 6F+Q(プラスク)ビューティー Event Stage 6A 期間限定オープン



株式会社シンビジャパン(代表取締役 沈 載哲 シム ゼチョル)は渋谷スクランブルスクエア 6F+Q(プラスク)ビューティー Event Stage 6Aにて、韓国コスメに出会える年末年始のニューイヤーPOP UPを開催致します。美容誌ベスコスを受賞したセンテリアン24を初め、アバウトトーン、フランクリー、KOCOSTARなど7ブランドを一斉にお試し頂けます。渋谷スクランブル限定販売商品、店頭初お披露目の製品もございます。2024のラッキーバック福袋、購入者全員プレゼントなど、豪華なラインナップをご用意しております。最新韓国コスメは年末年始の渋谷スクランブルで出会えるチャンス!皆様の美しさを呼び覚まし、心がワクワクする新しい韓国コスメを揃えました。ご来店を心よりお待ちしております。









POPUP 特徴

VoCE BEST COSME クリーム部門 1位、韓国ロングセラー! 累計4,900万個突破!

Centellian24 [センテリアン24] より韓国で大人気!日本の店頭に新登場

最新美容デバイス「センテリアン24ダーマパルスブースターインジェクション」が店頭にて新発売







【ブランド紹介】センテリアン24について

1968年より半世紀に渡り積み重ねてきた東国製薬の皮膚科学研究をもとに、幅広い皮膚科学ソリューションを展開。“Centellian”は、センテラアジアチカ抽出物を、“24歳の女 性の肌を目指して肌を24時間しっとりと維持するという意味 を込めています。

技術特徴:

・東国製薬の研究と技術で強化された TECAnology

TECAセンテラアジアチカ定量エキス1%

(10,000ppm: マデカシン酸、アジアティックアシッド、アジアチコサイ ド)

・ツボクサ由来のスペシャル成分

ラクトバチルス/ツボクサ抽出発酵ろ過物 50.53%(505,350ppm)配合 336時間発酵



1)センテリアン24ダーマパルスブースターインジェクション



販売価格:47,250円(税込)

・3つのモードでご自宅でプロのような肌管理、マルチデバイス

・トーニングモード:

・吸収モード:低周波、中周波、高周波のマルチコンビネーション波形で肌にしっかり吸収ケア

・弾力ケア:マイクロ微細電流でフェイスラインから気になる緩みをケア

2)センテリアン24オリジナル福袋

販売価格:6,230円(税込)

福袋内容)

ザ マデカクリームシーズン6×1本

マデカメラキャプチャマスク 4p×1箱

マデカバイタルカプセルセラム×1本

マデカメラキャプチャースティック×1本



アバウトトーン

SHOW YOUR TONE, BE YOUR TONE. 世の中に見せてあげよう!

私たちが表現するビューティーTONE!私たちの世界のあらゆる多様性を表現するメイクアップブランド。

韓国で人気のメイクアップコスメブランド。世界のあらゆる多様性を自由に表現し、あなたらしく輝ける美しさを目指しました。渋谷スクランブル限定の購入者限定特典をご用意致しました。







【ブランド紹介】アバウトトーンについて

YOU CAN BE ANYONE. RESPECT WHO YOU ARE. トーンのすべて。 TONE = SKIN, VOICE, MOOD 私たちを表現するビューティーTONE ! 私たちのビューティーは、私たちが一緒に定義してあなたを表現できるすべてを

SUPPORTします。 メイクの基本であるベース製品を中心に、一人一人の好みを尊重するように様々なビューティートーンとテクスチャーを提案し、 自分だけのスタイルを表現できるように気楽で便利な実用性に重点を置いたブランドです。また、動物を愛する企業として、PETA認証とクルアリティフリー(CRUELTY FREE)認証を受けています。韓国、日本のヘアメイクさんが撮影現場でも愛用されているパウダーパクト他、今年の秋に発売したリターントゥーベイシックアイシャドウパレットなど全てのアイテムが一同にお試し頂けます。

【ご購入者特典】

・全員購入プレゼントートーンアップ日焼け止めクリームサンプル

・2点以上お買い上げのお客様にオリジナルポーチをプレゼント



フランクリー

韓国のドラッグストア界で不動の1位を誇るオリーブヤングから”スキンケアブランド初”の投資を受けることが決まり、韓国現地のオリーブヤングを始め、各種SNSで話題となっているスキンケアブランド。

オリジナル福袋(SET販売)フランクリー売れ筋スキンケアセット 7,299円(税込)、

購入者特典をご用意致しました。渋谷スクランブル限定の新商品2アイテムも初お披露目いたします。











【ブランド紹介】

FRANKLY(フランクリー)「正直に、素直に」「スキンケア市場を透明に」

化粧品市場での販売価格は製品原価の10倍以上と決められています。

なぜ化粧品市場だけが多くの利益を出すのでしょうか?高い化粧品は本当に原価も高いのでしょうか?

この価格に対する疑問からフランクリーはブランドをスタート致しました。

化粧品研究員達が製造工程から内容物に至るまでクリアで正直な商品創りを目指しています。

【ご購入者特典】

ご購入のすべてのお客様にサンデーグローセラムのサンプル1mL×3個をプレゼント

ご購入合計金額が3,300円以上のお客様にフランクリーオリジナル鏡をプレゼント

フランクリーのご購入合計金額が6,050円以上のお客様にバターソーマッチクリーム1本をプレゼント



KOCOSTAR

世界80カ国で展開している人気の韓国発コスメブランド。ブランドコンセプトは「頭からつま先まであらゆる部位をケアする美容マスク」リップマスクを始め、スクラブとオイルの2in1のリップスクラブなど

冬のパーツケアサポーターアイテムとしてフルラインナップで登場します。







シンビ期間限定ショップ 購入者W限定プレゼント





会期中、総額1万3千円以上(税込)のお客様に

アンリシア ゲットルースグリッタージェル1,980円相当(税込)全員プレゼント





ポップアップ 概要









期間 :2023年12月28日(木)-1月10日(水)

営業時間 :10:00 ~ 21:00

営業時間等を変更する場合がございます。

詳細は渋谷スクランブルスクエアHP をご覧下さい。



会場:渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 6階 +Q(プラスク)ビューティー内 Event Stage 6A

住所 :〒150-6101 東京都渋谷区渋谷2 丁目24 番12 号



URL :https://www.tokyu-dept.co.jp/scsq/plusq_beauty/





【年末年始の営業時間のご案内】

渋谷スクランブルスクエア 6F

+Q(プラスク)ビューティー

12月31日(日):18時閉店

1月1日(月): 休館

1月2日(火)、3日(水): 20時閉店

1月4日(木)~:通常営業

【会社概要】

会社名: 株式会社 シンビジャパン 代表者: 代表取締役 沈 載哲(シム ゼチョル)

所在地: 東京都墨田区本所 4-13-4

設立日: 1995 年 12 月

事業内容: 1.化粧品の製造及び販売 2. 韓国化粧品・生活健康・美容雑貨の関連輸入及び

卸小売業 3. 輸出入業及びコンサルティング

【HP】http://shinbee-japan.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/shinbeejapan/

【公式ECサイト】

シンビ韓国モール:https://kankoku-select.shop

楽天公式市場 :https://www.rakuten.co.jp/kanryubijin/

【お客様からのお問い合わせ先】

TEL:0120-55-4894(平日 09:00∼18:00/土日・祝日休み)

E-mail:shop@shinbee-japan.com



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社シンビジャパン 広報マーケティングチーム 石原

E-mail: ishihara@shinbee-japan.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/28-09:46)