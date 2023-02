[マムート・スポーツグループジャパン株式会社]





スイスで誕生したマムートは、1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。



2023年春夏コレクションのスタートは、トップアスリートと共同開発により生み出されたマムートのDNAとも呼べる最高峰のコレクション「アイガーエクストリーム -Eiger Extreme-」から派生した新しいコレクション「アイガースピード – Eiger Speed」(以下、アイガースピード)からスタートとなります。「アイガースピード」は、標高の高いクライミングを伴うエリアをトレイルランニングの様に走りながら走破する新しいアクテビティ、「ファスト・マウンテニアリング-Fast Mountaineering-」(以下、ファスト・マウンテニアリング)をサポートするコレクションになっており、従来のウェアに比べて高い透湿性、防風性、ストレッチ性に重点をおきながら、体の部位ごとに異なる素材を使用し、行動中により快適に過ごせるように徹底して作られたコレクションとなっております。もちろん、ランニングなど様々なスポーツのパフォーマンスも最大化してくれるコレクションです。





「アイガースピード」で新記録にチャレンジ!スイス・スカイライン・ルートで新記録を達成!



素材の進化や道具の進化が進み、登山のスタイルもそれに伴い進化を遂げてきました。それにより、昔ではなしえなかったスピードでのクライミングを伴う登山「ファスト・マウンテニアリング」が可能となり、昔であれば数日かけて登っていたルートもかなりの時間短縮することができるようになった事で4000m峰の連続登頂やスピード記録の更新が可能となりました。そして、この新しいコレクションにより、弊社アスリートのNicolas Hojacが、スイス・スカイライン・ルートで新記録を達成。ベルナーオーバーランドにあるアイガー(3970m)、メンヒ(4099m)、ユングフラウ(4158m)を麓の町グリンデルワルド・グルントからスタートして三山の連続登頂を行い、多くの登山家が通常であれば4日~5日かかる行程を、驚異の13時間8分という新記録を樹立。前回の記録から約3時間の短縮に成功し、新記録の達成と共に「アイガースピード」のポテンシャルの高さを実証してくれました。





写真右下がNicolas Hojac。通常では4~5日かかる行程をわずか13時間8分走破





アイガースピードを使用して、新記録に挑んだスイス・スカイライン・ルートの動画も公開!



今回発表されたアイガースピードを使用して挑んだスイス・スカイライン・ルートの動画も同時に公開されます。総距離30,46km・標高差4,780mをわずか13時間8分で走破した彼らがこのチャンレンジを行うにあたり心がけたことなど、アスリートの内側にも迫ったドキュメンタリームービーとなっております。また、彼らが走り抜けたルートは町からスタートしていき、岩稜帯、幅1mもないナイフリッジ、そして雪稜など走りやすいとは全く言えないルートであることを確認することができ、今回の記録が如何に凄まじい記録なのかが分かるムービーとなっております。プロダクトと共に是非こちらの動画もチェックしてみて下さい。



スイス・スカイライン・ルート新記録達成動画

URL:https://www.mammut.jp/topics/gftwm





「アイガースピード」のフォーカスプロダクト



「Eiger Speed ML Hybrid Hooded Jacket Men(アイガー スピード ML ハイブリッド フーデッド ジャケット メン)」

アイガースピードのメインアイテムの「Eiger Speed ML Hybrid Hooded Jacket Men(アイガー スピード ML ハイブリッド フーデッド ジャケット メン)」は、高機能素材と正確なボディマッピングにより最適な体温調整と湿度管理を実現。ハイペースの登山やファスト・マウンテニアリング、トレイルランニングやランニングなど行動量が多いシーンで活躍するジャケットとなっております。伸縮性の高い生地と立体的な裁断により動きやすさを確保し、切り立った岩壁でも自在な動きを約束してくれます。フロントに大型のメッシュポケットを完備することでザックを背負った状態での出し入れを軽減し、よりアクティブな行動をサポートしてくれます。



Eiger Speed ML Hybrid Hooded Jacket Men / ¥30,800- / Color:arumita-night

ストレッチ性の高さは行動着として抜群の動きやすさ、運動性能を発揮する



顔回りにピッタリフィットするフードは突然の風や雨から寒さを防いでくれる





コレクション発表を記念して「Live the Extreme(リブ ザ エクストリーム)」キャンペーンを開催!



「アイガースピード」新コレクション発表を記念してマムート製品を15,000円以上お買い上げのお客様に「マムート・オリジナルバンダナ」をプレゼント。マムートの象徴的なカラーのセーフティオレンジを基調とし、今年のテーマである「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート)」のメッセージを添えた特別仕様になっておりますのでお見逃しなく。



【キャンペーン詳細】

詳細:期間中、マムート製品を15,000円(税込)以上をご購入のお客様に「マムート・オリジナルバンダナ」を

プレゼント。

期間:2023年2月9日(木)~ 3月6日(月)

対象店舗:マムート公式オンラインストア、マムートストア、及び、一部正規販売店



ブランドカラーのセーフティオレンジを基調とした「マムート・オリジナルバンダナ」





Wキャンペーンも実施!「マムート160周年プレミアムブック」プレゼント!



マムートの歴史と今を、美しいスイスの「山」の写真やアスリート達のメッセージと共に綴る、「マムートの魅力」が詰まった一冊となっております。「アイガーシリーズ」の商品を含めて20,000円(税込)以上をご購入のお客様にプレゼント。



160周年の締めくくりと161年目のスタートを記念して製作された「プレミアムブック」は、ロープ製造から始まったブランドの起源から現在に至るまでの160年の歴史はもちろんのこと、弊社のプロダクト開発には欠かせない存在となっているアスリート達にもフォーカス。アスリート達が語る「マムートの魅力」が興味深い内容となっております。スイスの山々の写真もとても美しく、質感のある本に仕上がっております。マムートの歴史と今が詰まったプレミアムな一冊となっておりますのでこの機会をお見逃しなく!



【キャンペーン詳細】

詳細:アイガーシリーズ」の商品を含めて20,000円(税込)以上をご購入のお客様に「マムート160周年プレ

ミアムブック」プレゼント。

期間:2023年2月9日(木)~ 無くなり次第終了

対象店舗:マムート公式オンラインストア、マムートストア、及び、一部正規販売店



ファン必見!ブランドの歴史とアスリートたちが語る「マムートの魅力」が詰まった一冊





ABOUT MAMMUT:マムートについて



1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。









[ABOUT MAMMUT:マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage



〈ブランド表記/お客様問い合わせ先〉

ブランド表記

英:MAMMUT

和:マムート



〈お客様お問い合わせ先〉

英:MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和:マムート スポーツグループジャパン

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル4F

TEL:03-5413-8597

HP:https://www.mammut.jp/



