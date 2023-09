[株式会社groove agent]

「北欧デンマーク家具 × リノベーション」の提案で、美しく豊かな暮らしを一人ひとりに合わせてカスタマイズ



不動産仲介・リノベーション設計・工事のワンストップリノベーションサービス「ゼロリノベ」を運営する株式会社groove agent(本社:東京都港区、代表取締役:鰭沼悟)は、

北欧デンマークの老舗ブランド『FDB MØBLER(FDB モブラー)』と共に、「美しく心地よい暮らし」をテーマとした住まいづくりのサービスを、2023年9月1日より開始いたしました。



「北欧デンマーク家具 × リノベーション」で目指す、美しく心地よい暮らし





幸せの国として知られるデンマークは、北欧の中でも、もっとも家具市場が大きく、世界的な建築家やデザイナーを輩出しているデザイン王国でもあります。



そんなデンマークの人々にとって、家具やインテリアは特別な存在です。



日照時間が短く、家で過ごす時間が長いデンマークでは、インテリアに高いデザイン性を、住空間に心地よさを、徹底して求めます。そのこだわりが暮らしに豊かさをもたらすと、熟知しているからです。



一方、すでにある住宅に、新しい価値観を吹き込むリノベーションは、サステナブルな時代にふさわしいスマートな選択。ゼロから自分のスタイルを作り上げ、必要なものにのみコストをかける。真に価値あるものを見極めるからこそ、理想的な空間も、経済的な余白も手にできます。



美しく、機能性に優れた「デンマーク家具」を暮らしに招き入れ、自分のスタイルにぴったりマッチした空間に「リノベーション」する。



『FDB MØBLER(FDB モブラー)』と『ゼロリノベ』の本サービスでは、そんな「美しく心地よい暮らし」の提供を目指しています。



サービス概要について





本サービスの大きな特徴は、「インテリアや家具に重点を置いたオールワンストップリノベーション」。



ゼロリノベの強みである、資金計画から物件探し、施工、アフターサービスに至るまで、自社による一貫したワンストップサービスに加え、家具コーディネートを前提とした独自の空間設計で、一人ひとりにカスタマイズされた「美しく心地よい暮らし」が続く住空間を提案します。



家具コーディネートは、FDB MØBLER日本総代理店「グリニッチ」のコーディネーターによって、『FDB MØBLER』を含む北欧ブランド約30社からトータルでインテリア提案します。



・サービスの特徴



・サービスの流れ





名だたるデザイナーが参加し、数々の名作を生み出した「FDB MØBLER」





1866年、デンマーク国民の生活の質を上げるための国策として、『FDB(デンマーク生活協同組合連合会)』が設立され、1942年、その家具部門として誕生したのが『 FDB MØBLER』。



初代企画デザイン担当責任者を務めたボーエ・モーエンセンを始め、ハンス・J・ウェグナーやモーエンス・コッホなど、名だたるデザイナーがプロジェクトに参加し、数々の名品を生み出しました。



「人々のための居場所をつくる」という創業時からの一貫した創業理念のもと、FDB MØBLERが掲げたのは <美しく、丈夫で、機能的、かつ手頃な価格>。



普遍的な心地よさを追求し、無駄を削ぎ落としたデザインは、大型家具に囲まれて窮屈に暮らしていたデンマーク国民に歓迎され「時代を超えたクラシック」に。同時に彼らの人生までをも、彩り豊かに塗り替えていきました。



サービスに込めた思い









ゼロリノベ

取締役 西村一宏



北欧デンマークの暮らしをそのまま、ではなくデンマークのインテリアや暮らし方を参考に日本人、日本の住環境に合わせた「美しく心地よい暮らし」を実現してゆきます。

コロナ禍のSTAY HOMEにより、自宅と向き合う時間や、インテリアや暮らし方について見つめ直す方が増えたように思います。

住宅は寝食をするただの箱ではなく、そこから生まれる美しい景色と豊かな時間を愉しむ生活が生まれることを願っております。







FDB MØBLER Denmark CEO Ole Kiel

オーレ・キール氏



We are a very typical Danish brand from the roots of Danish design.

If you look at the J46 chair, almost every dane has been sitting on this chair from generation to generation. So this is the most well-known chair for Danish homes.

FDB MØBLER will change the living environment because it makes homes like “Hygge”.

Hygge is something we are feeling and we are proud of, and we want to have the best feeling out of our body to be together with someone. In this way, furniture is “Hygge” itself.

By furnishing houses to make it nice and cozy, you feel “home” in your home relaxed.

私たちはデンマークデザインの歴史を辿るうえでも、最も典型的なデンマークの家具ブランドと言えます。例えば「J46」は世代を超えて受け継がれ、ほとんどのデンマーク人が一度は座ったことがあると言えるほど、デンマークの家庭に浸透し愛されてきた椅子です。

そんなFDB MØBLERの家具は、住空間を”Hygge(ヒュッゲ)”な場所へと変えるでしょう。Hyggeとは誰かと一緒に過ごすことで感じられる幸福感であり、私たちがデンマーク人が誇りに思う文化です。家具はHyggeそのもの。家具があるからこそ、家は心地よさや幸せを感じられる「ホーム」になるのです。



北欧家具のルーツ「FDBモブラー」5人に1人のデンマーク人が所有した隠れた名作チェア「J46」とは?







株式会社groove agentについて





2011年より中古住宅購入とリノベーションのワンストップサービス「ゼロリノベ」をスタート。

「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、経済的にも空間的にも余白ある住まいと暮らしを提案。資金計画から物件探し、リノベーションの設計・施工・アフターフォローまで一貫して自社でサポートする「オールワンストップ」なサービスを展開している。



受賞実績





*JID AWARD 2022 インテリアスペース部門賞

*Renovation of the year 2020 コンパクトプランニング賞

*Renovation of the year 2020 ユーザビリティリノベーション賞

*Houzz アワード Best of Houzz 2019 受賞

*SUVACO いい家・オブ・ザ・イヤー2019 受賞

*Renovation of the year 2018 最優秀賞受賞(1000万円以上部門)

*Renovation of the year 2016 逆転リノベーション賞



会社概要





会社名:株式会社groove agent

代表取締役:鰭沼 悟(えびぬまさとる)

設立:2011年11月11日

所在地:東京都港区北青山2丁目12−42

事業内容:不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL:https://www.zerorenovation.com

ゼロリノベ本店URL:https://g.page/zerorenovation-minatoku?we

ゼロリノベ駒込店URL:https://g.page/zerorenovation-komagome?g

ゼロリノベ横浜店URL::https://goo.gl/maps/NGabMuD8gHw2AeWj7



