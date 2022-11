[株式会社between the arts]

~アプリ版の提供も開始し、1周年記念キャンペーンでROLEXをプレゼント~



株式会社between the arts(本社:東京都港区、代表取締役:大城 崇聡)が運営するコレクション資産管理サービス「COLLET(コレット)」は、サービス開始から1年で取り扱うコレクションアイテムのデータ登録点数が2万点を突破し、それらの時価総額がお客様購入時の11.4倍にあたる400億円相当まで拡大したことをお知らせいたします。







当社では、アートや時計、ワインなどコレクションアイテムの資産管理をサポートすることを目的に、「COLLET」を2021年11月より提供開始しています。希少性の高いコレクションアイテムは、株価の変動に影響されにくく、インフレにも強いことから、長期的視点での趣味と実益を両立できる実物資産投資、すなわち“コレクション投資”として注目を集めています。



そのようなマーケットの追い風も受けつつ、お客様のニーズに支えられながら順調にサービスを拡大してきた結果、開始から1年でコレクションアイテムのデータ登録点数が2万点を突破しました。



また「COLLET」の特長のひとつとして、世界中で行われているオークションデータを独自に解析することで最新の参考市場価格を可視化できる機能を設けています。この機能を通じて登録アイテムの時価総額を算出したところ、お客様が購入された当時の価格と比較し、実に11.4倍にもなる400億円相当(※)にまで価値が向上していることが明らかになりました。

※2022年11月時点。「COLLET」に登録されているコレクションアイテムのうち、“アート”と“時計”カテゴリのみ対象



今後も当社では、「COLLET」のさらなるサービス価値向上を図り、お客様の最適なコレクション投資および資産管理の実現をサポートしてまいります。







「COLLET」1周年記念キャンペーン







なお、サービス開始1周年を記念し、「ROLEX エクスプローラーI」が抽選で1名様に当たるキャンペーンを11月30日(水)まで開催しています。シンプルなデザインで男女ともに幅広く人気を集め、1997年に放送したドラマ「ラブジェネレーション」で木村拓哉さんが私物着用したことでさらに人気爆発となった同モデルを手に入れるチャンスとなっていますので、奮ってご応募ください。



https://lp.collet.am/campaign/1st_anniversary





「COLLET」アプリも提供開始



iOSとAndroidにてアプリ版「COLLET」の提供も開始いたしました。よりスムーズな操作性でコレクション資産の確認・追加や資産状況の把握をすることが可能になります。

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/1614772135

Android:https://play.google.com/store/apps/dev?id=8068110289436716920&pli=1





コレクション資産管理サービス「COLLET」( https://lp.collet.am/services )



コレクションに特化した資産管理サービス。アートをはじめ時計、スニーカー、ワイン、家具などコレクターの様々なコレクションのポートフォリオを作成し、オンラインで、いつでも簡単にご確認いただけます。登録後は、世界中で行われているオークションの過去落札データを元に、独自の算出方法による分析を通じて、参考市場価格の推移状況を可視化できます。これによって流通相場を把握し、スマートな資産管理をサポートします。



【当社の会社概要】

社名:株式会社between the arts

設立:2020年1月14日

資本金:6億8120万円(資本準備金含む)

代表取締役:大城 崇聡

所在地:〒105-0022 東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝 WeWork

事業内容:コレクションマネジメントプラットフォーム事業

・コレクション資産管理サービス「COLLET」の企画・開発・運営 https://collet.am/

・資金調達サービス「COLLET CASH」の企画・開発・運営 https://lp.collet.am/cash

・アート管理サブスクリプションサービス「美術倉庫」の企画・開発・運営 https://bijutsusoko.jp/

・between the arts gallery の運営 https://bwta.jp/gallery/

・作家向けのサポートサービス「artworks」の企画・開発・運営 https://bwta.jp/services/artworks/

ホームページ:https://bwta.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/between_the_arts/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-16:16)