株式会社スマイルズが運営するブランド「PASS THE BATON」は新たに、プラットフォーム事業、プロデュース・コンサルティング事業において、コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦)と、アライアンスを締結し、地域課題の解決に向けての伴走体制を創ります。2021年より、プラットフォーム事業「PASS THE BATON MARKET」を共催してきたこの2社がそれぞれの強みを生かし、地方自治体や中小企業の「お困りごと」を、実業知とネットワーク、仕組みづくりで創造的解決を目指します。



【特設サイト】(お申込み・ご相談受付はこちら)https://yokoku.pass-the-baton.com/

【2社による特別対談】https://yokoku.pass-the-baton.com/interview





アライアンス締結の背景



PASS THE BATONは、2009年よりセレクトリサイクルショップとして、ものに宿る物語や背景を重視したC to C事業を店舗で展開。2019年からはPASS THE BATON MARKETとして、企業のB品・D品といった規格外品や眠っていた在庫を想いとともに生活者に届けるプラットフォーム事業を開始しました。これまでの開催で、このコンセプトに共感した延べ200社が参画、Vol.10までで約35,500名の来場者が訪れるなど、プラットフォームとしての成長を続けています。2021年からの共催者であるコクヨとは、「共感経済」の重視や「実験的場づくり」への積極性など重なる価値観があり、より一歩進んだ取り組みができないかとディスカッションを重ねてきました。





事業構想、空間、製品開発、販売戦略、コミュニケーションデザインで伴走へ



本プロジェクトの伴走支援先として想定するのは、「地域課題」の解決を目指す企業や自治体です。特に、ものづくり、産業の振興、文化醸成、コミュニティづくり、新規事業創出などのテーマに取り組みます。ものづくり企業としての基盤を持ちながら包括的な提案を得意とするコクヨと、生活者視点を取り入れたユニークな事業開発を得意とするスマイルズの2社が、都市や郊外も含め各地域の自治体や事業者の悩みや課題をヒアリングし、プロジェクトスキームとチームを組み立てて伴走支援。伴走手段としては、プロデュース、コンサルティング、事業構想、空間づくり、製品開発、販売戦略、コミュニケーションデザインなど多岐にわたります。





「バトンのヨコク」の由来



「バトン」はスマイルズの「PASS THE BATON」事業を連想させるものでもあり、「PASS THE BATON MARKET」を共催してきた2社のアライアンスを示すものでもあります。「ヨコク」はコクヨのパーパスであるから「ワクワクする未来のワークとライフをヨコクする」から引用し、今回2社がともに「ワクワクする未来のヨコクをする」という意味合いもあります。そして明るい未来をヨコクするため、コクヨとスマイルズがだけでなく、地域課題の解決に関わる方々の伴走者となり、想いにヨコクのバトンをつないでいきたいという思いもあり、最終的に「バトンのヨコク」というユニット名に至りました。





2社における地域課題解決の実績



■コクヨ×PASS THE BATONの実績





「PASS THE BATON MARKET」の共催

2019年にPASS THE BATONが始めた、企業やブランドの倉庫に眠っていた規格外品やデッドストックアイテム、また伝統工芸などの文化に光を当てる一風変わった蚤の市です。2021年からはコクヨが共催として参加し、THE CAMPUSで定期開催中。これまで延べ約200社が参画、約35,500名が来場。2021年、循環型経済をデザインするグローバル・アワードcrQlr Awards受賞。





■PASS THE BATON、スマイルズ社の実績





福島県商工会連合会「シオクリビト」プロデュース

「シオクリビト」は、便利にモノを買える通販でなく、顔の見えるあの人から品物が届くような体温を感じる通販です。総勢80名の福島の生産者たちの幼少期の思い出や青春時代など、一人当たり20ほどあるエピソードを見ることなしに、商品ページにたどり着けない情緒的ECです。2022年グッドデザイン賞受賞。







「江東ブランド推進事業」プロデュース

2017年より事業の全体プロデュースを担当。区内の優れた製品・技術により革新的に事業展開の道を切り開いている企業を「江東ブランド」として認定。「ものづくり団地」というコンセプトで、近くて・早くて・何でもできるモノヅクリの町として江東区をブランディングし、展示会出展のディレクション、WEBサイト制作、冊子制作なども手掛けています。



■コクヨ社の実績





「神山まるごと高専」プログラムパートナー

ワークショップなどの実践的な学びの提供を通じて循環型社会を推進。コクヨのマテリアリティの1つとして掲げている「循環型社会への貢献」に向けた活動やものづくりの経験をもとに企画した授業科目「循環型プロダクトワークショップ」が神山まるごと高専の4年後期のカリキュラムに採択されました。









「THE CAMPUS FLATS Togoshi」立ち上げ

戸越のコクヨ社員寮をリノベーションして、“プロトタイプする暮らし”をコンセプトに据えた賃貸住宅「THE CAMPUS FLATS Togoshi」を2023年7月にオープンします。居室とは別にキッチンスタジオや手作り商品を販売できるポップアップスペースを設けるなど、品川オフィス「THE CAMPUS」の新展開として、住みながら、いつかやってみたかったことを試せる集合住宅となることを目指します。







アライアンス締結について、2社のコメント







PASS THE BATON 野崎亙(写真右)からのコメント

コクヨさんとパスザバトン。規模も業容も違う二人が出会って手に手をとってみる。皆さん”?”ってなったんじゃないでしょうか。未来を見出すには、そんな今までならあり得なかったような組み合わせにこそ可能性があると思っています。みんなの“?”を“!”に変えるプロジェクトを生み出していくことをヨコクします!



コクヨ株式会社 社長 黒田英邦氏(写真左)からのコメント

スマイルズさんとは品川THE CAMPUSでのPASS THE BATON共催を重ねるなかで、この人たちとなら何かもっとオモシロイ取組みができるんじゃないか、さらにいろんな地域の人たちも巻き込んで一緒にバトンをつないでいき、これまでにないユニークな解決策を見つけられるんじゃないか、そう思って、このたび両社でタッグを組むことになりました。みなさんがワクワクするようなプロジェクトのヨコク、乞うご期待ください!



2社による対談は、「バトンのヨコク」公式サイトにて本日より公開しています。

企業情報



□ 株式会社スマイルズ

株式会社スマイルズは、スープ専門店「Soup Stock Tokyo」をはじめの事業として、【実業とプロデュース・コンサルティング】を行う会社です。ネクタイ専門店「giraffe」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」、ニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」など、既成概念や業界の枠にとらわれず、新しい生活の在り方を提案する事業を自らつくってきました。近年では、価値のコンサルティング・プロデュースファーム「Smiles: PROJECT & COMPANY」として、自らの実業知を生かしながら、事業開発からデザイン・PR・オペレーションコーディネート・空間デザイン、WEB構築に至るすべての機能を持ち、”N=1”の経験と感性を発意にすることで”なかった価値”を生み出しています。

▶Smiles: 公式WEBサイト http://www.smiles.co.jp/

▶Smiles: Creative Archives https://creative.smiles.co.jp/



□ コクヨ株式会社について

コクヨ株式会社は、文具や事務用品を製造・販売する「ステーショナリー事業」、オフィス家具などの提供からオフィス空間の設計・構築、働き方改革コンサルティングまでを手掛ける「ファニチャー事業」、オフィス用品の通販サイト「カウネット」の運営とインテリア・生活雑貨の販売を行う「通販・小売事業」を軸にビジネスを展開しています。2021年11月に、第3次中期経営計画「Field Expansion 2024」を発表。「長期ビジョンCCC2030」の達成に向け、「働く」「学ぶ・暮らす」の領域で、文具や家具だけにとらわれない、豊かな生き方を創造する企業「WORK & LIFE STYLE Company」になることを目指しています。

▶コクヨ 公式WEBサイト https://www.kokuyo.co.jp/



