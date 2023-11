[株式会社ウィゴー]

2023年“界隈別”トレンドランキングをWE LABOオフィシャルサイト(https://labo.wego.jp)にて公開!



株式会社ウィゴー(本社:東京都渋谷区恵比寿 代表取締役社長:園田恭輔) では、ウィゴーが掲げる『YOUR FAN(お客さま一人ひとりのファンであること)』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関として、2023年5月より【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】※略称【WE LABO(ウィー ラボ)】を開設しております。







現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は36万人を超え、全国約160店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となります。

開設以来、各コミュニティSNSにて、界隈に特化した様々なアンケート調査や、商品、サービスの開発を行っております。



そしてこの度、「2023年トレンドランキング」調査を6つの界隈のSNSコミュニティアカウントフォロワー36万人を対象に行い、有効回答数は20万超えとなりました。



本調査の特徴は、Z世代を一括りとしたトレンド調査ではなかなか見えてこない、各界隈における「リアル」なトレンドや動向など、深掘りされた情報を一堂に見て取っていただけます。



尚、今回の大規模調査はWE LABOオフィシャルサイト(https://labo.wego.jp)にて、ご覧いただけます。



【調査概要】

■調査の方法:WEGOが運営するInstagramを利用したアンケート方式で実施

■実施時期:2023.9.28~2023.11.17

■調査の対象:WEGOが運営するSNSコミュニティ6アカウントのフォロワー

■総有効回答数:205,259

■設問内容

□全アカウント共通設問項目

モノ・コト部門/コトバ部門/インフルエンサー部門/タレント部門/ミュージック部門/グルメ部門

スポット部門/コスメ部門/加工アプリ部門/キャラクター部門/ガチャガチャ部門/今年の漢字部門



□各界隈別設問項目

<JK 界隈>

プリ機部門/リピ買いお菓子部門/持ち物部門

<オタク界隈>

漫画・アニメ部門/グッズ収納アイテム部門/手作り推しグッズ部門

<ダンサー界隈>

ダンス部門/ダンサー部門/K-POP部門

<地雷界隈>

ゲーム部門/配信者部門/ソフトドリンク部門

<フレンチガーリー界隈>

カフェ部門/スイーツ部門/ファッションアイテム部門





界隈に見るトレンドに大きな違い





2023年は、「ひき肉です!!」や「おぱんちゅうさぎ」「【推しの子】」など様々なコンテンツにおいて大きく話題となるトレンドが発生しました。しかしながら界隈別に見ると、それらを主軸にそれぞれ特色のある結果が表れていることがわかります。



キャラクターコンテンツの盛り上がり





特に2023年は、“キャラクター”コンテンツが盛り上がりを見せた年であると言えます。「おぱんちゅうさぎ」や「ちいかわ」「サンリオキャラクターズ」など、様々なキャラクターが大ブームを巻き起こし大きな経済効果をもたらしました。その中でもJK界隈には“ゆるカワイイ”キャラクター、地雷界隈には“病みカワイイ”キャラクター、フレンチガーリー界隈にはそのキャラクターをイメージしたバウンドコーデができるピンクのキャラクターが人気であったりと、やはり界隈別に傾向は分かれているようです。



ギャップはいつの時代もトレンドにおいて不可欠





【モノ・コト部門】を始め多数のランキングに「ひき肉です!!」というワードが登場しました。「ひき肉です!!」を生み出した6人組中学生YouTuber『ちょんまげ小僧』はその面白さに加え、中学生らしく素直で可愛い反面、メンバーの編集スキルが高すぎるというギャップが魅力で人気を集めています。“ギャップ”というキーワードはいつの時代もトレンドにおいて不可欠な存在であると言えます。



プラットホームの違いで変わるインフルエンサー





全体を通して見えてくるのがそれぞれの界隈の“メインとするプラットフォーム”の違いです。特に【インフルエンサー部門】が分かりやすい結果となっていますが、JK界隈や地雷界隈などの界隈はTikTok・YouTubeをメインに活動しているインフルエンサーが多くランクインしているのに対して、フレンチガーリー界隈が選ぶインフルエンサーは主にInstagramでの活動をメインにしている人が多いことがわかります。各界隈で異なる項目を見ても様々なランキングを通してその違いは顕著に表れています。





Z世代を一括りにする一方で、多数の趣味嗜好などからなる“界隈”でカテゴライズしトレンドの傾向を追うことは非常に重要になってくるのではないでしょうか。



2023年上半期“界隈別”トレンドランキング及び、各界隈への定期的な調査結果は、WE LABOオフィシャルサイトにて公開しておりますので、合わせてご覧ください。



※本文に記載したランキング及び画像内の敬称については省略させていただきます。





■【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】とは



ウィゴーが掲げる『YOUR FAN(お客さま一人ひとりのファンであること)』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関。

現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は40万人を超え、全国約160店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。

当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。



□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営

Official site : https://labo.wego.jp







■WEGO SCHOOL・ユース学園/JK



・Instagram @wegoschool_official

・Instagram @youthgakuen

あなたの高校生活3年間を誰よりも楽しみ最高の“アオハル”にするための、メディア。現役JKアンバサダーアオハル部員は現在30名。

いつの時代もトレンドが生まれるのはJKから!合計フォロワー16万人の日本最大コミュニティ。





■推シゴトメディア/推し活/オタク



・Instagram @oshigoto_media

『みんなの推しが一番輝く参考書』をコンセプトにアカウント立ち上げ初期から推し活DIY(推シゴト)コンテンツを多数量産し続けフォロワー6万人を超えるアカウントに。推し活するならまずはここから。









■サブカル地雷/地雷系女子



・Instagram @subcul_zirai

特定のサブカルチャーに熱中し、独特な趣味や価値観を持つ“サブカル地雷系女子“のコミュニティSNS。個性的で刺激的なこの界隈で生まれてくる新たなトレンドは若者から常に注目されています。このアカウントでは”サブカル地雷系女子”のスキなものを追求し続け、発信しています。







■Ladoll/フレンチガーリー



・Instagram @La_doll_official

お人形のような可愛く儚い女の子のための“トレンドメディア”がコンセプト。ガーリーライフをさらに楽しくさせるための情報を発信中。女子大生に圧倒的な支持を得るフレンチガーリー女子にフォーカスしたここでしかわからない本音や最新トレンドが公開中!







■WEGO DANCE UP/ダンサー



・HP https://danceup.wego.jp

・Instagram @wego_dance_up

・YouTube https://www.youtube.com/@wegodanceup

ダンスを愛するすべての人に“BIGUP!!”ダンスの楽しさやオシャレさ、カッコよさを掘り下げて発信中。若手ダンサーの“PICKUP”紹介や活動の場の提供も。

独自ダンスイベントの開催や、高校ダンス部に出張してのワークショップもなども随時開催しています。







<株式会社ウィゴー>



Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題の

アーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。

Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official



