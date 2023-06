[コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社]



大手総合不動産プロフェッショナルサービス・投資運用会社であるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社(代表:小笠原 行洋、本社:東京都千代田区、NASDAQおよびTSX:CIGI、以下コリアーズ・ジャパン)は、すべての人にとってより持続可能で公平な未来の実現に向けた取り組みを示す、3回目となる年次インパクトレポートを発表しました。本レポートには、コリアーズがどのようにレジリエントな建物、包摂的なワークプレイス、ヘルス&ウェルビーイングを促進する空間を提供しているかについて紹介しています。



2022年の主なパフォーマンスのハイライトは以下の通りです

・ 平方フィートあたりの1および2の排出量が10.1%減少

・ 管理下の緑認証を受けた物件は2億1500万平方フィート

・ コリアーズの専門家が保持する緑認証は285件

・ コリアーズのグローバル労働力の39%は女性



コリアーズは、2021年に「Elevate the Built Environment(構築環境の向上)」を目指すグローバルESG戦略を立ち上げ、その枠組みの3つの柱である「環境」、「包摂性」、「ヘルス&ウェルビーイング」に向けた主要なマイルストーンの達成に注力しています。

グローバル会長兼CEOのJay Hennickは、「3回目となるアニュアルインパクトレポートでは、革新的なソリューションと優れた結果をクライアントに提供し、人々と地球にポジティブな影響を与えるという当社の取り組みを紹介しています」と述べています。「私たちはこれからも、従業員、クライアント、そして地域社会の成功を加速させていきます。」



2022年のグローバルインパクトレポートは、コリアーズのスコープ1および2排出量のベースライン評価を含み、コリアーズのESGプログラムの強力なガバナンスを確保するため、Global Reporting Initiative(GRI)、Sustainability Accounting Standards Board(SASB、現在はInternational Sustainability Standards Boardに統合)、およびTask Force on Climate-Related Financial Disclosure(TCFD)を参照して作成されています。



ESG & インパクトのグローバルリードであるSean Drygasは、「今後の10年を見据えると、私たちはネットゼロと科学に基づく目標を達成するペースにあり、多くのクライアントが同様のことを達成する手助けをしています。」と述べています。「気候変動への取り組みに加え、多様性、公平性、包摂性を最優先し、従業員や管理する建物を通じてヘルス&ウェルビーイングを促進することも重要です」と述べています。

詳しくは、コリアーズ2022年グローバルインパクトレポートをご覧ください。

https://www.colliers.com/ja-jp/esg



コリアーズについて

コリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、世界有数の大手総合不動産プロフェッショナルサービス・投資運用会社です。世界66か国で事業を展開し、18,000人のエンタープライズ精神に富んだ社員が、テナント、オーナー、投資家といった顧客企業の不動産価値を最大化するため、専門的なアドバイス・サービスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、28年以上にわたり、年間約20%の投資収益率を株主に提供してきました。年間売上高は45億ドル、運用資産は980億ドルです。



コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは東京・大阪の拠点に100人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス・リーシング、キャピタルマーケット&インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン・ビルド、ワークプレス・コンサルティングおよび不動産鑑定などのアドバイザリー業務を提供しています。





コリアーズの最新情報については、弊社のウェブサイトをご参照ください。

https://www.colliers.com/ja-jp/about



