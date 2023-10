[学校法人三幸学園]

学校法人 三幸学園 (所在地:東京都文京区、理事長:昼間一彦)は、2023年10月20日(金)に全国12校のビューティーアート専門学校・ビューティー&ブライダル専門学校の生徒らが出場する美容専門学校全国最大級の校内コンテスト「第21回 B×artコンテスト in 横浜」を開催いたします。





ビューティーアート専門学校およびビューティー&ブライダル専門学校は現在、札幌、仙台、大宮、千葉、東京、立川、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄の全国12都市にあり、全国12校の在校生約6,000人全員が参加する同コンテストは、国内最大規模の校内コンテストとなっております。



「B×artコンテスト」は、全国から選抜された精鋭が集い、持てる力の全てを出し切って技とセンスを競い合う大舞台です。

競技種目も多く、ヘアスタイル以外にも、メイク、アイラッシュ、フェイシャルなど、美容のあらゆる分野をカバーしたプログラムが組まれています。



「第21回 B×artコンテスト in 横浜」開催概要

開催日時:2023年10月20日(金) 12:00~17:00

会場:横浜港大さん橋国際客船ターミナル

会場住所:〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1−4



【前回「第20回B×artコンテスト in 仙台」の様子】

(https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/schoolguide/contest/)











【本件に関するお問い合わせ先】

横浜ビューティー&ブライダル専門学校

担当:諸星 理恵<morohoshi-rie@sanko.ac.jp>

高橋 圭<takahashi-kei@sanko.ac.jp>



