[ニッコー株式会社]

一つしかない地球(Single use Planet)を大切にすることを呼びかける









洋食器メーカーのニッコー株式会社(本社:石川県白山市、代表取締役社長:三谷明子、以下 NIKKO)が運営する「LOST AND FOUND TOKYO STORE」・「NIKKO SHOWROOM / STORE」(渋谷区富ヶ谷)は、発売よりご好評いただいている “#Single use Planet Cup”コレクションから、アートディレクター・平林 奈緒美氏によって「LOST AND FOUND」のロゴを配したデザインを富ヶ谷の旗艦店オープン1周年を記念しリリース。この度、人気のため一部品切れしていましたが、12月15日(木)より「LOST AND FOUND TOKYO STORE」及び「LOST AND FOUND」ECサイトにて販売を再開いたします。



「LOST AND FOUND」ECサイト:

https://lost-found-store.jp/search?type=product%2Carticle&q=NIKKO+%23Single+use+Planet+cup







“#Single use Planet”とは





“#Single use Planet”これは、2021年10月よりNIKKOが開始した、プラスチックの使い捨て(Single use Plastic)をできる限り減らし、一つしかない地球(Single use Planet)を大切にすることを呼びかけるムーブメントです。

そのアイコンとして生まれたのが、ビジネスシーンなどで昔からなじみ深い使い捨てプラスチック製のコーヒーカップを、軽くて割れにくく長持ちするファインボーンチャイナ製の陶磁器でオマージュしたマグカップです。繰り返し使うことで、地球の環境保護に貢献したいという気持ちが込められています。



NIKKO #Single use Planet(シングルユースプラネット)Cup

各3色3,960円(税込) 左からグレージュ、ブルーグレー、グリーングレー



「LOST AND FOUND」のロゴをデザインしたアートディレクター平林 奈緒美氏によってデザインされたNIKKO #Single use Planet Cup。石川県にある自社工場で一つ一つ丁寧に製造しています。重ねることもできるので、色違いでそろえてもスッキリ収納することができます。オフィスではもちろん、ご自宅でも。また、コンセプトが書かれた専用パッケージに入っているので、サステナブルギフトとして大切な方への贈り物にも最適です。



素材 NIKKO FINE BONE CHINA(ニッコーファインボーンチャイナ)

詳細 電子レンジ:可 (温める程度)/ 食器洗浄機:可 /オーブン:不可







収益の一部を地球の環境保護活動を進めている団体「UMINARI」へ寄付





【 寄付金額:205,800円 】

#Single use Planet Cupの収益の一部を2022年9月30日までの販売実績に基づき、「UMINARI」へ寄付させていただきました。







ブランド、企業、アーティストとコラボレーションでムーブメント進展





このプラカップをオマージュした#Single use Planet Cupは当社のみならずソーシャルグッドな取り組みに尽力しているブランド、企業、アーティストとコラボレーションし、ムーブメント(#Single use Planet)の輪を広げています。

【一例]】



HERALBONY(ヘラルボニー)

国内外の主に知的な障害のある作家と共に、福祉のカルチャー化を目指すアートライフスタイルブランド「 HERALBONY」とコラボレーション。

(上から右回り)アーティストSanae Sasakiの作品「(無題)(丸)」、Fumie Shimaokaの作品「宇宙」、Satoru Kobayashiの作品「数字」。





CLOUDY(クラウディ)

アフリカの生地や素材を使用した商品を展開しているアパレルブランド「CLOUDY」とコラボレーション。ガーナ人デザイナーが描くCLOUDYオリジナルテキスタイルは、日常を鮮やかに彩り、一歩を踏み出す勇気をくれます。

この「CLOUDY」とコラボレーションした商品を1点ご購入いただくと、「CLOUDY」がガーナで運営するCLOUDY SCHOOLの子どもたちへの給食2食分に繋がります。



尚、「 HERALBONY」、「CLOUDY」とコラボレーションした#Single use Planet Cupは、「LOST AND FOUND TOKYO STORE」・「NIKKO SHOWROOM / STORE」及びニッコー公式オンラインショップhttps://www.nikko-tabletop.jpでお買い求めいただけます。



詳しくは:https://www.table-source.jp/nikko-circular-lab/single-use-planet







LOST AND FOUND TOKYO STORE







LOST AND FOUND TOKYO STORE(ロストアンドファウンド トウキョウストア)

NIKKO SHOWROOM / STORE(ニッコー ショールーム/ストアー)

住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-15-12 1階

TEL・FAX:03-5454-8925

営業時間:11時~19時

定休日:火曜日

EC ストア URL:https://lost-found-store.jp

公式 Instagram:lost.and.found_store



【ニッコー株式会社 概要】

1908年に創業。ホテルやレストランなど高品質や耐久性を求められるプロフェッショナルな方々に、長きにわたりご愛用いただいています。また、NIKKOは原料加工から最終工程に至るまで、石川県の自社工場で一貫して生産を行っており、大規模な製造量を誇る陶磁器メーカーでは日本で唯一の存在です。

次の100年も陶磁器づくりを続け、豊かな食とそれを楽しむ時間を守り続けていくために、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提としたリニア型のビジネスモデルから脱却し、製品づくりの段階から廃棄が出ない設計を考え、一度調達した資源ができる限り社会の中で循環し続けるサーキュラー型のビジネスモデルへの変革を目指しています。

その一つとして、食器が廃棄されることなく循環する社会の実現のため、ボーンチャイナを肥料にリサイクルする技術を確立。 ニッコーは、レストラン・農作物生産者・生活者など、あらゆる方々と共に「食」をとりまく循環をつくりあげていきたいと取り組んでいます。

https://www.nikko-company.co.jp



