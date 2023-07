[クレドゥレーブ]

大池の水辺と緑をアートのように望む特等席で味わう しあわせ時間



株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:神戸市 代表取締役:村井 宏輔)が運営する大阪・鶴見緑地公園内のカフェ&レストラン「BOTANICAL HOUSE(ボタニカルハウス)」では、7月13日(木)から『アフタヌーンティーセット』を提供します。



自然豊かな鶴見緑地公園の中心・大池に浮かんでいるかのようなソファ席において、同公園で採れた100%天然はちみつとともに、パティシエ特製スイーツをゆったりとお楽しみいただけます。









今春のOPEN以来、多くのお問い合わせをいただいたアフタヌーンティーがいよいよスタートします。



「ボタニカルハウス」ならではの世界観あふれるアフタヌーンティーは、自然豊かな森のぬくもりを感じられるお家がモチーフ。植木鉢に見立てたタルトや、まるで家具で寛いでいるかのようなスイーツなど、10種類のスイーツには、パティシエの愛情と遊び心がたっぷり詰まっています。

さらに、鶴見緑地公園で採れた100%天然はちみつを提供できることが決まり、お好みに合わせてスイーツやドリンクと一緒に召し上がっていただけます。



そして、このアフタヌーンティーをお楽しみいただくのは、特別感あふれるソファ席。まるで大池の水上にいるかのような特等席をご用意しました。







彩り豊かなエディブルフラワーやハーブもあしらって、スイーツも景色も「花博記念公園」の魅力を存分に味わえるBOTANICAL HOUSE のアフタヌーンティー。今後、季節とともにスイーツをリニューアルして、鶴見緑地公園で過ごす魅力をさらに広げてまいります。



BOTANICAL HOUSE《アフタヌーンティーセット》

期間:7月13日(木)~ *平日限定 / 水曜定休



時間:13時~ / 16時~ 各3組・1日6組限定の提供 各2時間制 フリードリンク(L.O.は30分前)



料金:おひとり様¥4,400(税込)



人数:2名様以上でのご利用





予約:2日前 17時まで/下記予約サイトから受付

https://www.tablecheck.com/shops/botanicalhouse-beerterrace/reserve





パティシエ特製「アフタヌーンティーセット」メニュー



《スイーツ》

・カヌレ

ラム酒を使用した香り高い焼き菓子にバタークリームのお花が咲きました

・チョコブラウニー

ベリージャムをサンドし、ガナッシュとナッツなどでデコレーション

ひとくちでいろんな味、食感を楽しめます

・植木鉢タルト

カスタードとチョコクランブルとフルーツ、お花によって

本物の植木鉢に見える可愛い一品です

・オレンジとホワイトチョコムース

爽やかなオレンジとホワイトチョコの甘味が口溶けなめらかな相性抜群のムース

・バスクチーズ

当店人気NO.1のバスクチーズをひとくちサイズでご用意

・季節のフルーツ

季節により旬のフルーツをそのまま味わっていただけます

・瓶ショートケーキ

生クリームたっぷりショートケーキを瓶の中に詰め込んだ贅沢なケーキ

・割れチョコヘーゼルナッツ

ピスタチオ・ドライベリーを散りばめたチョコレート

一つとして同じ形が存在しない、あなただけのチョコレートです

・マカロン

押し花をまとったクッションのようなカラフルな色に目を惹かれます

マカロン嫌いにも好評な鶴見ノ森 迎賓館パティシエのとっておきマカロン

・クッキー

メープルシュガーを贅沢に配合したクッキー

ボタニカルハウスのロゴのお花がかわいい見た目にときめきます



《セイボリー》

季節のサンドウィッチ・キッシュ・テリーヌ



《ドリンク》

紅茶(ロンネフェルト イングリッシュブレックファースト)・コーヒー・

ウーロン茶・オレンジジュース・グレープフルーツジュース・

リンゴジュース・パインジュース・コーラ・ジンジャエール



















*写真はイメージです。仕入れ状況等によりメニューは一部変更することがあります。





カフェ&レストラン「BOTANICAL HOUSE(ボタニカルハウス)」店舗情報















営業時間 :平日 11時~18時 土日祝 11時~21時



定 休 日:水曜日



座 席 数: 店内43席 / 屋根付テラス52席 (半屋外)/ 屋外テラス32席(BBQなど季節限定営業)



所 在 地:大阪市鶴見区緑地公園2-163(公園中央口から噴水越えてすぐ 大池のほとり)



電話番号 :06-6967-8399



公式HP :https://botanicalhouse.jp/



Instagram:https://www.instagram.com/botanicalhouse_cafe/









「花博記念公園 鶴見緑地」について











1990年「国際 花と緑の博覧会」を開催した大阪市立 都市公園(広域公園)。

面積は122haあり、年間来場者数は約435万人(2018年)。

一年を通して豊かな花と緑が満喫できるほか、「咲くやこの花館」「キャンプ場」「乗馬苑」「パークゴルフ場」「プール」などの施設が豊富にある。



所在地 〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-163

公式サイト https://www.tsurumi-ryokuchi.jp/





株式会社クレ・ドゥ・レーブ について











We are the “Heart Factory” を企業理念に、お客様の想像や期待を超える価値を探求し

ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。



代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業内容 ウェディング・フォト・イベント・パーティー・レストラン・カフェ・ケータリング等の企画運営



運営施設

北野クラブ ソラ (神戸市中央区北野町1-5-4)

KITANO CLUB ANNEX (神戸市中央区北野町1-5-10)

鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1)

OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

BOTANICAL HOUSE (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

Sincro *受託運営(神戸市中央区新港町7番1号Stage Felissimo 2F )



公式サイト https://www.cdr-heart.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-14:16)