渋谷トレンドリサーチ2022年冬の特大号









30年に渡り、ティーンに特化したマーケティング&プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーは、流行に敏感な関東の高校生男女にトレンド調査を実施しました。

渋谷トレンドリサーチは、回収したデータに基づき、渋谷を拠点に運営するINGteens高校生メンバーの生の声を反映し、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドを発表します。



今回の調査テーマは、「2022年のトレンド総括」です。









2022年高校生的流行語大賞

1位 それでは聴いてください、チグハグ

2位 しんどw

3位 知らんけど

4位 アーニャピーナッツが好き

5位 ギャル超かわいい

6位 ~してもろて

7位 確定演出

8位 BIGBOSS

9位 失礼だな純愛だよ

9位 好(ハオ)



【流行語のルーツはSNS】

TikTok流行語大賞にもノミネートされた「それでは聴いてください、チグハグ」が1位を獲得。7人組ボーイズグループTHE SUPER FRUITの楽曲『チグハグ』のイントロ部分を用いた動画が話題となりました。自虐的なエピソードトークを話した後に「それでは聴いてください、チグハグ」と言い、振付を踊ります。2位と3位には関西弁が語源とされる「しんどw」「知らんけど」がランクイン。Y2Kブームにより、ネットスラングを活用する人が急増したこと、またそのネットスラングでエセ関西弁(猛虎弁)が多用されていたことが全国の高校生に広まった要因のようです。ジャニーズWESTの楽曲『しらんけど』や11人組女性アイドルグループ=LONEの楽曲『知らんけど』のリリースなども普及の後押しとなりました。





今年一番流行った物事

1位 ルーズソックス

2位 ONE PIECE

2位 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ

4位 SPY×FAMILY

5位 SHEIN

6位 アームカバー

7位 BreakingDown

8位 ジャンボリミッキー!

9位 MBTI診断

9位 純欲メイク



【平成レトロブームはまだまだ続く】

Y2K(2000年代)ファッションブームより「ルーズソックス」が1位を獲得。制服だけでなく、私服にあわせて普段使い出来ることからも人気を集めました。2位は今年連載25周年を迎えた「ONE PIECE」。8月に公開された映画『ONE PIECE FILM RED』はシリーズとしては最大規模の90以上の国と地域での公開となりました。同率2位には、"ちいかわ"こと「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が登場。6月には日本キャラクター大賞のグランプリを受賞しました。コラボ商品は即日完売することが多く、"ちいかわ戦争"と呼ばれることもあるようです。







今年一番流行った食べ物

1位 カヌレ

2位 水グミ

3位 JKケーキ

4位 麻薬卵

5位 センイルケーキ

6位 瓶・缶入りスイーツ

7位 10円パン

8位 生ドーナツ

9位 クリームうどん

10位 飲むティラミス



【味も見た目も"進化系"フードがトレンドに】

「カヌレ」が1位を獲得。7人組ボーイズグループBE:FIRSTがCM出演をする"カヌレット"やジャニーズグループなにわ男子×ウチカフェ(ローソン)のコラボスイーツ"濃密カヌレ"など、専門店以外でも購入出来るようになったことが人気に拍車をかけたようです。2位には「水グミ」が登場。これまでの"地球グミ"や"ロープグミ"とは対照的な透明感溢れるビジュアルに注目が集まりました。空前ともいえるグミブームが続いています。3位は「JKケーキ」。お菓子やキャンドルでデコレーションしたケーキのことで、FJK(First Joshi Kosei)やLJK(Last Joshi Kosei)など、自分の学年をチョコペンで描くのがポイントです。昨年度流行した"ナチョステーブル"同様に、作る工程もSNS映えを狙えるという点から人気を集めました。





今年一番流行ったポーズ

1位 ギャルピース

2位 片想いハート

3位 ネイル見せポーズ

4位 動脈ピース

5位 チェリーピース

6位 ぱーてぃーちゃんポーズ

6位 ファビュラスポーズ

8位 ちゅきちゅきポーズ

9位 チグハグポーズ

10位 ハートの中に入ったよポーズ



【TikTokトレンド楽曲の振り付けから人気ポーズが誕生】

「ギャルピース」が1位を獲得。6人組韓流女性アイドルグループIVEのレイさんが火付け役で"レイピース"と呼ばれることも。ピースを下向きにして、前腕を反らせながら見せるポーズを指します。アーティストOHAYOの楽曲『GAL (feat. Shake Pepper & Yvngboi P) [Mixed]』のワンフレーズ"ギャル超かわいい"に合わせてポーズを撮る動画が話題となりました。2位は「片想いハート」。別名"ハートグッド"とも呼ばれ、1人はハートの片側、1人はグッドを合わせた片想いをイメージしたポーズです。13人組韓流男性アイドルグループSEVENTEENの楽曲『아주 NICE』に合わせてポーズを撮る動画が話題となりました。3位は「ネイル見せポーズ」。平成レトロブームの影響から人気が再熱しています。伏し目がちにして手を口元に置き、斜め上の角度から撮るのがポイントです。







今年一番流行った楽曲

1位 チグハグ/THE SUPER FRUIT

2位 新時代/ウタ from ONE PIECE FILM RED

3位 Habit/SEKAI NO OWARI

4位 だいしきゅーだいしゅき/femme fatale

5位 バニラ/きゃない

6位 エジソン/水曜日のカンパネラ

6位 ねぇ/YOAKE

8位 私は最強/ウタ from ONE PIECE FILM RED

9位 melt bitter/さとうもか

9位 ELEVEN/IVE

9位 アイドルライフスターターパック/iLiFE!

9位 グッドな音楽を/ねぐせ。

9位 ダンスホール/Mrs. GREEN APPLE



【TikTokで話題を集めた楽曲が多数ランクイン】

THE SUPER FRUITの「チグハグ」が1位を獲得。TikTok上の#チグハグの再生数は10億回を突破しています。2位は、映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」。Apple Musicにおいて、日本の楽曲として初めて"トップ100:グローバル"の1位へのランクインを果たしました。3位は、男女混合4人組バンドSEKAI NO OWARIの「Habit」。TikTok流行語大賞へのノミネートや、輝く!日本レコード大賞では優秀作品賞を受賞しました。中毒性の高い振付を担当した3人組ボーイズグループパワーパフボーイズは、TVアニメ『SPYxFAMILY』第2クール エンディング主題歌のyamaの楽曲『色彩』の振付も手掛けています。







今年一番話題になったアーティスト・アイドル

1位 なにわ男子

2位 Saucy Dog

3位 Ado

4位 THE SUPER FRUIT

5位 水曜日のカンパネラ

6位 LEX

6位 マカロニえんぴつ

8位 aespa

9位 =LOVE

9位 IVE

9位 Kep1er

9位 Tani Yuuki

9位 藤井風



【紅白歌合戦"初出場"歌手が上位を占める結果に】

「なにわ男子」が1位を獲得。メジャーデビュー後、初のツアーとなる『なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love』を完走したほか、冠ラジオ『なにわ男子の初心ラジ!』の放送開始や紅白歌合戦へ初の出場など、多岐に渡る活動に注目を集めました。2位には、日本の3ピースポップバンド「Saucy Dog」がランクイン。全国高校サッカー選手権大会の応援歌アーティストを務め上げたほか、紅白歌合戦へ初出場することが発表されました。3位は、歌い手の「Ado」。歌唱パートを担当した映画『ONE PIECE FILM RED』のヒロインであるウタは、"史上初"のアニメキャラクターで紅白歌合戦に紅白歌手として出場することになり話題となっています。







今年一番話題になった芸能人

1位 西村博之(ひろゆき)

2位 東谷義和(ガーシー)

3位 道枝駿佑(なにわ男子)

4位 新庄剛志(BIG BOSS)

5位 高橋文哉

6位 目黒蓮(Snow Man)

7位 吉川愛

7位 佐野勇斗(M!LK)

9位 アタック西本(ジェラードン)

9位 生見愛瑠



【"切り抜き動画"が販促ツールに】

実業家の"ひろゆき"こと西村博之さんが1位を獲得。ライブ配信の切り抜き動画や、ひろゆきさんの声で文章を自由に喋らせるAI音声合成ツール"おしゃべりひろゆきメーカー"を使った動画がTikTok上で散見されました。2位には暴露系YouTuber"ガーシー"こと東谷義和さんが登場。夏に行われた参議院議員選挙では、NHK党から出馬し見事当選を果たすなど世間を騒がせました。3位は、なにわ男子の道枝駿佑さんがランクイン。テレビドラマ『金田一少年の事件簿』では5代目金田一一役を熱演したほか、2月に公開された映画『今夜、世界からこの恋が消えても』では初主演を務め上げました。







ネクストトレンド10選

【食べ物】推しチュロス

好きなアイドルやキャラクターの名前などをチュロスで模ったもの。

「CRAFT BIT DANNY CHURROS」(福岡)などの店舗を中心に話題を集めています。



【食べ物】ブリュレミルフィーユ

「grenier」(大阪)で販売している食べ歩きスイーツ。

顔より大きいと話題のザクザクのパイ生地とカスタードの絶妙なバランスに注目が集まっています。



【物事】傘ライト

ビニール傘にデコレーションライトを装飾した映えアイテム。

100均で材料を揃えられることから高校生の間でトレンドとなっています。



【ファッション】リボンチェーン

制服のリボンを緩く着けるのがトレンドに。

ボールチェーンやヘアゴム等をリボンのフック部分に着けて楽しみます。



【コスメ】夢中ネイビー

なにわ男子の大西流星さんがプロデュースするマスカラ下地。

ジャニーズ所属タレントで初のコスメプロデュースとなり、発売前から話題を集めています。



【ポーズ】優等生プリ

トレンドのギャルの真逆である優等生に扮して撮るプリクラ。

教科書を持ったり、眼鏡を掛けたりして楽しむ"ネタプリ"として注目されています。



【漫画】ラブミーテンダーにさようなら/明生チナミ

「第2回LINEマンガ大賞」最優秀賞受賞作家が描く、新感覚ラブコメディ。

キュンとくるシェアハウス・ラブは高校生の心を掴んでいるようです。



【人物】板垣李光人

フジテレビ系ドラマ『silent』に出演中。

俳優に留まらず、自身が描いたイラストをNFTとして販売するなど幅広い活動に注目を集めています。



【人物】世が世なら!!!

6人組ボーイズグループ。キャッチフレーズは「真面目型おふざけ集団」。

キャッチーな楽曲とパフォーマンス姿に、同世代の高校生は胸を打たれているようです。



【人物】Appare!

7人組女性アイドルグループ。一体感のあるライブパフォーマンスに定評があり、次世代ライブアイドルとして高校生からも注目を集めています。





【入選コメント】





▲人物「板垣李光人」コメント

この度は入選をいただき感謝いたします。

高校生というとセンシティブな時期ですから、触れたものは良くも悪くも漏れなく血肉となるものです。

ですから、良質なエンターテイメントと皆さんの架け橋に僕自身がなれるようこれからも精進いたします。

皆さまの未来が明るいものでありますように。



[活動情報]

映画『約束のネバーランド』ではノーマンを演じ、その後もドラマ『シジュウカラ』など多数の話題作に出演。現在、フジテレビ系ドラマ『silent』に出演中。23年はNHK大河ドラマ『どうする家康』や映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』に出演予定。そして、12月18日には20歳記念フォトブックが発売予定。俳優に留まらず、自身が描いたイラストをNFTとして販売するなど幅広く活躍している。





▲人物「世が世なら!!!」橋爪優真 コメント

今回渋谷トレンドリサーチに僕たち世が世なら!!!が選ばれてとても嬉しいです!ありがとうございます!

自分と同じ高校生の方々が少しでも僕たちの事を何かのきっかけで知ってくれていることに嬉しく思っています。

もっともっと多くの方に知って頂けるよう、

日々SNSの更新やLIVEでのパフォーマンスも怠らないように頑張り、大きなグループになって沢山の方の心の支えとなれるように6人で頑張っていきます!



[活動情報]

つばさレコーズの男子部門「つばさ男子プロダクション」設立と共に誕生した6人組ボーイズグループ。キャッチフレーズは「真面目型おふざけ集団」。

『鼓動のFighters』で2022年8月31日にデビューを果たした。

2022年12月21日には裏デビューシングルのリリースが控えている。





▲人物「Appare!」コメント

Appare!(アッパレ)です!渋谷の高校生の皆さん、私たちを見つけてくれてありがとうございます。

私たちはライブアイドルとして、とにかく楽しくて一体感のあるライブが特徴で、どの会場でも一瞬でフェスに変えてしまいます!是非ライブに来て、一緒に歌って踊って「アイドルって、Appare!ってこんなに楽しいんだ!!」を体感しに来て下さい!

そして皆さんの毎日の中で元気のきっかけのような存在になれたら嬉しいです。



[活動情報]

7人組アイドルグループ。2020年7月に「天晴れ!原宿」から「Appare!」に改名。

アイドルオブザイヤー2021優勝。今年の9/19にソールドアウトで迎えた日比谷野外音楽堂でのワンマンライブは大成功を収め、次なる目標が日本武道館であることを発表した。

とにかく楽しいライブパフォーマンスに定評があり、今最も勢いのあるライブアイドルとして注目されている。2022年11/24(木)最新アルバム『Appare!Future』発売!



▲漫画「ラブミーテンダーにさようなら」明生チナミ コメント

しし、しっ、「渋谷トレンドリサーチ」のネクストトレンド(漫画)部門に選出ぅ?!?!

ありがとうございます。大変光栄です!恋愛がより自由に多様化した今の世の中だからこそ難しく悩む事もあると思いますが…!一休みする時のお供のラブコメディとして楽しんで読んでいただけたら嬉しいです。



[活動情報]

マンガ家。2020年に『ラブミーテンダーにさようなら』で「第2回 LINEマンガ大賞」最優秀賞(恋愛部門)を受賞しLINEマンガにて連載中。モラトリアムで等身大なラブコメディとして話題を呼び、国内累計閲覧数6,200万回を突破(2022年11月時点)。

そのほか代表作に、『かげひなたの恋』(ファンギルド)、『目の付けどころがディープでしょ』(集英社)、『りぼんの縁結び』(集英社)など。



[ラブミーテンダーにさようなら あらすじ]

人生初の彼氏に裏切られ独身人生を謳歌していくのだと決心した牧村幸恵(27)は、ひょんなことから恋愛禁止シェアハウスへ住むことに!そこにはそれぞれの恋愛観を持った住人たちが居て──?



作品URL:https://lin.ee/aFjIigg/pnjo





