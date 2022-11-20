【はじめセミナー12月】経営者向けオンラインM&Aセ…
［株式会社 経営承継支援］
現役のプロフェッショナルによるM&A事例や最新動向、家族信託、勇退支援など、M&A・事業承継をテーマにセミナーをオンラインで開催します。今月は、『九州のM&A動向』をテーマにお届けします。
セミナーをご覧になりたい方は、M&Aマッチングプラットフォーム「はじめチャット」に新規登録（無料）していただくと、閲覧方法を会員限定メルマガにてご案内いたします。セミナー動画も無料でご視聴いただけます。
株式会社経営承継支援（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：笹川敏幸）では、M&A仲介支援、中小企業向けM&Aマッチングプラットフォーム「はじめチャット」、YouTubeチャンネル「はじめニュース」を運営しております。
M&Aマッチングプラットフォーム「はじめチャット」とは
M&Aマッチングプラットフォーム「はじめチャット」とは、良質な出会いを動画で届けるM&Aマッチングプラットフォームです。チャット機能は、M&Aマッチングに限らず、ビジネスマッチングや専門家マッチングなどあらゆる目的でご活用いただけます。
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【はじめ会員限定】経営者向けオンラインセミナー
はじめ部では、会員同士の交流やYouTubeちゃんねる『はじめニュース』を通じて、地域継承に取り組み、M&Aや事業承継に関する正しい知識・専門家選びを推進しております。
はじめメルマガ2022年12月号（12月初旬配信予定）にてご案内いたします。
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九州の企業を元気に！九州のM&A動向～M&Aデータから読み解く最近のM&A事情～
本セミナーでは、九州のM&A事例を題材に、最新のMBO事例、ベンチャー企業への第三者割当増資、事業承継型M&A事例の見極めポイント等、1時間に亘り、九州エリアを拠点とする現役プロフェッショナルのお二人にお話を伺います。
この動画をみると、中堅・中小企業の経営者様にも活かせるＭ＆Ａ戦略を網羅的に学ぶことができます。
【講師】
株式会社エムシー・マネジメント/代表取締役 平山雅彦
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 /パートナー 永野 浩
株式会社経営承継支援 はじめ部 藤原秀人
2023年1月号以降の配信予定
【講師】ゆたか税理士法人 税理士 村井香苗
【講師】株式会社コスモスコンサルティング 勇退アドバイザー 磯村崇 他
その他、はじめ会員になると「企業価値評価」等の専門的な勉強になる動画も見ることができます。
お申込み方法
はじめチャットのはじめ会員限定セミナーとなりますので、事前に新規ご登録（無料）ください。
ご登録後、はじめ会員様に、本セミナーの詳細情報をはじめ会員限定メルマガでご案内いたします。（12月初旬配信予定）
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会社概要
■会社名 ： 株式会社経営承継支援
■本社所在地 ： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 霞が関コモンゲート西館 20 階
■代表取締役社長 ： 笹川 敏幸（ささがわ としゆき）
■事業内容 ： 中堅・中小企業の円滑な事業承継のためのコンサルティング業務
中堅・中小企業の継続・発展に資する友好的Ｍ＆Ａの仲介・助言業務
M&A向けサービス
■ M&Aマッチングプラットフォーム「はじめチャット」https://hajime.support/
■ YouTubeチャンネル「はじめニュース」https://www.youtube.com/channel/UCXVdwg0xiLeMGBCwZeMa-mA
その他お問い合わせ
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経営承継支援 はじめ事務局
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企業プレスリリース詳細へ （2022/11/20-00:40）
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