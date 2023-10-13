［株式会社Shippio］

～データの可視化・活用によるVUCA時代のサプライチェーン強靭化を解説～



国際物流プラットフォーム「Shippio（シッピオ）」を提供する、株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、「調達DXカンファレンス｜Procurement DX Summit 2023」（10月18日 オンライン開催）に登壇いたします。







「VUCA時代のSCM～データを可視化・活用によるサプライチェーン強靭化～」をテーマにしたセッションに、セールスディレクターの竹原が登壇し、Leaner Technologiesの田中英地氏、Specteeの村上建治郎氏とディスカッションします。



■「調達DXカンファレンス｜Procurement DX Summit 2023」とは

株式会社Leaner Technologiesが主催する「調達DXカンファレンス｜Procurement DX Summit 2023」は、調達業務の改革に取り組むエキスパートやリーダーをゲストに招き、「調達DX」をテーマとした様々な課題についてセッションを行い、日本における調達DXの最先端と、調達・購買の未来への解像度をあげるオンラインカンファレンスです。



【公式サイト】

https://leaner.jp/pds?utm_source=partner&utm_medium=email&utm_campaign=shippio



■Shippio登壇概要

日時：10月18日（水）16:00～16:40



タイトル：「VUCA時代のSCM～データを可視化・活用によるサプライチェーン強靭化～」



登壇者：

田中 英地（株式会社Leaner Technologies 取締役COO 見積DX事業責任者）



村上 建治郎（株式会社Spectee 代表取締役CEO）



竹原 功将（株式会社Shippio セールスディレクター）











■イベント概要

配信日時：2023年10月18日（水）10:00～



開催場所：オンライン



参加費：無料（事前登録制）





※イベント視聴登録や詳細は下記公式サイトをご覧ください

https://leaner.jp/pds?utm_source=partner&utm_medium=email&utm_campaign=shippio



■Shippio セールスディレクター 竹原 功将 プロフィール

みずほ銀行にて法人新規営業に従事し、若手優秀賞を複数回受賞。SMBマーケットにおける新規獲得で年間1位を記録。その後、ベガコーポレーション（グロース上場・家具EC）にて、経営企画やSCM戦略部の責任者として、サプライチェーンに関わる戦略立案・実行・オペレーション管理に従事。サプライチェーン全体の改善活動に従事し、半年で7,000万円以上のコスト削減を実現。管轄領域は国際物流から国内保管、国内配送まで多岐にわたる。 freee株式会社では、カスタマーサクセスやアライアンスの企画立案・運営・パートナー営業などに従事。現在は、国際物流領域のデジタル化を推進する、株式会社Shippioにて事業会社向けの営業責任者として従事。



■Shippioについて

Shippioは「理想の物流体験を社会に実装する」をミッションに掲げ、国際物流のDXを推進する、日本初のデジタルフォワーダー（※）です。貿易システムの提供と、国際物流フォワーディング業務の提供を通じて、国際物流プラットフォームを構築し、国際物流領域のDXを推進いたします。

貿易システム上では、本船動静の自動更新や見積もり・発注、貿易書類や請求書の一元管理が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて、顧客企業の国際物流DXを実現します。

https://www.shippio.io/



※「デジタルフォワーダー」は株式会社Shippioの登録商標です



■会社概要

会社名：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地：東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング15階

代表者：代表取締役 佐藤 孝徳

設立：2016年6月

事業内容：デジタルフォワーディングサービスの企画・開発・運営

URL：https://www.shippio.io/corp/

お問い合わせ：pr@shippio.io



取得ライセンス等：

第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）、（国総国物第107号の2）



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/13-18:16）