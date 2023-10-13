時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

「調達DXカンファレンス」にShippio セールスディレク…

「調達DXカンファレンス」にShippio セールスディレクター・竹原功将が登壇

［株式会社Shippio］

～データの可視化・活用によるVUCA時代のサプライチェーン強靭化を解説～

国際物流プラットフォーム「Shippio（シッピオ）」を提供する、株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、「調達DXカンファレンス｜Procurement DX Summit 2023」（10月18日 オンライン開催）に登壇いたします。



「VUCA時代のSCM～データを可視化・活用によるサプライチェーン強靭化～」をテーマにしたセッションに、セールスディレクターの竹原が登壇し、Leaner Technologiesの田中英地氏、Specteeの村上建治郎氏とディスカッションします。

■「調達DXカンファレンス｜Procurement DX Summit 2023」とは
株式会社Leaner Technologiesが主催する「調達DXカンファレンス｜Procurement DX Summit 2023」は、調達業務の改革に取り組むエキスパートやリーダーをゲストに招き、「調達DX」をテーマとした様々な課題についてセッションを行い、日本における調達DXの最先端と、調達・購買の未来への解像度をあげるオンラインカンファレンスです。

【公式サイト】
https://leaner.jp/pds?utm_source=partner&utm_medium=email&utm_campaign=shippio

■Shippio登壇概要
日時：10月18日（水）16:00～16:40

タイトル：「VUCA時代のSCM～データを可視化・活用によるサプライチェーン強靭化～」

登壇者：
田中 英地（株式会社Leaner Technologies 取締役COO 見積DX事業責任者）

村上 建治郎（株式会社Spectee 代表取締役CEO）

竹原 功将（株式会社Shippio セールスディレクター）





■イベント概要
配信日時：2023年10月18日（水）10:00～

開催場所：オンライン

参加費：無料（事前登録制）


※イベント視聴登録や詳細は下記公式サイトをご覧ください
https://leaner.jp/pds?utm_source=partner&utm_medium=email&utm_campaign=shippio

■Shippio セールスディレクター 竹原 功将 プロフィール
みずほ銀行にて法人新規営業に従事し、若手優秀賞を複数回受賞。SMBマーケットにおける新規獲得で年間1位を記録。その後、ベガコーポレーション（グロース上場・家具EC）にて、経営企画やSCM戦略部の責任者として、サプライチェーンに関わる戦略立案・実行・オペレーション管理に従事。サプライチェーン全体の改善活動に従事し、半年で7,000万円以上のコスト削減を実現。管轄領域は国際物流から国内保管、国内配送まで多岐にわたる。 freee株式会社では、カスタマーサクセスやアライアンスの企画立案・運営・パートナー営業などに従事。現在は、国際物流領域のデジタル化を推進する、株式会社Shippioにて事業会社向けの営業責任者として従事。

■Shippioについて
Shippioは「理想の物流体験を社会に実装する」をミッションに掲げ、国際物流のDXを推進する、日本初のデジタルフォワーダー（※）です。貿易システムの提供と、国際物流フォワーディング業務の提供を通じて、国際物流プラットフォームを構築し、国際物流領域のDXを推進いたします。
貿易システム上では、本船動静の自動更新や見積もり・発注、貿易書類や請求書の一元管理が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて、顧客企業の国際物流DXを実現します。
https://www.shippio.io/

※「デジタルフォワーダー」は株式会社Shippioの登録商標です

■会社概要
会社名：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）
所在地：東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング15階
代表者：代表取締役　佐藤 孝徳
設立：2016年6月
事業内容：デジタルフォワーディングサービスの企画・開発・運営
URL：https://www.shippio.io/corp/
お問い合わせ：pr@shippio.io

取得ライセンス等：
第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）、（国総国物第107号の2）

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/13-18:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ