マリアナケーション超得キャンペーンに申し込めば参加費無料に!



北マリアナ諸島のサイパンにて、2023年3月18日、19日の2日間、「ノーザン・マリアナ・カレッジ財団 ゴルフオープン(Northern Marianas Collage Foundation Golf Open)」が開催されます。







当大会はノーザン・マリアナ・カレッジ財団が、島の高等教育を支援するために行なっているチャリティゴルフコンペで、今回で18回目を迎えます。開催地は、サイパン島の西岸にあるラオラオベイゴルフ&リゾート。海沿いの美しいイーストコースと山側の緑豊かなウエストコースの全36ホールで、2日間に渡って催されます。





毎年、登録開始からわずか数週間で定員上限に達し、受付締切となる人気イベントですが、2023年は海外からの観光客を積極的に受け入れる方針のもと日本からの参加の場合、マリアナ政府観光局が展開中の「マリアナケーション超得キャンペーン」の特典の一つとして無料*で2日間のトーナメントに参加することができます。



成績上位の参加者には、豪華賞品も用意されています。海外のゴルフ場でチャリティコンペに参加できる希少な機会となります。ぜひゴルフ仲間や家族友人を誘って、温暖な南の島でのプレイをお楽しみください。参加申込方法や無料適用条件、大会詳細は、下記のマリアナ政府観光局公式サイトをご覧ください。



「ノーザン・マリアナ・カレッジ財団 ゴルフオープン」申込サイト(日本語)

https://japan.mymarianas.com/otoku-marianacation/nmc-charitygolf/







特典やキャンペーンを組み合わせてお得にマリアナを旅しよう!



マリアナ政府観光局では、直行便就航を記念して現在、各種キャンペーンを展開しています。旅行会社と共に行なっているサイパン旅行パッケージが39000円分お得になる「サイパンサンキューセール」や、空港からホテルまでを運行する空港シャトルバス、帰国時のPCR検査**、さらにはゴルフやダイビングが無料になる「マリアナケーション超得キャンペーン」など、盛りだくさん。これらを上手に組み合わせれば、大変お得にマリアナを旅することが可能です。ぜひ、下記のキャンペーンページより無料特典情報や申込方法をご確認ください。



すべての「マリアナケーション超得キャンペーン特典情報」はこちらへ

https://japan.mymarianas.com/otoku-marianacation/



*ユナイテッド航空の成田~サイパン直行便を往復利用の方に限り無料となります。マイルを利用した特典航空券による直行便利用も対象です。直行便利用をしない場合も、参加登録費250ドルをお支払いいただくことでどなたでもチャリティコンペへご参加いただけます。



**マリアナへの入国の際、ワクチン接種回数が2回以上であれば陰性証明書の提示は不要です。現地での隔離もありません。日本帰国時においては、ワクチン接種回数が3回以上であれば陰性証明書の提示が不要で、搭乗前72時間以内のPCR検査の必要はありません。



【大会概要】

ノーザン・マリアナ・カレッジ財団 ゴルフオープン

開催日:2023年3月18日、19日

会 場:ラオラオベイ ゴルフ&リゾート (イースト & ウエスト コース)

時 間:午前6:00集合、午前7:00ショットガンスタート

参加費:マリアナケーション超得キャンペーンページから申込の場合、無料。一般参加は250ドル

締 切:2023年3月3日(金)16時(日本時間)、または定員が埋まり次第

その他:USGAプレイ規則適用。18ホールメダルプレー(ストロークプレー)、プレイヤーはゴルフのハンディキャップを申告する必要があります

公式サイト:https://www.marianas.edu/golf(英語)























(C)Northern Marianas Collage Foundation



ノーザン・マリアナ・カレッジ(NMC)とは



北マリアナ諸島サイパンにある島の高等教育を支えるコミュニティカレッジです。1981年設立当時は、政府職員および公立学校の教師を対象としたプログラムを提供する教育機関の一つでしたが、その後、WASC(Western Association of Schools and Colleges)のAccrediting Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC) の認可を受ける等し、現在では学位取得を含む各種プログラムに加え、コミュニティに対し、社会的、文化的、職業的、経済的発展のニーズを満たす包括的教育機関として貢献しています。ノーザン・マリアナ・カレッジ財団(NMCF)は1999年、NMCの教育プログラムとサービスの向上を支援するため設立されました。島のビジネス・セクターからの献身的なボランティアメンバーを中心とした理事会によって運営され、民間および公的支援を奨励することで、政府や従来の財源では賄いきれないNMCの活動やプロジェクトを支援し、北マリアナ諸島の高等教育の向上に寄与することを目的としています。NMCFでは、様々な募金活動やイベントを通じて、個人や企業からの寄付を積極的に募っています。



北マリアナ諸島とは



西太平洋に浮かぶサイパン、テニアン、ロタを含む14の島々からなる群島です。先住民のチャモロ人、カロリニア人、そして世界各国20以上の異なる民族が、この熱帯の楽園に暮らしています。アジアの主要都市から3~4時間のフライトで、古代遺跡のラッテストーンや伝統航海術、東洋と西洋の影響を受けた多様性のある文化、そして手つかずの美しい海、ビーチ、空が広がる大自然といった、さまざまな出会いと体験ができるでしょう。北マリアナ諸島へは、2022年9月からユナイテッド航空が成田サイパン直行便を就航。また、グアム経由またはソウル・仁川・釜山経由でのフライトがあります。サイパンからロタ、テニアンへの島間移動は、スターマリアナス航空、マリアナ・サザン・エアウェイズの2社が運航しています。サイパン・テニアン・ロタに関する情報は、マリアナ政府観光局の公式アカウントをご覧ください。



