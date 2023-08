[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER @京セラドーム大阪





関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2023年8月6日(日)京セラドーム大阪にて関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN & WINTER』を開催し沢山の来場者を迎え大盛況のうちに終了致しました。ファッションショーだけではない多岐に渡るエンタメ要素に溢れた当日の会場の模様をレポート致します。



■12:30頃 開場

今開催よりアフターコロナとして3年ぶりに完全復活。かつての活気に包まれる中、多くの来場者で長蛇の列ができた入場ゲート。この後目にする光景に期待が高まる中入場が開始しました。



■13:10頃 OPENING ACT スタート!

開演を待つ観客の前に昼夜逆転、TRY&ERA、パピプペット、学芸大青春が登場!オープニングに期待度アップ!



【1st Stage】BilllieのLIVEで本公演スタート!





■14:05頃 Billlie LIVE STAGE

いま最も勢いのある韓国ガールズグループBilllie。日本デビュー曲の「GingaMingaYo」など3曲を披露する圧巻のパフォーマンスでオープニングを飾り、スタートから会場を盛り上げました。



■14:20頃 FASHION STAGE

A/W注目のファッションを一目でチェックできるファンションステージがスタート。そのTOP OF TOPを飾るモデルは日本メディア初登場となる、Netflixのリアリティ番組「脱出おひとり島」で一躍人気を集めた大注目の韓国YouTuberソン・ジア。その後、明日花キララ、吉田朱里など華やかなモデル・インフルエンサーの登場に会場のボルテージが高まっていきます。







■14:30頃 オープニングトーク

イベントのメインMCはテレビやCMにも引っ張りだこの朝日奈央、TikTokライブのLive Streaming MCとして『女芸人No.1決定戦 THE W』3代目チャンピオンにも輝いた3時のヒロインが登場しました。







■14:40頃 FASHION STAGE

続くファッションステージでは、井手上漠やちゃんみななどが登場。さらにあの世界的キャラクタースヌーピーが場を盛り上げる中、3時のヒロインや渡辺美優紀もペアで登場し、軽快な音楽と共に会場を盛り上げました。







■14:50頃 SHEIN スペシャルステージ

超人気クリエイターのばんばんざいを皮切りに、伊藤桃々や高橋愛、NANAMI、nanakoななこら14名のモデルやゲスト、クリエイターがSHEINの最新ファッションで観客をくぎつけにしました。



【2nd Stage】ダンス&ボーカルグループ M!LKが熱唱!





■15:15頃 若者に絶大な人気を誇るM!LKのLIVE STAGE

俳優佐野勇斗が所属する5人組ボーカルダンスユニットM!LKが5年ぶりにカンコレに登場!「Topaz」、「テルネロファイター」などキラキラ&クールの緩急を織り交ぜ、圧巻のパフォーマンスで会場を熱気の渦に。3rd Stageでは佐野勇人が出演している「トリリオンゲーム」に関するスペシャルトークが行われました。







■15:30頃 FASHION STAGE

「Darich」ステージでは、K-POPガールズグループのSECRET NUMBERがランウェイステージとコラボを披露!前田希美やJU!iEの他、 Billlieメンバーがランウェイに登場しました。

さらに、板野友美、藤井サチ、大友花恋ら人気モデルが、板野自身のブランド「Rosy luce」ステージで華やかな姿を披露しました。



■15:45頃 DJてんちむ&BEAR RABBI スペシャルステージ

人気YouTuberてんちむがDJてんちむ&BEAR RABBIとしてゲスト出演!ダンサーを取り巻きながら、軽快なテンポの音楽にセクシー衣装で身体を揺らし、会場を大いに沸かせました!



■16:00頃 GAKUSEI RUNWAYスペシャルステージ

マルチアーティストとして活躍するこっちのけんとが本ステージらしく学生服で登場。話題曲「死ぬな」をカンコレver.にアレンジして披露。2023年6月に行われた「GAKUSEI RUNWAY」受賞者によるステージの後、第2弾の開催が発表され、イベント参加への期待感が高まりました。



■16:20頃 sugar nineスペシャルステージ

博多4K&もにゅそでが会場を盛り上げる中、登録155万超イケメンYouTuberかの/カノックスターがポリス姿で登場。その後、きりまる、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、山本望叶など、34名の豪華モデル&クリエイターが手掛けるハロウィンランウェイに会場は歓喜の渦に。さらにシークレットでまさかの吉村大阪府知事が学生コスプレで闊歩。会場はどよめきが起こりました。



■16:30頃 大阪・関西万博スペシャルステージ

前ステージにサプライズ登場した吉村大阪府知事が大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクと共にステージに。MCとの掛け合いで関西コレクションへ来場した若者へ大阪・関西万博の魅力を伝えました。



【3rd Stage】 n.SSign 、10人で観客の心を掴む!





■16:45頃 n.SSign LIVE STAGE

新人グループn.SSignがデビュー前のグループとして、カンコレで初公演を決行。「Salty」をはじめ、「Lucifer」を披露し、公演の華やかな幕を上げました。さらにイベント終演後には、アリーナ指定席観客を対象にn.SSignとハイタッチができるサプライズイベントを行いました。



■17:00頃 FASHION STAGE

MURUAステージでは、BTS・J-HOPEの実姉チョン・ジウをはじめ、新井舞良、上西星来など10名のモデル&クリエイターが登場。JUMELLEステージでは、ちせ、岡本玲などが出演。Happy John ステージではWATWING八村倫太郎もランウェイ登場するなど、各ブランドの秋のルックスを華やかにお披露目しました。





■18:00頃 FASHION LEADERS STAGE

日本を飛び越え、海外で桁違いのブレイクを果たしたGARNiDELiAが「極楽浄土」など人気曲を披露し、リルーシュ、石川翔鈴らが魅せる中、ステージ最後には熊田曜子・白川愛梨・西本ヒカルがローブを脱ぎ捨て、水着姿の美ボディを炸裂させ、会場を大いに湧かせました。



実力派の韓国アーティストAB6IXのライブ!





■18:20頃 AB6IX LIVE STAGE

ピンクカラーで統一した個性あふれるコーディネートで登場したAB6IX。「BREATHE」と「LOSER」の2曲をパフォーマンス。観客接近のライブパフォーマンスで迫力のパフォーマンスを繰り広げました。



【4th Stage】再注目を集める、大人気女性デュオPUFFY!





■18:40頃 PUFFY LIVE STAGE

SNSでリバイバルヒット中の「愛のしるし」で、馴染みのあるダンスに会場が一体となり、続けざまの「アジアの純真」で歌唱力も相まって観客も聞き入る時間が続くなど、圧巻のパフォーマンスで会場を一気に盛り上げました。



■19:05頃 FASHION STAGE

ロン・モンロウやアンジェラ芽衣、 MINAMI&おさきなどのモデル&クリエイターが秋冬のブランド衣装を纏いながらも、観客を沸かすサービスショットで魅せるステージとなりました。「me+em select」ステージでは、最後にレジェンドモデルアンミカが降臨し、全てを達観した堂々のランウェイで会場を湧かせました。「BABY,THE STARS SHINE BRIGHT」ステージでは、島崎遥香が20代最後にロリータファッションで登場し、観客をくぎ付けにしました。





■19:35頃 canmeスペシャルステージ

コスメパートナーである「canme」のスペシャルステージでは、鈴木優香を皮切りに、総フォロワー数1,000万人を超えるTikToker達による人気クリエイター目白押しのステージで観客を沸かせました。



■19:40頃 UP-Tスペシャルステージ

オリジナルTシャツを制作できるUP-Tのステージでは、渡辺美優紀やトータルテンボスも登場。斬新な藤田推しTを大村が披露すると総ツッコミが起こるなどTシャツの自由さを面白おかしく表現するステージとなりました。



【5th Stage】高いパフォーマンス力 WATWING!





■20:10頃 WATWING LIVE STAGE

ハードなラップが聴きどころの「WATWing(+intro)」や「Honey, You!」など爽やかなナンバーから息のあった激しいダンスナンバーなど、幅広いラインアップで観客を魅了しました。



■20:20頃 FASHION STAGE

中村里砂やねおなど豪華モデルランウェイに登場する中、ROYAL PARTYのステージには、Instagram500万人越えのフォロワーを抱えるSODAが登場し、会場の熱気がさらに高まりました。



■20:45頃 平成フラミンゴスペシャルステージ

オオトリとなる本ステージでは、これまで登場していた平成フラミンゴに加え、サプライズでゴリエちゃんが登場し、定番局「Mickey」をコラボダンス!はじめはアタフタだった平成フラミンゴも曲が流れるとノリノリで最後までヒートアップ。





■20:55頃 2024 SPRING&SUMMER開催決定!

最後には、来春の2024 SPRING&SUMMER開催決定を発表!最後まで目を離せないステージに観客は大盛り上がりで成功裏に幕を閉じました。





【 開催概要 】



開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER

開催日程 2023年8月6日(日)

開催時間 12:30開場 14:00開演

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会」

「日本博 2.0」参画型

大阪府 ・大阪観光局 ・大阪市 ・大阪商工会議所 ・京都府 ・京都市 ・京都商工会議所 ・滋賀県 ・奈良県 ・兵庫県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/

ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



【 出演者情報 】

< MC >

朝日奈央(メインMC)、3時のヒロイン(TikTok Live Streaming MC)

< ARTIST >

PUFFY、Billlie、M!LK、WATWING

< MODEL >

新井舞良、アリアナさくら、アンジェラ芽衣、伊藤桃々、大友花恋、加藤ナナ、椎名亜美、新野尾七奈、上西星来、中川紅葉、中村里砂、NANAMI、ねお、野咲美優、橋下美好、HIMEKA、藤井サチ、前田希美、松川星、マツヤマイカ、三原羽衣、山本望叶、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀

< SPECIAL GUEST >

アンミカ、佐野勇斗

< GLOBAL GUEST >

GARNiDELiA、SODA、チョン・ジウ、リルーシュ

< GUEST >

明日花 キララ、足立梨花、石川翔鈴、板野友美、井手上漠、岡田紗佳、岡田蓮、岡本玲、KATY、兼清萌々香、木下彩音、熊田曜子、酒寄楓太、ざわちん、島崎遥香、翔、白川愛梨、JU!iE、鈴々木響、せいせい、戦慄かなの、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、DJてんちむ&BEAR RABBI、西本ヒカル、八村倫太郎、バンダリ亜砂也、PyunA.、みりちゃむ、門りょう、ゆいちゃみ、ゆうこす、ゆりにゃ、横田未来

< CREATOR >

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、おかんとむすめ、おさき、かの/カノックスター、きりざきまい、きりまる、こばしり。、佐藤ミケーラ倭子、nanakoななこ、博多4K、ばんばんざい、ひゅうが、平成フラミンゴ、まあたそ、MINAMI、ゆりいちちゃんねる、夜のひと笑い、もにゅそで、ろこまこあこ

< ABEMA GUEST >

あいさ、伊藤愛依海、須藤大和、船山恭兵、久保瑚波、西野成真、原田夕季叶、やまげ

< FUTURE >

高橋かの、ひなたまる、山崎心

< NEXT BRAKE ARTIST >

悪魔のキッス、AB6IX、n.SSign、こっちのけんと、SECRET NUMBER

< Opening Act >

学芸大青春、昼夜逆転、TRY&ERA 、パピプペット

< 関西コレクション公式AMBASSADOR >

トモヤとヤマト、横山天音

< シークレットゲスト>

ゴリエ、ソン・ジア、ちゃんみな、トータルテンボス、吉村大阪府知事



