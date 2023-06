[株式会社ANW]

~2023年6月17日(土)「cos:mura(コスムラ)原宿店」2階ワンフロアで販売スタート~







株式会社ANW(本社:東京都港区、代表取締役:清水 正/以下ANW)は、シェア買いEC「PONPISH[ポンピッシュ](以下PONPISH)」を通して、日本の大人気カラーコンタクトレンズブランドのみならず、韓国の大人気カラーコンタクトレンズブランドの販売を行ってきました。この度、韓国コスメ専門セレクトショップ「cos:mura (コスムラ)(以下cos:mura)」を全国に50店舗展開する株式会社L&K(本社:東京都千代田区、代表取締役:權 容守/以下L&K)とタッグを組み、2023年6月17日(土)に原宿店にてANWがワンフロアをフルプロデュースしたカラーコンタクトレンズ売場をオープンしたことをお知らせ致します。



■PONPISH公式

HP:https://ponpish.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/ponpish.official



■PONPISH with cos:mura原宿店公式

LINE:https://page.line.me/272tbjpe

Instagram:https://www.instagram.com/ponpish_w_cosmura_harajyuku



今回オープンした原宿店のカラーコンタクトレンズ売場はゆったりとした広さがあり、様々なブランドを快適にアイショッピングが楽しめる空間をご提供致します。また、店内にはSNS映えするスポットを多数設置しており、いろんな場所で写真を撮って楽しめる空間にしています。

今後も様々なキャンペーンを計画しており、公式LINEで随時新着情報を配信予定です。







※画像はイメージです。



店舗限定スペシャルキャンペーン





オープンを記念して、店頭限定イベントを開催。

PONPISH with cos:mura原宿店公式のInstagram&LINEをフォローしていただいた方限定で、韓国大人気ブランドのHapa Kristinのノベルティや人気フェイスマスクなどが当たるキャンペーンを実施いたします。



■オープニングイベント

期間:6月17日(土)1日限定予定



※数量に限りがあるため、プレゼントが無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※プレゼント品の不良による交換は行なっておりません。



『PONPISH』とは







ANWが運営する2022年8月15日にリリースしたシェア買い可能なオンラインショップ。

中国のECプラットフォームの急拡大を発端に、日本でもここ数年で「シェア買い」という商品購入方法の普及が加速していることを受け、カラーコンタクトレンズのメーカーとして初めて、カラコンに特化したシェア買いサービスをスタート。「シェア買い」は、購入時に友人や家族、SNSのフォロワーに対して、割引価格で一緒に購入しようとシェアすることができるという特徴があり、”ソーシャルコマース”の側面を持ち合わせています。

日本でもSNS利用者数は年々増加し、EC市場も拡大。友人や家族とSNS上のコミュニケーションを楽しみながらお得にカラコンをオンラインショッピングできるサービスのニーズは拡大傾向にあります。



『PONPISH with cos:mura 』とは





「cos:mura」の売場づくりと「PONPISH」の品揃え、両社の強みを活かし、地域のニーズに合わせた商品を提案。また、演出ノウハウを付加することで、新たな顧客満足度向上の可能性に挑戦致します。



会社概要





名 称:株式会社ANW

代表取締役:清水 正

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー14階

事業内容:医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画

2016年からカラーコンタクト業界に参入し、カラーコンタクトレンズのブランド制作からEC事業までを一貫して展開。本格的D2Cコンタクトブランド「OvE」(オヴィ)や、みちょぱがプロデュース&イメージモデルを務める「Dope Wink」(ドープウィンク )、めるるがプロデュース&イメージモデルを務める「AND MEE」(アンドミー )、中国で人気のカラーコンタクトレンズブランド「envie」(アンヴィ)、最新作ではKoki,がイメージモデルを務める「VNTUS」(ヴァニタス)の企画制作を展開。

URL:http://anwjapan.com/



