ニューヨーク州マンハッタンのグリニッジビレッジに店舗を構える、DECOUPAGE(デコパージュ)・アーティストのJohn Derian(ジョン・デリアン)氏とのコラボレーション。 John Derian氏のコレクションから「チューリップ」「マルハナバチ」「ツバメ」の図柄を採用し、メンズはLavenhamのクラシックスジレである「ソーンハム」へ、ウィメンズはクロップド丈のソーンハムへ、丁寧な刺繍が施されています。《 John Derian 》と《 Lavenham 》のダブルネーム仕様のバックネックのラベルからも、双方のブランドに共通する上質な雰囲気が醸し出され、今回の特別なコラボレーションを彩っています。









LINE UP





JOHN DERIAN X LAVENHAM FLOWER CROPPED THORNHAM WOMENS

フラワー クロップド ソーンハム ウィメンズ



Price:¥49,500 Tax in

Front:Lavenstar Polyester(PE100%)

Binding:Organic Cotton(C100%)









JOHN DERIAN X LAVENHAM BUMBLE BEE CROPPED THORNHAM WOMENS

バンブル ビー クロップド ソーンハム ウィメンズ



Price:¥49,500 Tax in

Front:Lavenstar Polyester(PE100%)

Binding:Organic Cotton(C100%)









JOHN DERIAN X LAVENHAM FLOWER THORNHAM MENS

フラワー ソーンハム メンズ



Price:¥53,900 Tax in

Front:Lavenstar Polyester(PE100%)

Binding:Organic Cotton(C100%)







JOHN DERIAN X LAVENHAM SWALLOWS THORNHAM MENS

スワローズ ソーンハム メンズ



Price:¥53,900 Tax in

Front:Lavenstar Polyester(PE100%)

Binding:Organic Cotton(C100%)





John Derian X Lavenhamのコラボレーションアイテムは、Lavenhamオフィシャルウェブストア(https://www.lavenham.jp/)、Lavenham Yokohama(https://www.lavenham.jp/stories/2022aw-yokohama/)、Lavenham Grand Front Osaka(https://www.lavenham.jp/stories/come-and-see-us-at-grand-front-osaka/)にて2023年3月3日(金)より販売開始します。





Lavenham



Lavenham(ラベンハム)は、1969年にロンドン北東部サフォーク州の小さな美しい村、Lavenhamで創設。エリザベス女王に仕える女官だったMrs. Elliot(ミセス・エリオット)が、女王が乗る馬用のブランケットに、キルティング素材の採用を発想したことからブランドが誕生しました。1969年、ナイロン・キルティング素材のホース・ブランケットを発売。軽量かつ丈夫で保温性が高く、価格も適正であったため、瞬く間に英国中に広まり、乗馬用具業界での地位を確立しました。1972年にLavenhamの名を決定的に印象付けた、ダイヤモンド・キルティング・ジャケットを発表。このキルティングジャケットは、ベーシックで実用的な乗馬用トレーニング・ウェアに、タウンユースでも着用できる高いファッション性と独自の専門的な縫製方法を取り入れたことで、高く評価されました。また1970年代に乗馬のルーツを注入した、ブランドを象徴する、キルティング・ジレを発表。当初主に使用していた素材はナイロンでしたが、その後、ポリエステル、ウール、カシミヤ、コットン等々幅広い素材が用いられるようになりました。ブランド誕生から50年経った現在も、全ての製品をサフォーク州の自社工場で熟練の職人の手で生産し、高いデザイン性と高品質なキルティング製品をお届けしています。



https://www.lavenham.jp/

Instagram:@lavenhamjp

Twitter:@lavenhamjp

Facebook:@lavenhamjapan





John Derian



1989年にニューヨークにJohn Derian Company Inc.創設。DECOUPAGE(デコパージュ)という技法を用い、作品を制作しています。ニューヨークのスタジオで手作りされ、制作をサポートする職人も在籍しています。18~19世紀のアンティークの印刷物に魅了された彼は、ガラス皿、トレイ、ボウル、その他の装飾的な家庭用品を制作しています。近年2009年以降では、デコパージュ製品以外にもエフェメラ、セラミック、家具など、あらゆる種類の作品を制作しており、マンハッタンのイーストビレッジにある彼の直営店にて販売されています。





