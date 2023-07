[オーストラリア ビクトリア州政府観光局]

メルボルンのカフェ文化、体験しませんか?





大阪市とメルボルン市が姉妹都市提携45周年を迎える記念すべき年に、大阪でメルボルンのコーヒーカルチャーを体験できるイベントを開催する運びとなりました。ラテアートの世界チャンピオンであり、ルクア大阪に店舗を持つPATHFINDERの代表 下山修正氏を筆頭に、PATHFINDER、Tryber Pty Ltd、ビクトリア州政府、ビクトリア州政府観光局の共催で、「コーヒーと繋がる旅、メルボルン」をテーマにしたトーク&ラテアートデモセッションを行います。



会場のルクア イーレ4F【sPACE】のイベント会場には、トークエリア(20席)と「プラナチャイ」「レモネード」「モークチョコ」を無料でお試しいただけるブースや(担当者の登壇時間帯を除く)、メルボルンの最新情報を入手できるビクトリア州政府とビクトリア州政府観光局のPRブースが設けられ、来場者向けの抽選会も開催します。



メルボルンにまつわる多彩な登壇者によるトークや世界ラテアートチャンピオンにも輝いた下山氏、メルボルン在住バリスタのKOKI氏のラテアートパフォーマンス、そして人気フォトグラファー/インスタグラマーの6151氏のトークを通じて、世界有数のカフェ文化の街として知られるメルボルンの雰囲気を存分に味わってください。



日時:2023年7月22日 (土)10:30 - 19:00(ブース開催時間)

参加費:無料

定員:座席数20席(座席は先着順での受付、事前の申込みは不要です。満席時は立見エリアでの観覧となります)

会場:ルクア大阪 ルクア イーレ 4階イベントスペース「sPACE」https://www.lucua.jp/access/

(大阪市北区梅田3-1-3)

イベント情報ページ:https://jp.visitmelbourne.com/osaka-coffee-event



プログラム:

11:00-12:30 Taste of Melbourne (カフェトーク&ラテアートセッション)

13:00-13:30 Travel to Melbourne (旅トーク)

14:00-15:30 Taste of Melbourne (カフェトーク&ラテアートセッション)

16:00-16:30 Travel to Melbourne (旅トーク)

17:00-18:30 Taste of Melbourne(カフェトーク&ラテアートセッション)



プログラム内容:

Taste of Melbourne: トークセッション&ラテアートセッション

テーマ:メルボルン留学経験やメルボルンカフェ文化について

MC:Tryber Pty Ltd代表:在豪歴21年の長谷川氏

ゲストスピーカー:PATHFINDER下山氏、メルボルン在住現役バリスタKOKI氏、ハンドメイドのチャイ「プラナチャイ」城氏、サステナビリティに配慮したスペシャリティチョコ「モークチョコ」西泉氏率いるチームメルボルン



Travel to Melbourne: トークセッション

テーマ:旅を通じてのメルボルンの魅力。

ゲストスピーカー:コーヒー愛好家であり、フォトグラファーの6151氏(https://www.instagram.com/6151/)





ゲストスピーカー紹介:

下山修正



PATHFINDER INTERNATIONAL / XNOBU

代表取締役 CEO

世界有数のコーヒーの街として知られるメルボルンで修行を積み、ラテアート世界大会で2度優勝、5年連続、世界大会で入賞した世界トップバリスタ。メルボルンスタイルのコーヒーを提供するPATHFINDERを経営する。ルクア イーレ、中崎町に加え大阪天満宮、新店舗近日オープン。













6 1 5 1



Photographer / Instagrammer

Instagram をきっかけにOLからフリーランス・フォトグラファーに転身。現在は風景からブツ撮りまで幅広く手掛け、国内外で活動をしている。雑誌やウェブで旅に携わる傍ら全国でフォトワークショップを開催するなど、「写真の楽しさ」を伝える活動に取り組む他、インスタグラム@6151では12万のフォロアーを持つインスタグラマーとして活躍中。







メルボルンとは

メルボルンはオーストラリアの南東に位置し、19世紀の面影を残したビクトリア調の建物と現代アートの建物が融合した街並みが魅力なオーストラリアを代表する都市です。別名「ガーデンシティ」とも呼ばれるほど緑豊かな公園が点在し、イギリスの雑誌「エコノミスト」の調査部門がまとめている「2023年度世界で最も住みやすい街」ランキングでは国内最高(全体では第3位)に選ばれました。また、1年を通し国際的なイベントが多いのも特徴で、スポーツやファッション、アート、フードなど多岐にわたります。多民族国家として知られるメルボルンは食文化が発達し、近年では「モダン・オーストラリア料理」と呼ばれる多国籍文化が融合した独特かつ繊細な料理は、世界の美食家からも高い評価を得ています。イタリア系移民によりコーヒー文化が発達した街でもあることから街のいたる所にはおしゃれなカフェが点在します。 一方、郊外にはオーストラリアワインの名産地ヤラバレーやモーニントン半島、「世界で一番美しい海岸線」と呼ばれるグレートオーシャンロード、そして世界最小のリトルペンギンのパレードで有名な野生動物の宝庫フィリップ島など数多くの観光スポットがあります。





