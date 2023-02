[株式会社RICCI EVERYDAY]

新規事業開始、新商品も同時発売



ウガンダ発のライフスタイルブランド「RICCI EVERYDAY」(リッチーエブリデイ)を展開する株式会社RICCI EVERYDAY(本社:東京都渋谷区、代表取締役:仲本律枝、森本千津)は、世界中の女性に寄り添いエンパワメントする存在でありたいという思いから、3月8日の国際女性デーに合わせて中高生を応援する企画「#UNSTOPPABLE~翼は自分の中にある~」を本日より展開いたします。合わせて新たに「教育事業を開始」、3月10日よりGift from TRASHシリーズ「マイ・ウィング・バッグ」の販売を開始いたします。











【「#UNSTOPPABLE~翼は自分の中にある~」 】









RICCI EVERYDAYは、ウガンダの直営工房において、現地の女性たちの手仕事によりカラフルでプレイフルなアフリカンプリントや、サステナブルな素材を活かした、バッグやアパレルを手がけております。工房ではシングルマザーをはじめ、社会的に疎外されがちな女性たちを積極的に採用することで、彼女たちの自信と誇りを醸成する機会を創出しています。ウガンダや日本といった地域にこだわらず、世界中の女性が社会的通念や固定観念を乗り越え、本来のありたい姿を見出し、実現できる世界を目指しています。



なかでも、これからの世界を切り拓く若い世代・中高生をサポートすることで、彼女たちが社会に出た時にリーダーシップを発揮しながら、時に様々なバックグラウンドを持った人々と協力しながら、ありたい姿・社会を実現できるようにサポートしたいと思い「#UNSTOPPABLE~翼は自分の中にある~」を展開いたします。



これを記念して「#UNSTOPPABLE」と印刷されたメッセージエコバックを、2月24日21時よりオンラインストアにて数量限定で販売します。







・商品名:メッセージエコ “UNSTOPPABLE”

・価格:3,850円(税込)

・サイズ:40cm x 40cm

・仕様:裏地なし





「#UNSTOPPABLE~翼は自分の中にある~」特設サイト: https://www.riccieveryday.com/pages/unstoppable





【新事業、教育事業を開始】

「RICCI EVERYDAY」はライフスタイルブランドとしてバッグやアパレルの販売を中心に事業を展開してきましたが、「#UNSTOPPABLE~翼は自分の中にある~」を皮切りに、これからの時代を切り拓く若い世代をエンパワメントするため「教育事業」を開始いたします。



また、この想いに共感していただき、女性リーダーシップ開発やビジョンの実現を支援することを目的にした基金「女性リーダー支援基金~一粒の麦~」の2022年度支援対象者として採択されました。下記をはじめとした取り組みを、実施してまいります。



1)ベネッセによる「みらいキャンパス」でプログラム提供を開始

株式会社ベネッセホールディングス(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長CEO:小林 仁 )が、2023年3月より開始する小学生・中学生を対象にした「少人数×対話型」の探究的な学びのオンラインライブレッスン「みらいキャンパス」にて、代表仲本によるグローバルを視野に入れた新しい価値を作ることを目的としたプログラムを提供します。



・参照:「みらいキャンパス」プレスリリース (https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/education/2023/01/06_5908.html?fbclid=IwAR3DF-9CDEmcaLMpVmED4A5dzNP9oIlgmN6rVoVyv7QFUQJWNXJdE6LKtnI )

・仲本の担当授業:【グローバル】アフリカ発のファッションブランドの立ち上げを体感しよう!~新しい価値の作り方~



2)UNSTOPPABLEスクール(β版)の提供を開始

女子高校生を対象としたリーダーシップ開発プログラムを、2023年5月以降に実施する予定です。その他、書籍の出版にも取り組んでいます。詳細は後日お知らせいたします。





【Gift from TRASHコレクション*「マイ・ウィング・バッグ」販売開始】

今回は「#UNSTOPPABLE~翼は自分の中にある~」の展開に合わせ、「マイ・ウィング・バッグ」を発売します。より自分らしく、ありたい姿に向けて歩み続ける方に寄り添い、まるで翼のようにどこにでも連れていってくれるアイテムです。一つひとつハギレを組み合わせているので、一つとして同じものがないユニークなデザイン。あなたカラーの「翼」を探してみてください。



※Gift from TRASHコレクションは、布のハギレや先進国から流れついた古着ジーンズを活用し、アップサイクルするコレクションです。本来なら捨てられるべきものを再定義し、新たな価値として送り出す、そんな社会実験を試みたいと考えています。そしてこれまでの大量生産・大量消費ではなく、本当に必要なものだけを購入し、長く愛用するスローファッションが主流となり、生活スタイルを見直すきっかけに繋がることを願っています。



● #UNSTOPPABLE レター について

大人世代から若い世代のみなさんへ向けて、人生という飛行を楽しむためのサポートメッセージ「#UNSTOPPABLEレター」を、期間限定でマイ・ウィング・バッグを購入された方にお渡しします。

これまで過ごした日々を思い起こすと、楽しい時もあれば、生きづらさを感じる時もあったと思います。そんな時、自分を常に奮い起こしてくれた言葉があったのではないでしょうか。若い頃にかけてほしかった言葉、勇気づけられた言葉、今でも心に残っている言葉。そんな言葉たちを添えて、「マイ・ウィング・バッグ」と共にお届けします。



●商品情報









・サイズ:33cm x 20cm x 13cm

・価格: 16,500円(税込)

・仕様:バックパック・トート・クロスボディで使える3WAYバッグ

・付属品:ポーチ2つ



●販売詳細

・販売場所:RICCI EVERYDAY公式オンラインストア(https://www.riccieveryday.com/ )

・発売開始日:2023年3月10日(金)夜9時 より予約販売開始





【代表 仲本千津よりコメント】

私たちはこれまで、ウガンダと日本の女性たちを巻き込んだ「横のつながり」を作ることに注力してきましたが、今回の企画では、世代を超えた女性たちの「縦のつながり」を生み出していきたいと考えています。

私自身がここにくるまでに、周囲からかけてもらった言葉や、中高生時代に知りたかった・学びたかったことなどをこの企画に集約し、日本の若い世代の女性たちに向けて発信していきます。

彼女たちが、リーダーシップを発揮しながら自分のありたい姿を追求できる社会の実現を目指して、事業を進めていきます。





【RICCI EVERYDAYについて】

「RICCI EVERYDAY」は、カラフルでプレイフルなアフリカンプリントの布地やウガンダのサステナブルな素材を使用し、デザイン性のみならず機能性も兼ね備えたバッグやインテリアアイテム、アパレルを展開しているウガンダのライフスタイルブランドです。製品はウガンダの直営工房において、現地の女性たちの手仕事により作られています。工房ではシングルマザーをはじめ、社会的に疎外されがちな女性たちを積極的に採用することで、彼女たちの自信と誇りを醸成する機会を創出してきました。今後はウガンダや日本といった地域にこだわらず、世界中の女性が社会的通念や固定観念を乗り越え、本来のありたい姿を見出し、実現できる世界を目指しています。





・ブランドサイトURL:http://www.riccieveryday.com/



・「RICCI EVERYDAY The Hill 神楽坂ショールーム」

〒162-0856 東京都新宿区市谷甲良町2-17-A

(都営大江戸線「牛込柳町駅」南東口から徒歩5分)

営業時間:土日祝日11:00~17:00



・百貨店販売実績:高島屋、大丸松坂屋、三越伊勢丹、近鉄百貨店、阪急阪神百貨店など





【RICCI EVERYDAY 代表取締役COO / rebeccakello Ltdマネージングディレクター

仲本千津 プロフィール】





1984年静岡県生まれ。一橋大学大学院卒業後、邦銀で法人営業を経験。その後国際農業NGOに参画し、ウガンダの首都カンパラに駐在。その時に出会った女性たちと日本に暮らす母と共に、カラフルでプレイフルなアフリカンプリントを使用したバッグやインテリアアイテム、アパレルを企画・製造・販売する「RICCI EVERYDAY」を創業。2015年に日本法人、2016年に現地法人設立。2019年に日本直営店舗を代官山に、現在は神楽坂にショールームをオープン。

頭の中を巡るテーマは、「紛争を経験した地域が、過去を乗り越え、幸せを生み出し続ける場になるには、どうすればいいか」ということ。在日イタリア商工会議所が国際女性デーにちなんで主催する「イタリアMimosa Day」アンバサダー就任。





【株式会社RICCI EVERYDAYについて】

・会社名: 株式会社RICCI EVERYDAY

・代表者: 仲本律枝、仲本千津

・所在地: 東京都新宿区市谷甲良町2-17-A

・創業 : 2015年8月



