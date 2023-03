[東京モノレール株式会社]

東京モノレール株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:照井英之、以下「東京モノレール」)は、株式会社サンリオのキャラクター人気投票企画「2023年サンリオキャラクター大賞」の開催にあわせ、「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」を2023年4月11日(火)より実施いたします。

また、これに先がけて2023年3月25日(土)、羽田空港第2ターミナル駅にて「リトルツインスターズ」のミニステージを開催します。春のお出かけはご家族揃って東京モノレールで楽しいひとときをお過ごしください。













1 「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」実施概要



東京モノレールの駅・沿線施設に設置したスタンプを6つ集めた方に、もれなく東京モノレールで投票できる

「サンリオキャラクター大賞」の投票シール(3票分)と、先着でオリジナルシールをプレゼントします。なお前期と後期でスタンプのキャラクターが異なります。2023年1月にグランドオープンした「羽田エアポートガーデン」にも足を延ばして東京モノレール沿線や羽田空港を巡りながら、今年の春も「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」をお楽しみください。



⑴ 開催期間およびスタンプのキャラクター

2023年4月11日(火)~5月25日(木)

・前期:4月11日(火)11:00~4月30日(日)

シナモロール/ポチャッコ/マイメロディ/ハンギョドン/タキシードサム/けろけろけろっぴ

・後期:5月1日(日)~5月25日(木)終電

ポムポムプリン/クロミ/ハローキティ/リトルツインスターズ(キキ)/リトルツインスターズ(ララ)/こぎみゅん

※サンリオキャラクター大賞の投票期間とは一部異なりますので、ご注意ください。



⑵ スタンプラリー参加方法

・前期・後期それぞれ、6つのスタンプを全て集めた方に先着で賞品をプレゼント

・A4リーフレット(スタンプ台紙)は、東京モノレールスタンプ設置駅およびスタンプ台付近に設置いたします。

※賞品との交換は、前期・後期おひとりさま1回(スタンプ台紙1枚)につき1つに限ります。

※ご家族・ご友人などの分をまとめて引き換えることはできません。

※前期・後期でスタンプの色が異なります。同じ色のスタンプを集めた場合に賞品と交換できます。



⑶スタンプ設置箇所・ゴール駅

スタンプ設置箇所/ゴール開設(賞品引換)箇所・時間

・モノレール浜松町駅中央改札外/ゴール開設時間=7:30~19:30

・天王洲アイル駅中央改札外

・羽田イノベーションシティ

・羽田エアポートガーデン

・羽田空港第2ターミナル駅北口改札内/ゴール開設時間=初電~終電

・羽田空港第2ターミナル5階 FLIGHT DECK TOKYO

※各施設のスタンプ設置箇所詳細・スタンプ利用可能時間は追ってお知らせいたします。



⑷オリジナル賞品(前期・後期でデザインが異なります。)

先着でオリジナルシールをプレゼントするほか、もれなく「サンリオキャラクター大賞」投票シール(3票分)をプレゼントします。東京モノレールでお配りする「サンリオキャラクター大賞」投票シールは、スタンプラリーゴール駅(モノレール浜松町駅・羽田空港第2ターミナル駅)の投票ボードでご使用ください。

・前期:オリジナルシールAまたはオリジナルシールB

・後期:オリジナルシールBまたはオリジナルシールC

※オリジナルシールは先着で2種類からお好きなデザインをお選びいただけます。







⑸Wチャンス賞

A4リーフレット(スタンプ台紙)に記載の2次元コードを読み取り、必要事項を入力いただいた方の中から、東京モノレールオリジナルの「リトルツインスターズ」(キキ&ララ)ぬいぐるみセットを抽選で3名さまにプレゼントいたします。













2 キキ&ララが東京モノレールにやってくる!「リトルツインスターズ」ミニステージin東京モノレールの開催



羽田空港第2ターミナル駅にキキ&ララが遊びに来るよ!スタンプラリーに合わせたとっておきの情報を教えてくれるかも!





⑴開催日時

2023年3月25日(土) 1.13:00~ 2.15:00~ 内容は2回とも同じです。

⑵開催場所

東京モノレール 羽田空港第2ターミナル駅 北口改札内

⑶ご観覧にあたってのご案内

・混雑が見込まれる場合は、1時間前に北口改札外にて整理券を配布いたします。整理券のお渡しは、配布時にいらっしゃる1名さまにつき1枚に限ります。

・改札内でのイベントのため、当日有効な乗車券または入場券が必要です。

・混雑した場合は、観覧エリアへの立ち入りを制限させていただきます。係員の指示に従ってください。





3 その他



スタンプラリー、「リトルツインスターズ」ミニステージとともに、東京モノレールの駅・車内を彩る、キキ&ララとのコラボもお楽しみください。

⑴モノレール浜松町駅

モノレール浜松町駅中央改札外のコインロッカーを、キキ&ララが東京モノレール沿線を空から眺めている、かわいらしいデザインでラッピングしています。フォトスポットとしてもお楽しみください。



⑵「キキ&ララ モノレール」車内

・「星型」「月型」のつり革

「星型(2種類)」「月型」のオリジナルつり革を車内に設置しています。設置箇所は不定期に変わりますので、車内でぜひお探しください。

・オリジナルデザインのラッピング

2021年11月から運行している「キキ&ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は四季がテーマ。いるかさんやぺんぎんさんのようなキキ&ララの珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾(1号車=春、2号車=夏、5号車=秋、6号車=冬)を彩ります。もうひとつのキラキラスター編成は1、6号車の運転台付近がフルラッピングされています。異なる2編成のデザインをお楽しみください。

※ 以下の写真は以前のイベントにて撮影したトゥインクルツアー編成の車内イメージです。











4 ご注意



・新型コロナウイルスの状況等によっては、イベントの延期や中止をする場合があります。スタンプラリーの実施状況や賞品情報については、東京モノレール公式Twitterにてご確認ください。

https://twitter.com/tokyo_mono1964

・スタンプラリーへの参加や撮影、商品をお買い求めの際は一旦下車し、乗車時には再度きっぷをお求めください。(途中下車はできません)

・土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール&都区内パス」もご利用ください。

・駅・車内での写真撮影の際には、まわりの方にご配慮ください。

・「キキ&ララ モノレール」のオリジナルグッズを発売しております。グッズのラインアップは当社ホームページをご覧ください。商品には限りがあるため、売り切れになることもございます。

・モノレール浜松町駅でのグッズご購入には、クレジットカードもご利用いただけます。

(その他駅では現金のみでのお取扱いになります。Suicaなどの交通系ICカードはご利用いただけません。)





【2023年サンリオキャラクター大賞】



サンリオの月刊紙「いちご新聞」上で1986年にスタートした人気投票イベントです。

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定します。

https://ranking.sanrio.co.jp/



タイトル:2023年サンリオキャラクター大賞

スケジュール:投票期間 4月11日(火)~5月26日(金)

※WEB投票は4月11日(火)11時~5月26日(金)17時まで ※いちご新聞投票のみ4月10日(月)~

初日速報(1~10位) 4月13日(木) 13時

「Sanrio+」会員限定発表(1~20位) 4月28日(金) 12時

中間発表(1~20位) 5月11日(木) 13時

※投票サイト上で「Sanrio+」IDでログインすると全順位(1~90位)を見ることができます。

結果発表(1~90位) 6月11日(日) ※詳細は後日発表

※各発表時間については変更の可能性があります。

参加キャラクター:90キャラクター





※写真・デザインは全てイメージです。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637890



