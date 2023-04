[株式会社チェリオコーポレーション]

株式会社チェリオジャパン(本社:東京都千代田区 代表取締役:菅春貴)は、「鈴鹿山系の天然水」を“レインボーデザイン”へパッケージリニューアル致します。

2023年4月中旬より全国の一部量販店・チェリオ自動販売機・チェリオ公式オンラインショップ・ライフガードスクエア(渋谷区神宮前)にて順次発売。







2023年、チェリオのテーマは “Diversity for ALL”



チェリオは2023年、“Diversity for ALL” をテーマに、コロナ禍からの社会の再活性化とともに多様性の価値観をさらに普遍的なものへと広めるべく、天然水カテゴリーを “レインボー” プロダクト化いたします。





<チェリオの “レインボー” プロダクトへの取り組み>

チェリオは、多様性の価値観を人々の生活の中に浸透させる取り組みの一環として、全国のチェリオ自販機を中心に、2017年より “レインボー” パッケージの商品を展開して参りました。

2017年 超生命体飲料ライフガード “Happy Pride レインボー迷彩” パッケージ発売

2019年 レインボーティー(6種の和漢材料とオリゴ糖配合の混合茶飲料)発売

2020年 レインボーウォーター(6種のフレーバーのニアウォーター飲料)発売

これまでに通算約1,900万本の“レインボー”商品をお客様にお届けしており、2020年には、大阪市観光局と協業で、レインボーウォーターを府内のホテルにて多様性の認知推進のメディアとして展開、また、 “レインボー” プロダクトを含む弊社の「のんでCHANGE!」の取り組みが一般社団法人団体work with Prideよりベストプラクティス賞として認知されました。





すべての虹は水からはじまる!



大気中にあまねく存在する水滴の中を光が通過する時に現れる美しい「虹」。

お互いに違う人間だからこそ、その出会いから生まれる閃きや喜びが、多様性の虹を生み出す光となりますように。

レインボーフラッグの6色には、赤(生命)、橙(癒し)、黄(太陽)、緑(自然)、藍(調和)、紫(精神)という意味が込められています。



「チェリオは一人ひとりの個性に活躍の機会と居場所のある社会の実現を目指しています。We at Cheerio believe that who you are and who you love are for you to choose.」というメッセージをレインボーフラッグのイメージとともに記載し、多様性が当たり前である社会の実現へ想いを込めています。





チェリオの「鈴鹿山系の天然水」について



鈴鹿山系の7つの霊峰で時間をかけてろ過された天然水を地下150mから汲み上げ、安全に殺菌をして無菌環境で充填した、各種ミネラルを含むナチュラルミネラルウォーターです。硬度51mg/Lの軟水ですので、やさしい口当たりでお飲みいただけます。シリカも含有しています。

本製品を生産しているチェリオの滋賀工場は、2012年から「性別や年齢に関係なく働ける工場」を目指して設計し、世界最先端の無菌充填技術を取り入れて2015年に竣工しました。世界最高峰の食品安全認証であるFSSC22000、及び有機JASの認証工場です。





チェリオのDEIに関する取り組み



チェリオは "CHANGE WITH CHEERIO" というスローガンのもと、お互いのアイデンティティとパートナーシップの選択を尊重する社会の実現を目指しています。2014年に初参加、2015年からはトップスポンサーとして参加させていただいている「東京レインボープライド」をはじめ、日本全国で多様性の価値観が普遍的になるように、東京以外で地域に根ざした全国のレインボープライドイベントにも継続的に参加をし、コロナ禍前の2019年には、全社員の約4割が自分の足でプライドパレードを歩きました。チェリオの取り組みは、2020年のトロント大学における講演をきっかけに、Gender Equality推進のイノベーション事例として同大学のロットマンビジネススクールよりケーススタディとして出版、教材化されています。

チェリオでは、今後も社員一人ひとりがパフォーマンスを上げやすい環境を作るため、継続的にDEI推進に取り組んで参ります。





〇商品情報



商品名:鈴鹿山系の天然水~レインボーデザイン~

名称 :ナチュラルミネラルウォーター

原材料:水(鉱水)

内容量:600ml

発売日:2023年4月中旬より順次切り替え

価格:オープン価格

発売エリア:中部・関西・沖縄のチェリオ自動販売機

チェリオ公式オンラインショップ、

超生命体広場ライフガードスクエア(渋谷区神宮前)



