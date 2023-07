[株式会社on the bakery]

SNS・インフルエンサーマーケティングを支援する株式会社on the bakery(本社:神奈川県横浜市 代表取締役:井戸 裕哉)は、2023年7月19日(水)『【企業の担当者向け】インフルエンサー施策の「KPI」とは?』を開催いたします。

▼ 午前の部

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D6T0lir9RgGsmkm_extlYw#/registration



▼ 午後の部

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8UQhXHuNQZKKOzeubpi9Bw#/registration





セミナー概要





セミナー名:【企業の担当者向け】インフルエンサー施策の「KPI」とは?



開催日時 :2023年7月19日(水)11:00~12:00(午前の部)

2023年7月19日(水)15:00~16:00(午後の部)

※午前の部、午後の部とも同内容のセミナーを行います。



開催形式 :オンライン(Zoom)

対象者 :法人のみ参加可

参加費 :無料

参加特典 :セミナー資料をプレゼント



講演内容 :企業の担当者向けに、インフルエンサー施策の「KPI」についてご紹介します。



今後インフルエンサーの活用を検討されている方や、過去にインフルエンサーを起用したけれど、イマイチ成果がわからなかった、という方にお勧めのセミナーになっております。



「店舗集客」「オンライン販売」「ブランドの認知拡大」など、目的に合わせたKPIの設定についてご説明いたします。





登壇者プロフィール









株式会社on the bakery

代表取締役

井戸 裕哉(イド ヒロヤ)



新卒で野村證券に3年間ほど営業を経験した後、ベンチャー企業にてWebマーケティングコンサルタントに転身。



その後、動画マーケティング会社においてYouTuberを起用したプロモーションのセールスから、同社独自の分析ツールの営業組織立ち上げ、2021年には営業部門全体を見る部長職を担う。



2021年11月より、株式会社on the bakeryを経営。SNS・インフルエンサーの業界全体の発展に貢献するため「COCO PARK」・「インフルエンサーフォース」を開発・提供している。





企業向け「インフルエンサーフォース」について











▼インフルエンサーフォースの詳細はこちら



https://lp.company.influencerforce.me



インフルエンサーフォースは、インフルエンサーとの連絡や情報、案件を一元管理できるクラウドサービスです。



・インフルエンサーとの連絡方法がいくつもあって大変

・エクセルやスプレッドシートでの管理が煩雑

・社内でプロモーションの情報を共有できていない



といった企業の担当者向けに、インフルエンサーとのやり取りを効率化し、SNSマーケティングの効果を最大化します。





プラットフォーム「COCO PARK」について











▼COCO PARKの詳細はこちら



https://lp.coco-japan.com/



COCO PARKは、SNS運用・インフルエンサーPRに役立つ無料のプラットフォームです。



・業界のトレンドや他社の事例を知りたい

・SNSの企業アカウント運用を相談したい、マルっと代行してほしい

・オススメのインフルエンサーを見てみたい



というご要望をお持ちの企業のご担当者様に、業界屈指のインフルエンサー事務所やSNSに強い代理店の各社がサポートいたします。

業界の事例などをまとめたホワイトペーパーや、最新トピックも掲載しております。





株式会社on the bakeryについて







当社は、代表自身が、YouTuberを起用したプロモーションセールス経験、動画SNS業界における企業との共催企画の実績を活かし、SNS・インフルエンサープロモーションの業界全体の発展に貢献するため、独自のプロダクト開発を行う。



当社のビジョンは、“Coexistence and Co-prosperity(共存共栄)”。

世界中の企業とクリエイターの共存共栄をかなえるプラットフォームを実現します。



<会社情報>



会社名 :株式会社on the bakery(株式会社オンザベーカリー)

代表者 :代表取締役 井戸 裕哉(イド ヒロヤ)

所在地 :神奈川県横浜市中区常盤町3丁目30番1 SOLACUBE横濱関内3・4階

事業内容:プラットフォーム「COCO PARK」と「インフルエンサーフォース」の開発・運営

URL :https://www.onthebakery.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ>



株式会社on the bakery

カスタマーサポート:佐藤 奈々(サトウ ナナ)

お問い合わせ先 : satou@onthebakery.co.jp



