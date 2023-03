[株式会社コスモスホテルマネジメント]

一夜限りのコラボレーションルームでのゲームイベントの参加グループ募集



キッチンを備えた広い客室、家族や仲間と“みんなで泊まる” アパートメントホテル「MIMARU」を運営する株式会社コスモスホテルマネジメントは、春の特別企画として、世界中で人気のファンタジー・テーブルトークRPGゲーム『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(D&D)の映画最新作『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』とコラボレーションし、一夜限りのゲームイベント「運命は“誰と泊まるかにかかっている”キャンペーン」を開催します。









映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』は、“運命は、誰と組むかにかかっている”という言葉の通り、運命を切り開くため、誰とパーティを組み、どんな手を使って攻略していくかが見どころの一つです。このテーマに合わせ、「MIMARU東京 池袋」では、D&Dの世界観を体感できるコラボレーションルームを設け、D&D公認のスペシャルダンジョンマスターがゲームを進行するイベントを開催します。3組限定で参加者を募集し、初対面のグループ同士でチームを結成、コラボルームで、映画の原作であるボードゲームや、劇中に登場するオリジナルドリンクをお楽しみいただけます。限定1室一夜限り、新しいエンタテーメントステイをご提供します。





『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』×MIMARUコラボルーム・ゲームイベント

「運命は“誰と泊まるかにかかっている”キャンペーン」



1. 世界でここだけのD&D装飾スペシャルルームへの宿泊無料ご招待

2. スペシャルダンジョンマスターを迎え、TRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」体験

3. 映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』ムビチケカードをプレゼント



(1) 開催日時: 2023年3月25 日(土)から1泊2日(集合時間14時)

(2) 開催場所: MIMARU東京 池袋(東京都豊島区池袋2-61-1)https://mimaruhotels.com/jp/hotel/ikebukuro/

(3) 募集期間: 3月2日(木)~3月12日(日)

(4) 参加条件: 2名1グループでの参加 ※3組同室での宿泊となります。

(5) 応募方法: 作品公式ツイッターアカウントのフォロー&リツイート 及び 応募フォーム入力

イベント概要・申込方法等の詳細は、3月2日公式ツイッター配信のご案内をご確認ください。





『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』×MIMARUコラボレーションルーム



映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』の世界が楽しめるコラボレーションルームは、複数グループでのご宿泊でも快適にお過ごしいただける2ベッドルーム(定員6名)をご用意。独立したプライベート空間となる寝室を確保しながら、リビング・ダイニングには、D&Dオリジナルグッズも用意し、みんなでゲームを楽しめます。



















「MIMARU東京 池袋」について



「MIMARU東京 池袋」は、2022年11月1日に開業。マンガやアニメといったジャパンカルチャー、サブカルの発信地として、海外からの視線も熱く集める街・池袋に立地する、都市型アパートメントホテルです。4名から6名まで泊まれる全107室にPCを設置し、メタバースルームやVRChatでゲスト同士の交流や情報交換を楽しめます。また、5人の仲間で一晩中eスポーツを楽しめるゲーミングルーム「Quintet eSports Room」のほか、4人で使えるキングバンクベッド付きのお部屋、和洋室、2ベッドルームなど、約40平方メートル ~60平方メートル のさまざまな客室タイプを用意しています。











映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』について



さまざまな種族、モンスターが生息する世界で、聖なる力と邪悪な勢力がぶつかりあう―。誰もが心を躍らせ、時代を超えて愛され続ける異世界アクションファンタジー映画の新たな傑作が誕生する!クセの強い“アウトロー”だらけの異色なパーティが、他に類を見ないユニークな戦いと冒険の旅に挑んでいく本作。運命を切り開くため、誰とパーティを組み、どんな手を使って攻略していくのかが大きな見どころの一つとなっている。特徴目立ちまくりのキャラクターたちの日本語吹替キャストには、吟遊詩人で盗賊である主人公・エドガン役に武内駿輔、屈強な戦士ホルガ役を甲斐田裕子、若き魔法使いサイモン役を木村昴、聖騎士ゼンク役を中村悠一、そして人間とモンスターのダブルである自然の化身・ドリック役に南沙良など、人気実力ともトップクラスで痛快な旅を約束してくれるような豪華布陣が集結!さらに、日本語吹替版の演出・音響監督を『トップガン マーヴェリック』で“胸熱“極まる最高の吹替版を演出した依田孝利が務め、この最高のパーティを強力に支え後押し。面白くならないわけがない!







【ストーリー】

様々な種族、モンスターが生息する異世界、フォーゴトン・レルム。盗賊のエドガン(クリス・パイン)と彼の相棒である戦士のホルガ(ミシェル・ロドリゲス)は、闇の組織に仕える超ヴィランたちに殺されたエドガンの妻を生き返らせるため、さらわれた娘を助けるために旅にでる。そんな二つの目的を遂げるためには、特殊能力を持った仲間と、運命を握るアイテムが必要とわかる。そこで、二人は名家出身の魔法使いサイモン(ジャスティス・スミス)と自然の化身のドリック(ソフィア・リリス)、そしてある秘密を知る聖騎士のゼンク(レゲ=ジャン・ペイジ)とパーティを組むことに。決してヒーローではないアウトローたちが全世界を脅かす超ヴィランの陰謀に対峙することになる…。



■監督・脚本:ジョン・フランシス・デイリー&ジョナサン・ゴールドスタイン

■製作:ジェレミー・レイチャム (『アベンジャーズ』『ガーディアンス・オブ・ギャラクシー』)

■出演: クリス・パイン、ミシェル・ロドリゲス、ジャスティス・スミス、ソフィア・リリス、レゲ=ジャン・ペイジ、ヒュー・グラント ほか

■配給:東和ピクチャーズ ■全米公開:2023年3月31日予定

■公式サイト:http://dd-movie.jp ■Twitter:https://twitter.com/Paramount_Japan ■Instagram:instagram.com/paramount_japan/

(C) 2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, DUNGEONS & DRAGONS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C) 2023 HASBRO.



■公式サイト:dd-movie.jp

■公式Twitter:@DnD_MovieJP ■公式Facebook:@ParamountPicturesJP ■公式Instagram:@paramount_japan ■公式Youtube:/ParamountJapan ■公式TikTok:@paramountjapan #映画ダンジョンズアンドドラゴンズ





コスモスホテルマネジメントについて







本社:東京都港区、社長:藤岡 英樹

コスモスホテルマネジメントは、 “みんなで泊まる”アパートメントホテル ミマル(APARTMENT HOTEL MIMARU)を運営しています。キッチン、リビング・ダイニングスペースを備えた約40平方メートル からの広い客室で、家族や仲間とみんなで一緒にくつろいで過ごし、暮らすような旅を楽しむ。トキメキや発見の扉を開き、いままでの価値観が変わるような、新しい日本に出会う。MIMARUでは、“Unlock Your Japan”をタグラインに、世界の国々から集まった日本が大好きなスタッフたちが、みなさんと一緒に旅をつくっていきます。

サスティナビリティ:人から社会へ、未来を喜びでつなぐ。当社では、「人と働き方の多様性」「ゲスト・地域とのつながり」「環境配慮」の3つのテーマで、ゲストから地域、地域から世界、そして未来へ、喜びの連鎖が広がる社会をめざし、SDGsの達成へと実を結ぶよう着実に歩を進めてまいります。

MIMARU公式HP:https://mimaruhotels.com/

サステナビリティページ:https://mimaruhotels.com/jp/sustainability/index.html



