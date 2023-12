[キャセイパシフィック航空日本支社]

~空の上だけでなく地上でも楽しめるキャセイの魅力を訴求~



キャセイ(本社:香港、最高経営責任者:ロナルド・ラム)は2024年1月26日(金)、東京都内のイベントスペースにて、旅行コミュニティメディア「tabimuse(タビミューズ)」とのコラボレーションイベント「Travel to Hong Kong with Cathay! ~キャセイで香港旅をさらにアップグレードしよう~」を開催します。







当イベントは、「空の上だけでなく地上でも楽しむ!」をコンセプトに、空の旅の枠を超えたキャセイの魅力を一般消費者対象に直接訴求すべく実施するものです。イベントでは、週末で世界を旅する「リーマントラベラー」で知られキャセイ通でもある東松寛文さんを迎え、香港スペシャリスト資格保有のMichelleさんと共に、「キャセイ」会員プログラムでのマイルの活用術や香港最新情報をお届けするトークショーを開催します。また、イベント限定企画として実際の機内食用食器に特別にアレンジした軽食を盛り付けて提供し、高度35,000フィートでも味が引き立つように特別醸造されたキャセイの「ベッツィービール」も試飲していただけます。会場には香港でキャセイ限定商品を扱う「Cathay Shop」で販売するオリジナル商品やグッズを展示し、キャセイブランドの魅力を存分に体験いただけるイベントです。



【Travel to Hong Kong with Cathay! イベント概要】

〇 開催日時:2024年1月26日(金)19時~20時(18時半受付開始)

〇 開催場所:WITH HARAJUKU (原宿駅より徒歩1分)

〇 申し込み方法:以下のフォームからお申し込みください。

https://forms.gle/i6jFFxgnGPy1DxAv8

※限定40名ほど

※申込締め切り:12月17日(日)23:59

※参加費無料

〇 トークイベント登壇者:

週末に旅するリーマントラベラー 東松寛文さん

週末で世界を旅する会社員。これまでに81か国193都市渡航に渡航。会話は基本ボディーランゲージ。3ヶ月で世界一周を達成し、地球の歩き方から”旅のプロ”に選ばれた。TV・新聞・雑誌などメディア出演・執筆多数。



トラベルライター Michelleさん

tabimuseでMUSEとして活躍する他、複数ウェブ媒体にてトラベルライターとして活動。5歳、2歳児の母であり、子ども目線で楽しめる家族旅、ママにとってのご褒美旅、どちらも楽しみながら世界を巡るトラベラー。約50ヶ国150都市以上訪問した中で、1番のお気に入りは幼少期を過ごしたニューヨーク。香港へもこれまで何度も訪問経験があり、香港スペシャリストの資格を持っている。











【tabimuse(タビミューズ)とは】

4万人を超える旅好きミレニアル世代コミュニティを形成している、旅行コミュニティメディア。2023年9月にリニューアルし、“誰かの旅から見つける、わたしらしさ。”を新コンセプトに多様な旅の提案を続けている。運営会社のバリーズ株式会社は、「旅体験を通して、まだ見ぬ“私らしさ”に出会う場所を創造する」をミッションとしており、旅を軸とした事業を展開。ミレニアル世代に刺さるコンテンツ力と発信力でメディアの枠を超え、オリジナルツアーのプロデュースや、国内自治体や海外政府観光局、宿泊施設、旅行会社など、国内外の旅行・観光事業社様をサポートしている。

https://tabimuse.com/

https://www.valise.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-10:16)