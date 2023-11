[株式会社HYPERITHM]

株式会社HYPERITHM(本社:東京都千代田区、代表取締役:ロイド・リー)は、企業向けのWeb3インテグレーションツールを開発する「Cascade」に出資したことをお知らせします。







Cascadeについて





Cascadeは、あらゆる規模の企業にWeb3やブロックチェーンアーキテクチャの採用を促進することをミッションに、次世代のビジネスプロセスワークフローの構築から管理までを行うインテグレーションツールを提供しています。Cascadeのインテグレーションツールは拡張性と柔軟性に優れており、ビジネスプロセスの構築やデプロイ、管理、監視を一か所でできるため、企業は自身のコアビジネスへ時間やリソースを集中できるようになります。



Cascadeのインテグレーションツールは、拡張性の高いオーケストレーションエンジンやアプリケーションルーティングのブロックチェーン、そして、サーバーレスかつイベント駆動型アプリケーションの両方に対応したdAppsの設定や設計、デプロイ、監視を行うためのツールセットで構成されています。また、200以上のWeb2およびWeb3コンポーネント(スマートコントラクト、AWS、Twilio、Shopify、Salesforce、Alchemyなど)をすぐに利用できるため、Web3やクラウドインフラで広く採用されている統合パターンやアーキテクチャを最適な方法で組み合わせることができ、アプリケーションの製品化までの時間を短縮することができます。







プロダクトページ:http://www.cascadelive.co/



Cascade CEO Iryna Kryvda氏のコメント





Cascadeの使命は、進化し続けるデジタル環境の中でビジネスを成功に導き、ダイナミックなビジネス環境の中で優位性を提供することです。今後Hyperithmとともに、企業がデジタルトランスフォーメーションを円滑に進められるよう支援していきたいと思います。



Hyperithm CEO ロイド・リーのコメント





今回Cascade社のPre-Seed Roundに参画させて頂いたことを光栄に思います。

Cascade社が提供する統合ミドルウェアスタックを活用することで、Web2とWeb3の間のギャップを埋め、マスアダプションを推進することができると信じています。

当社もより多くの企業が容易にweb3に参画できるように、全力でサポートしてまいります。



Hyperithm Groupについて





Hyperithmは2018年1月の創業以来、日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開しています。日本においては、適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産事業者の届出を完了しています。2022年3月には、シリーズBのブリッジラウンドにてCoinbase Venturesより資金調達を行いました。2022年5月からは適格機関投資家等特例業務に基づく国内初ビットコイン建てのファンドを運用開始しています。また、2022年6月には、Web3のエコシステムの活性化を目的とした、Web3ファンドを組成し活発に投資を行っています。



【会社概要】

会社名:株式会社HYPERITHM

代表者:代表取締役 Lloyd Lee(李 沅俊)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内

設立:2018年1月

役職員数:30人(関係会社を含む)

海外拠点:韓国

会社HP:https://hyperithm.jp



Hyperithm Invests in “Cascade”, an Enterprise-Grade Integration Platform for Web3



Hyperithm Group has invested in “Cascade”, an Enterprise-grade web3 integration platform.



About Cascade

Cascade Platform is a unified integration platform as a service (iPaas) for building, deploying, and managing next-generation business process workflows. Cascade provides an extensible and flexible platform, allowing enterprises to build, deploy, manage, and monitor their business processes and integrations in one place, thus saving valuable time and resources. The platform supports all the modern Cloud/Serverless and common Enterprise IT standards, as well as Generative AI and Web3 to support your LLM-powered applications, web3/dApps, and Cloud application needs through a single platform.



For more information, visit: http://www.cascadelive.co/



Iryna Kryvda, CEO of Cascade's Comment

At Cascade, our mission is to empower businesses to thrive in an ever-evolving digital landscape, allowing them to stay ahead in a dynamic business environment. We are thrilled to partner with Hyperithm to help businesses effortlessly navigate their digital transformation.



Lloyd Lee, CEO of Hyperithm's Comment

We are honored to participate in Cascade's Pre-Seed Round.

We believe that Cascade's integrated middleware stack will help bridge the gap between web2 and web3 and promote mass adoption.

We will do our best to help more companies easily participate in web3.



About Hyperithm Group

Since the foundation in 2018, Hyperithm, operating from Japan and Korea, has been heavily involved in developing its crypto asset wealth management business for an array of institutional investors as well as others. March 2022 marked another major milestone as Hyperithm completed a Series B bridge round funding from Coinbase Ventures. In May 2022, the company began managing Japan's first Bitcoin-denominated fund under the Qualified Institutional Investors Exemption Program. In June 2022, we established a Web3 ecosystem fund with the aim of revitalizing the Web3 ecosystem, and have been actively investing in promising projects that seek to positively contribute to the growth of Web3.



For more information visit: https://hyperithm.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-22:40)