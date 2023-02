[株式会社ビーアット]

・Supernatural LABO、3月4日(土)~19日(日)・初日にはキービジュアルのモデル MANON、他複数アーティストが参加するスペシャルライブを開催決定!



株式会社ビーアット(本社:東京都渋谷区 / 代表:土井地博)は、2023年3月4日(土)~19日(日)の期間、BE AT TOKYOが注目する次世代を担うデジタルアーティスト3名とともにBE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)にてデジタルアート展を開催いたします。

















本アート展は「ARやVRなどの最先端技術を用いた表現活動を行う若手アーティスト3名が、デジタル化により急速に変化する現代社会をどう受け止め、それらの変容に対してどのように向き合うか」をテーマにした、実験的なインスタレーションアート展です。本展示のアートディレクターmisatoを筆頭に、村田実莉、JACKSON kakiが作り上げる「Supernatural LABO」と題した実験室が、ラフォーレ原宿にて期間限定で展開されます。「現実世界を拡張した鏡像世界【ミラーワールド】として作り出されたバーチャル実験室」が現実世界に出現し、リアルで体感することをコンセプトに、観客にリアルとデジタルの関係性を問いかけます。3名のアーティストにより作り出された、バーチャル上で体験する「視覚」「聴覚」を超え、別の感覚によって捉えられるミラーワールドをぜひお楽しみください。



■概要

<イベント名>Supernatural LABO

<開催日程> 2023年3月4日(土)~19日(日)

<営業時間>11:00~20:00(最終入場は19:45まで ※最終日のみ16:00まで)

<開催場所>BE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)

<イベント特設サイト>https://be-at-tokyo.com/projects/beatstudio/11730/

<参加アーティスト>misato、JACKSON kaki、村田 実莉

<主催>株式会社ビーアット

<企画>misato

<助成>公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

<協力>BEAMS CULTUART(ビームス カルチャート)、ラフォーレ原宿

<展示作品>

Supervised meditation / misato

Automatic Bloods /村田実莉

Incarnated Avatar / JACKSON kaki

<チケット>

前売り:800円(税込)

当日:1000円(税込)

<プレイガイド> チケットぴあ ※会場にて当日券の販売もございます。

前売り券のご購入はこちら:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2305172





Supernatural LABOへのご招待



私たちは、人生の迷いをクリーニングするセラピストとして、また、あなたの潜在能力を開くゲートキーパーとして、未来の実験室 「Supernatural LABO(SNL)」 を作りました。

私たちは、研究者として独立する以前、誰もが知っているようなビジュアル制作、プログラミングやシナリオ設計、動画やWEBサイトのデザイン制作などを手がけておりました。



このような経歴を生かし、AI データベースをカスタマイズすることで皆さんの中に眠る問題を解決するAI 脳科学チューニングを発明いたしました。

最新デジタル機器、光学スキャン、ミュージックセラピーなど様々な手法で、多くの方の脳内にある、無意識のブロックを外すためのデータベースを新たに入力し、波動調整することで、物理的な問題だけでなく、無意識的な問題までをも解消できるようにしたものが、今回ご案内させていただくSNLなのです。



「あなたが本来持っている力を 100%発揮できるようにチューニングしていきます。」



・効果のタイミング

SNL が行うことは、その人が本来持っている力を発揮するための障害を取り除くことです。

※効果を実感できるタイミングは人によって異なります。



・意識について

チューニングを受けることによって、「気づき」を得たり、意識を開く力を生み出します。

さらに自分の変化への意識を持つことでその後の効果や変化もより大きくなるでしょう。

サインを受け取れるよう、日常の変化やサインへの意識を持つことをお勧めします。





◆misato 充彗

1995年生まれ。

アートディレクター、グラフィックデザイナー、デジタルアーティスト。

ロンドン芸術大学にてグラフィック/アートを学ぶ。

デザイナーとして活動しつつ、一つの芸術表現として3Dなどを使ったデジタルアートの制作と考察を始める。

デジタルアーティストとしては、デジタルへの過度の期待について疑問を抱き、デジタルとフィジカルの関係性を再思考してもらうことを大枠のテーマとして活動。2019年、ロンドンのCamden Art Centerにて初の展示を行い、国内では凸版印刷主催のGEMINI Laboratoryのプロジェクトの一環としてANB tokyoにてグループ展を行う。

近年では、NY発のアートコレクティブFELT ZINEの東京でのパーティーでVJを努めるなど国内外で活動している。

Instagram:@miiiiiii828 (https://www.instagram.com/miiiiiii828/)

WEB:https://miiiiiii828.art/





◆村田実莉

アートディレクター、ビジュアルアーティスト。

1992年生まれ。逆説的なシチュエーションを元にネイチャーとデジタルを融合した現象的なビジュアル表現を行う。

ラフォーレ原宿、PARCO、LV、KENZOなどファッションブランドのビジュアルや映像の他、imma天 @ DIESEL ART GALLERYのキービジュアルと会場アートディレクションを担当。NFT NYC 2022では「work to eat」と題したARデジタルアート作品を出品。

2019年インドに滞在。「盗めるアート展」にて、偽クレジットカード作品「GODS AND MOM BELIEVE IN YOU」を出展。2020年よりKOM-Iと「HYPE FREE WATER」を開始。東京のアーティビズムを刺激するビジュアルアートとして、環境と水をテーマにした架空の広告を制作。

Instagram:@survival_dance(https://www.instagram.com/survival_dance/?hl=ja)

WEB:https://minorimurata.wiki/





◆JACKSON kaki

1996年静岡県生まれ、情報科学芸術大学院大学在籍。アーティスト、映像作家、グラフィックデザイナーとして活動する。VR/AR、3DCG、映像、インスタレーション、DJ、サウンドパフォーマンスなど、マルチメディアを取り扱い、人間社会におけるバーチャルリアリティーの概念と表現について探求する。

Instagram :@kakiaraara( https://www.instagram.com/kakiaraara/)

Twitter :@Kakiaraara(https://twitter.com/Kakiaraara)

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCmE-EoWh7T48YsjLujxiEcA

Video Works : https://youtube.com/playlist?list=PLLM8AyWzGAF8nbI5zqOHtIhyyT8wM3VW2





イベント開催を記念したスペシャルライブがWALL&WALLにて開催決定!



<イベント名>Supernatural LABO -Sound Experiment-

<開催日程>2023年3月4日(土)17:00~21:00

<開催場所>表参道WALL&WALL

<出演アーティスト>

Live:MANON

DJ:ecec、JACKSON kaki 他

VJ:misato、村田実莉、JACKSON kaki

2月下旬よりその他、出演アーティストを順次発表いたします。BE AT TOKYOのInstagramより詳細をご確認ください。

<チケット>

前売り:3900円(税込・ワンドリンク別)

当日:4400円(税込・ワンドリンク別)

<プレイガイド> チケットぴあ

前売り券のご購入はこちら ※会場にて当日券の販売もございます。

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2305187





□BE AT TOKYO

ビームスの「目利き力」「カルチャーの創造」、フロウプラトウの「実装力」「リアルとオンラインを横断したクリエイティブ」といった、両社がもつオリジナリティの高いノウハウを相互に活用し、これからの世界に相応しい「全ての表現者が創造することによって生きていける社会」の実現を目指して設立。

WEB:https://be-at-tokyo.com/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCIpgmOz2ULQ5APTEsYS9v9g

Instagram:@be_at_Tokyo(https://www.instagram.com/be_at_tokyo/?hl=ja)

Twitter:@BE_AT_TOKYO(https://twitter.com/BE_AT_TOKYO)



