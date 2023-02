[マムート・スポーツグループジャパン株式会社]







1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。



2023年春夏コレクションから新しい年間テーマとして、「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げます。昨年、160周年を迎えたマムートは「山」のブランドとして160年間のイノベーションを続けてきました。そのイノベーションのゴールにあったのは、「冒険者達」がより高みを目指して、新しい景色を見て、究極の体験をするためでした。マムートは161年目の今日も同様に、マムートを使う人々が新しい風景を見て、一歩進んだ体験や新しいライフスタイルと出会うためのプロダクトやコンセプトを提案して行く意志を、このテーマに込めて表明していきます。





2023年春夏コレクションは3つの新しいコレクションがデビュー!



2023年の春夏コレクションでは、新しいコレクションが3つリリースされ、その第1弾として、マムートのDNAとも呼べる最高峰のコレクション「アイガーエクストリーム -Eiger Extreme-」から新コレクション「アイガースピード -Eiger Speed-」(以下、アイガースピード)が登場します。「アイガースピード」は、標高の高いクライミングを伴う山岳エリアをトレイルランニングの様に走りながら走破する新しいアクテビティ「ファスト・マウンテニアリング-Fast Mountaineering-」(以下、ファスト・マウンテニアリング)をサポートするコレクションです。第2弾として、「山」で培った技術「マウンテンテクノロジー」を贅沢に活用した新しい「アーバン・コレクション」を3月にリリースします。続いて、第3弾として、山岳エリアでのランニングをサポートする新コレクション「トレイルランニング」のコレクションも発表し、新たなアクテイビィへのサポートもスタートして参ります。





新アクティビティ「ファスト・マウンテニアリング」をサポートするコレクション「アイガースピード」



素材の進化、道具の進化が進み、登山のスタイルもそれに伴い進化を遂げてきました。それにより、昔ではなしえなかったスピードでのクライミングを伴う登山「ファスト・マウンテニアリング」が可能となり、その中でも新たに記録を狙うアスリートに向けて、アスリートと共に作り上げたコレクションが「アイガースピード」です。「ファスト・マウンテニアリング」を行う中でも必要な性能、防風性、透湿性を兼ね備えながら、軽さ、ストレッチ性にもこだわり、動きやすさと蒸れにくさに特化したコレクションとなっております。もちろん、ランニングなど様々なスポーツのパフォーマンスも最大化してくれるコレクションです。



アスリートのフィードバックを基に、製作・フィールドテスト・調整、そして再テスト。このサイクルを重ねて作り上げたプロダクトは、すべてのデザインにおいて理由があり、デザインを描いてから作られる「洋服」とは違い、機能性から作り上げられたデザインを持つこの「ギア」は、機能美すら感じられる「至高の一着」になっております。



アスリートと共に作り上げられた「アイガースピード」コレクション





日常の生活をより快適に。新「アーバン・コレクション」



今シーズン、スイスの厳しい山岳環境で培われた技術を投入した新「アーバン・コレクション」が登場します。山岳環境を想定して厳選された「素材」が、春先の寒さに対応する「暖かさ」を実現。登山とクライミングの経験に基づく「動きやすさ」によって、アーバンライフでの創造力を解放し、大きく拡大します。





長い距離をより速く、快適に。環境に配慮した「トレイルランニング」コレクションがデビュー。



山岳エリアで行うランニング、「トレイルランニング」のコレクションがマムートから新たに誕生します。トレイルランニングに必要な速乾性、ストレッチ性に加えて軽さにフォーカスしたコレクションになっており、より長い距離を、より速く走ることをサポートするコレクションとなっております。



その他にも、マウンテニアリング、ハイキング、クライミングなどの既存のコレクションにも今年のテーマでもある「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート)」を体現する新作アイテムも数多く追加され、多くの方の新しいチャレンジをサポートできる充実したラインナップとなっておりますので、マムートの2023年春夏コレクションを是非チェックしてみください。



Go Further Together with MAMMUT!の詳しい情報に関してはコチラ。

URL:https://www.mammut.jp/topics/gftwm





ABOUT MAMMUT:マムートについて



1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。









[ABOUT MAMMUT:マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage



〈ブランド表記/お客様問い合わせ先〉

ブランド表記

ブランド表記

英:MAMMUT

和:マムート



〈お客様お問い合わせ先〉

英:MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和:マムート スポーツグループジャパン

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル4F

TEL:03-5413-8597

HP:https://www.mammut.jp/



