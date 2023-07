[株式会社Gab]

エシカルな暮らし限定クーポンも!サステナブルなブランドがお店とオンラインストアに大集合!



この度、サステナブル領域で日本最大級となるフォロワー4.2万人超のInstagramアカウント「エシカルな暮らし」を運営する株式会社Gab(読み方:ガブ、本社:東京都渋谷区、代表取締役:山内萌斗)は、1,000点以上の商品を販売するコミニュティ型の常設店舗「エシカルな暮らしLAB」と「エシカルな暮らしオンラインストア」にて、(株) 三栄コーポレーション(本社:東京都台東区、代表取締役社長:水越雅己)が運営する『Our EARTH Project』との期間限定コラボイベントを7/7(金)~7/17(月)に開催いたします。





企画概要







7/7(金)~7/17(月)に、有楽町マルイ6F「エシカルな暮らしLAB」と「エシカルな暮らしオンラインストア」にて、期間限定の『Our EARTH Project』コラボイベントを開催いたします。



「Our EARTH Project」で取り扱っている車の廃材をアップサイクルしたドイツのバッグブランドや、衣類工場ででる端材をリサイクルしたフィンランドのファッションブランドなど、サステナブルなブランドが合計6ブランドが集まります。どれもユニークでおしゃれなだけでなく、社会課題解決に直結する素敵なブランドです。



「Our EARTH Project」の6ブランドを揃ってお店で直接見れるのは「エシカルな暮らしLAB」のみ!ぜひこの機会に、エシカルな暮らしで新たな価値をつくるエシカルブランドの商品を楽しんでみてください。



Our EARTH Projectとは







株式会社三栄コーポレーションが推進する、“より地球にやさしい”をコンセプトに、「サステナブル」「エシカル」をキーワードとして、地球に、そして生活にやさしい製品やサービスを提供することを目的としたプロジェクト。

製品軸として世界のサステナブルブランドの取扱いや自社企画ブランドの販売をするほか、材料軸としてサステナブル素材の販売とOEM受託生産を行っています。



プロジェクトサイト:https://ourearthproject.jp/



(株) 三栄コーポレーション会社概要(東証スタンダード上場)

本社:東京都台東区4-1-2

資本金:10億91万4500円

社長:水越 雅己



ブランド紹介







・GOT BAG

海洋廃棄プラスチックをリサイクルしたポリエステル生地でバッグを作り、ゴミの再利用・削減に取り組んでいる、ドイツ発のリサイクルバッグブランド。リサイクル素材や環境に優しいコーティング剤の使用など、環境への配慮だけでなく、高周波圧着することで機能性を高めており、エコでありながらも実用的な商品を生み出しています。



・AIRPAQ

廃棄されるはずだった自動車のエアバッグ、シートベルト、ベルトのバックルを再利用してバッグを製造している、ドイツ発のアップサイクルバッグブランド。車部品の素材感を生かしたデザインが特徴的です。リサイクルやアップサイクルの製品を作ることでゴミを削減するだけでなく、新たな価値を創造することも現代の消費社会において重要であり、この取り組みが地球環境保護に繋がると信じてブランドを創られています。



・Pure Waste

衣料品の製造工程で出るコットンの端材、端切れをリサイクルして服に作り直す、フィンランド発のアパレルブランド。綿を新たに栽培する必要がないため、従来の栽培に必要な大量の水を抑えることが出来ます。また、端材を色ごとに集めて再利用しているため、更なる染色の必要がなく、水質汚染の原因となる薬剤も一切使用していません。廃棄物に対する人々の認識を変え、アパレル業界全体をリサイクルの未来に導くことがブランドの願いです。



・YOT WATCH

おもちゃから生まれた腕時計ブランド。子供たちが使っていたプラスチックのおもちゃをリサイクルして、カラフルな腕時計 YOT WATCH(ヨット ウォッチ)が生まれました。子供のファーストウォッチとして。また、親子で、家族で、大切な人とお揃いで、時を刻み、つながりを感じてほしいという想いからブランドが立ち上げられました。



・KERBHOLZ

天然の木材や石材を使用したドイツ発のデザインウォッチブランド。 落ち着きのあるドイツデザインの美しさに加え、ミニマルでありながらファッション性に優れたフォルムを追及しています。環境・資源保全に配慮したデザインフェーズを経ることを信念とし、さまざまな資源保全プロジェクトに資金援助を行うため「DESIGNING TO SUSTAIN」基金を設立。 毎年利益の10%を各種NGOやニカラグアでの植林活動、海洋漂流プラスチックごみの回収除去などに寄付しています。



・Kaala

ドイツ・ハンブルグ発のヨガバッグブランド。もはやただの流行ではなく、人々の生活の一部になりつつあるヨガ。kaalaは「シンプル且つ美しく」をコンセプトに、ヨガを楽しむ全ての人々に寄りそう機能的なバッグを提案しています。ヨガ教室に通う道すがらだけではなく、日々の生活でも便利に楽しく使えるバッグ、小物を日々開発されてきました。ヴィーガン素材にこだわっていたりと、美しさを保ちながら地球にも優しいブランドです。



店舗情報







店舗名:エシカルな暮らしLAB ~みんなで「つくる」お店~

企画・運営:エシカルな暮らし presented by 株式会社Gab

「エシカルな暮らし」URL:https://www.instagram.com/ethikura/

場所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1有楽町マルイ6階イベントスペース

営業時間:11:00~20:00

メディア取材・企業様のご対応、大歓迎です。事前連絡で代表山内が対応いたします。

(TEL:050-5374-2975)

※今後、営業電話はNGでお願いいたします。



株式会社Gabが展開する「エシカルな暮らし」とは







「社会課題解決の敷居を極限まで下げる」をミッションに、エシカル領域に特化したマーケティング支援・商品販売プラットフォームを手掛けています。運営するInstagramアカウント「エシカルな暮らし」は、「無理なく、楽しく」をモットーに、社会課題を分かりやすく解説したマガジン投稿や社会課題解決につながる商品の本気レビュー投稿を毎日更新。2023年7月7日現在でフォロワー4.2万人以上を有しています。さらに、エシカル商品に特化したコミュニティ型の実店舗「エシカルな暮らしLAB」やECサイト「エシカルな暮らしオンラインストア」の運営を通して、日本をエシカル消費先進国にするための仕組みづくりに取り組んでいます。

立ち上げまでの背景はこちら:https://taliki.org/archives/4818



株式会社Gab代表取締役CEO 山内萌斗(やまうちもえと)







2000年、静岡県浜松市生まれ。

静岡大学情報学部行動情報学科2年次休学中(23歳)

東京大学起業家育成プログラムEGDE-NEXT2018年度、

同プログラムシリコンバレー研修選抜メンバー、

MAKERS UNIVERSITY 5期生

水野雄介ゼミ代表。毎日みらい創造ラボ 5期生。

taliki社会起業家アクセラレーションプログラム「COM-PJ」

2期生。大学一年次の2月にシリコンバレーを訪れた際に、

人類の存続に必要不可欠な「must haveな事業」をつくることを決意し、

同年12月に「ポイ捨てをゼロにする。」ことをミッションに掲げ、株式会社Gabを創業。現在4期目。

Forbes Japan official columnist:https://forbesjapan.com/author/detail/2439



会社概要







会社名:株式会社Gab(ガブ)

会社ホームページ:https://www.gab.tokyo

設立年月日:2019年12月10日

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16渋谷三丁目スクエアビル2階

連絡先:Mail:info@gab.tokyo Tel:050-5374-2975 Form:https://www.gab.tokyo/contact

資本金:1,000万円(資本準備金も含む)

事業内容:ゴミ拾いイベント事業・エシカルSNS事業・エシカルEC事業・エシカルPOP UP事業・エシカル実店舗事業・SNSコンサル・運用代行事業

代表者:代表取締役CEO 山内 萌斗

社員数:33名 (業務委託等含む)

ミッション:社会課題解決の敷居を極限まで下げる。

ビジョン:日本をエシカル消費先進国にする。



お問い合わせ(取材、協業、お仕事のご依頼などお気軽にお問い合わせください。)





・フォーム:https://www.gab.tokyo/contact

・メールアドレス:info@gab.tokyo

・電話番号:050-5374-2975

・担当者氏名:山内萌斗

※原則お問い合わせいただいてから1週間以内にはご返答させていただきます。

※営業電話はお受けしておりません。何卒ご了承くださいませ。



