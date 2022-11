[株式会社IGNITE]

11月14日(月)よりオンラインスタジオにて受講可能に



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F代表取締役:エドワーズ壽里)が運営、主宰するIGNITE YOGA STUDIOは、一週間の各曜日をテーマとした30分のヨガレッスン『7DAYS OF IGNITEYOGA』の配信を11月14日(月)よりオンラインスタジオにて開始いたします。











IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)はエドワーズ壽里が2017年より主宰するヨガプログラムです。ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。東京・原宿にスタジオを構える他、オンラインスタジオも運営。コロナ禍においてもインスタグラムでハワイよりヨガのライブ配信も行うなど、エドワーズ壽里のライフスタイルとともに多くの方に支持されています。



このたび、2022年11月14日(月)よりIGNITE YOGAのオンラインスタジオ内で配信される『7DAYS OF IGNITEYOGA』は、1週間の各曜日をテーマとしており、例えば月曜日は「月」のエネルギーを感じるプログラムといったように、各曜日ごとに異なる構成でお届けする30分のヨガプログラムとなっております。曜日には、各曜日ごとに特有のエネルギーを持つと言われており、「ヨガをもっと身近なものとして日常に取り入れて欲しい」という想いで活動しているIGNITE YOGAは、1週間毎日、曜日に沿ってヨガと触れ合うことのできる時間を提供いたします。



本プログラムは、IGNITE YOGAオンラインスタジオより配信されますが、オンラインスタジオのサブスプリクション会員様以外の方も、『7DAYS OF IGNITEYOGA』単品パッケージとして、3,500円(税込)にてご購入が可能です。インストラクターは、代表のエドワーズ壽里の他、Kureyama Kenji、Kai Miyukiが担当いたします。



IGNITE YOGAはこれからも、忙しい日々を送る現代の人々に寄り添い、モダンなフィットネスライフをお届けし、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、上質なヨガを追及してまいります。



『7DAYS OF IGNITE YOGA』概要



配信開始日:2022年11月14日(月)

価格:3,500円(税込)

URL:https://www.igniteyogaonline.com/products/7-days-of-ignite-yoga



『7DAYS OF IGNITE YOGA』インストラクター



Kureyama Kenji

IGNITE YOGA認定講師

大阪出身

十代後半よりファッションモデルとして世界を股にかけて活躍。モデルキャリア15年の中で国内外の雑誌・広告・TVCMなどに多数出演。

YOGAに出会いRYT200を取得、現在RYT300を勉強しながら、東京のヨガシーンにおいても最も注目を集めるIGNITE YOGA の認定講師として活躍中。



Kai Miyuki

IGNITE YOGA認定講師

宮崎出身。青山学院短期大学卒業後、電機メーカーに就職。

学生時代の膝の怪我が原因で運動しない生活が続いていたが、ヨガに出会い、改めて汗を流すことの気持ち良さ、少しずつ感情をコントロールできるようになっていることに気づき、ヨガを生活に取り入れるようになる。

2015年、ヨガを深く学ぶため、当時勤めていたリクルートを退社し、RYT200を取得。その後インストラクターとして都内各所のスタジオで活動。

2018年、Juri Edwardsに出会ったことをきっかけに、”Authenticity 自分らしさ” を大切に、自分のライフスタイルに合わせてヨガを練習し、伝えるようになる。2019年IGNITE YOGA STUDIO立ち上げメンバーとして所属し、現在は300時間のTeacherTrainingを学びながら、master teacherとしてトレーニング内容の構築やインストラクターの育成を行なっている。



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。2022年春2店舗目となるIGNITE yoga studio Sを下北沢にオープン。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



IGNITE YOGAについて







エドワーズ壽里主宰。IGNITE YOGAは、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。「IGNITE」とは「火を灯す」という意味。音楽と共に気持ちよく身体を動かし、体の中から熱(Tapas)を起こし、呼吸を深めていきながら自分の心と向き合う時間。 ストレスやネガティブなエネルギーから解放され、もう一度自分の本質と繋がり自分の心に火を灯す。一度きりの人生を、自分らしくクリエイトしていく。そんなあなたのためのPRACTICEです。

◇ IGNITE YOGA 公式ホームページ:https://www.igniteyoga.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-15:46)