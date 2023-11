[株式会社ウィゴー]

推し活フリーペーパーの配布、歌い手オタクインフルエンサー“地雷チャン”来店イベントやカラフル推し活トートバックの先行発売などオタクに嬉しい楽しいコンテンツがもりだくさん。



株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、「WEGOはすべてのオタクちゃんを応援します!」をスローガンに2023年12月1日(金)、推し活に特化した店舗を池袋にあるサンシャインシティアルタにオープンします。







オープンにあたり、ウィゴーが運営する<WE LABO( https://labo.wego.jp/ )>が展開する推し活SNSコンテンツ<推シゴトメディア>で2023年8月20日(日)~8月31日(木)までの5日間、Instagram上で開催した「限界!!痛バ選手権2023夏」の紹介や、推し活に関するアンケート調査、歌い手オタクインフルエンサー“地雷チャン“のインタビュー記事などが紹介された、みんなの推し活情報誌(フリーペーパー)として「推シゴトマガジン」を発行します。





また、店舗では2023年12月2日(土)13:00より“地雷チャン”の来店イベント『TikTok & チェキ撮影会』の開催や、推し活の必需品である<カラフル推し活トート>の先行発売など、盛りだくさんのコンテンツでオープニングを盛り上げていきます。



尚、推し活界隈の盛り上がりや推し活グッズの需要拡大から、WEGOでは、グッズの取り扱い店舗を全国に拡大増強します。







【地雷チャン来店イベントTikTok & チェキ撮影会!】概要







□開催日時:2023年12月2日(土)13:00~

□開催場所:WEGO 池袋サンシャインシティ店

□参加条件

当日開催店舗にて¥2,000(税込)ご購入でTikTok 撮影会、¥4,000(税込)ご購入でチェキ撮影会、¥6,000(税込)ご購入でTikTok & チェキ撮影会にご参加いただけます。 店頭での様子は盗撮無料大歓迎!

※WEGO ONLINE STOREへの無料会員登録が必須となります。

https://wego.jp/pages/app (お会計時にログインしたマイページを提示いただきます。)







【WEGO 池袋サンシャインシティ店 一部カラー先行発売!カラフル推し活トート】





































価格 :¥3,299-(税込)

カラー:12色展開



ジャンボうちわがすっぽり入る! オリジナルカラビナチャーム付き!

クリアタグ付きのさりげないデザインで普段使いにも合わせやすく、遠征での2個持ちにも◎。推し活に最適なキャンバス生地の大容量トートです。

全12色展開のうちWEGO 池袋サンシャインシティ店では7色が先行発売!



▶Point

・たっぷりA3サイズ

・上部ファスナー開閉で外から見えずに安心。

・うれしい収納力!パット入りの大ポケットやメッシュポケット、ファスナーポケットもついて中の仕分けもスムーズ。

・WEGOオリジナルデザイン★ 各カラーに合わせて別注したクリアカラビナが付属。キーホルダーと合わせたり… 推し活アレンジがさらに楽しくなる!



□その他ウィゴーが展開する“推し活グッズ”

https://wego.jp/pages/f-cts-decobag







<株式会社ウィゴー>

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。

