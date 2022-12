[青木フルーツホールディングス株式会社]

青木フルーツホールディングス株式会社(本社:福島県郡山市、代表取締役会長兼社長:青木信博)は、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」、フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」、フルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」各ブランドにて、極上のフルーツを半年間楽しめるサブスク福袋や全てのサイズ・全ての種類のジュースと引き換え可能なジュースチケットなど、フルーツを様々な形で楽しめる、福袋各種を販売いたします。





この時期だけしか手に入らない! 各ブランドおすすめの福袋をご紹介

物価高騰が加速し、消費者の生活防衛意識が高まる中、フルーツショップ青木、果汁工房果琳、フルーツピークス各店ではそれぞれ、フルーツをお得にお楽しみいただける様々な福袋をご用意いたします。普段食べる機会が少ない珍しい品種のフルーツやご褒美のジュース・タルトなどを気軽な価格で楽しめて、新しいフルーツのおいしさに出会える、1年に1度だけの特別な福袋です。



■フルーツ専門店「フルーツショップ青木」 https://fruits-aoki.com/







1.総額4万円以上お得!フルーツショップ青木 東武池袋店限定『サブスク果物福袋』

フルーツマイスターが厳選した、旬の美味しい極上フルーツ10,800円相当のフルーツ詰め合わせが6カ月間毎月1回ご自宅に届く、フルーツの“サブスク福袋”です。厳選されたフルーツの間違いない美味しさと、「何が届くか箱を開けるまで分からない」ワクワク感を、半年間毎月お楽しみいただける、大変お得なフルーツショップ青木 東武池袋店限定の福袋です。



2.人気のフルーツやこだわりのフルーツを詰め合わせた「福袋」2種

「シャインマスカット」や「あまおう」などの人気のフルーツや、「紅まどんな」など厳選したおすすめ商品を詰め合わせた福袋や、フルーツショップ青木のマスクメロン専用追熟庫「メロンセラー」で追熟したこだわりの「マスクメロン」、人気の「シャインマスカット」などが入った豪華な福袋の計2種類の価格帯の福袋を全店(フルーツショップ青木 東武池袋店を除く)で販売いたします。





■フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」 https://k-karin.jp/

(Wonder Fruits,フルーツバーAOKI,V2&M)









3.どのサイズ、どの種類のジュースでも引き換え可能!フルーツジュースチケット(10枚綴り)

果汁工房果琳では、店頭のどのサイズ・どの種類のジュースでも引き換えが可能(ソフト、パフェ、焼き菓子、一部コラボレーション商品、イベント商品対象外)な10枚綴りのジュースチケットの予約を店頭で承っているほか、年始に数量限定で販売いたします。

季節限定商品やLサイズのジュースなど、お好きな商品と交換ができる1年でこの時期だけしか手に入れることができない大変お得なチケットで、昨年では10万セット以上を売り上げたほど、毎年大好評をいただいている福袋です。





■フルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」 https://fruitspeaks.jp/





4.タルトとお得に交換できるタルトチケット(5枚入り)

フルーツピークスでは、1枚につき税込765円までのタルトと交換できる5枚セットのタルトチケットを数量限定でご用意いたします。

税込765円以上のタルトも差額のお支払いでご購入いただけるチケットで、毎年引換券配布・当日販売ともに完売となる人気の福袋です。

極上のフルーツをたっぷり使った、フルーツが主役のタルトをお得な価格でお楽しみいただけます。





福袋販売概要

1.フルーツショップ青木 東武池袋店 『サブスク果物福袋』(5名様限定)

◆価格:20,230円(税込)

◆内容:フルーツマイスター厳選旬のフルーツ10,800円相当を6カ月間、毎月1回ご自宅へ郵送

※お届け期間は2023年1月~2023年6月となります。

※ご配送のみでのお届けとなります。

◆販売店舗:フルーツショップ青木 東武池袋店

※応募抽選での販売となります。

◆お申込み方法:東武百貨店 池袋本店のWEBサイト、または東武百貨店 池袋本店の各お申込み場所にて所定のお申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、応募ボックスへお入れください。

※東武池袋百貨店 池袋本店WEBサイト( https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/5278 )

◆お申し込み期間:2022年12月1日(木)~2023年1月3日(火)午後6時まで

※2023年1月1日(日・祝)は休業日となります。

◆当選発表:応募者多数の場合は抽選となります。ご当選の方には、2023年1月4日(水)以降、お電話にてご連絡いたします。



2.フルーツショップ青木 『5,000円福袋』『10,000円福袋』

◆価格:5,000円(税込)または10,000円(税込)

◆内容:

『5,000円福袋』…シャインマスカット、あまおう、とちおとめ、紅まどんな等合わせて8,500円相当

『10,000円福袋』…マスクメロン、シャインマスカット、とちあいか、ル・レクチェ等合わせて20,000円相当

※仕入れ状況等により、内容は変更となる場合がございます。

◆販売店舗:フルーツショップ青木 東武池袋店を除く全店

◆販売期間:2023年1月2日(月)~

※数量限定のため、予定数量に達し次第販売終了となります。

※各店によって営業時間が異なります。



3.果汁工房果琳 『福袋(ジュースチケット10枚)』

◆価格:4,860円

◆内容:1枚でお好きなジュース1杯と引き換え可能なジュースチケット10枚

※チケットの利用可能期間は2023年1月1日(日・祝)~2023年11月30日(木)となります。

※チケットは全国の「果汁工房果琳」「フルーツバーAOKI」「V2&M」「Wonder Fruits」全店でご利用いただけます。

※全ての種類・全てのサイズのジュースに利用可能です。ソフト、パフェ、焼き菓子、一部コラボレーション商品、イベント商品等はジュースチケット引換対象外となります。

◆予約受付店舗:全国のフルーツバー店舗(果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V2&M)

※あみプレミアムアウトレット店、mozoワンダーシティ店、イオンモール新居浜店、LINKS UMEDA店は福袋販売対象外となります。

◆予約受付期間:2022年11月14日(月)~2022年12月23日(金)

※予定数量に達し次第終了となります。

◆引き渡し期間:2023年1月1日(日・祝)~2023年1月31日(火)

※引き渡しは予約受付店舗のみで可能です。ご予約を承った店舗以外での引き渡しはいたしかねます。

◆当日販売:各商業施設の初売り期間に合わせ、数量限定で当日販売も予定しております。



4.フルーツピークス 『福袋(タルトチケット5枚)』

◆価格:2,700円

◆内容:1枚で税込765円までのタルトと交換ができるチケット5枚

※チケットの利用可能期間は2023年1月6日(金)~2023年11月30日(木)となります。

※チケットはフルーツピークス全店でご利用いただけます。

◆販売店舗:フルーツピークス 全店

◆引換券配布期間:2022年12月17日(土)~2022年12月31日(土)

※各店店頭で引き換え券の配布を行います。

※引き換え期間は各店初売り日の翌日~2023年1月7日(土)まで、引き換え券を受け取った店舗でのみ引き換えが可能です。期間が過ぎた引換券は無効となりますのでご注意ください。

※引換券配布数には限りがございます。

◆当日販売:各店初売り日当日より、数量限定で当日販売も予定しております。





会社概要

・会社名:青木フルーツホールディングス株式会社

・本社所在地:福島県郡山市八山田五丁目405番地

・代表者:代表取締役会長兼社長 青木信博

・創業:1924年

・資本金:2300万円

・従業員数:2267名(正社員264名) ※2022年1月1日時点

・企業サイト:https://aoki-group.com/

・事業内容:

【フルーツバー事業】果汁工房果琳(153店舗)、Wonder Fruits(14店舗)、フルーツバーAOKI(10店舗)、V2&M by FruitsBar AOKI(10店舗)

【フルーツタルト&カフェ事業】フルーツピークス(15店舗)

【フルーツショップ事業】フルーツショップ青木(7店舗)

【その他】FRUITS IN LIFE(1店舗)、アオキフルーツオンライン

※()は2022年12月5日時点での店舗数



