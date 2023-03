[株式会社80&Company]

『SBI Gaming Kids Day with Pokemon UNITE』3/21(火・祝)18:00-YouTubeにて公開予定



株式会社80&Company(本社:京都市左京区、代表取締役:堀池 広樹)が株式会社イオンファンタジーと共同で運営するゲームの習いごと「ゲームカレッジLv.99」がSBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:北尾 吉孝)主催、の『SBI Gaming Kids Day with Pokemon UNITE』に出演します。本イベントは、株式会社ポケモン(本社:東京都港区、代表取締役社長:石原 恒和、以下「ポケモン社」)が提供するチーム戦略バトルゲーム『Pokemon UNITE(ポケモンユナイト)』を活用したポケモン社公認の子ども向けイベントで、イベントの模様は、2023年3月21日よりイベント専用のYoutubeチャンネル並びにSBI e-Sportsの公式Twitterにて公開される予定です。











イベントの概要





名称 :SBI Gaming Kids Day with Pokémon UNITE

主催 :SBIホールディングス株式会社

協力 :テレビ番組「ポケモンとどこいく!?」(テレビ東京)

オンラインスクール「ゲームカレッジLv.99」(株式会社イオンファンタジー)

アミューズメント施設「モーリーファンタジー」(株式会社イオンファンタジー)

出演者:松丸亮吾、あばれる君、桃月なしこ、ゴー☆ジャス、Zackray

概要 :テレビ東京系列のTV番組「ポケモンとどこいく!?」からポケリーダーの松丸亮吾さん、あばれる君さんをポケモンのスペシャリストとしてお迎えし、「もしも授業にゲームがあったら・・・?」をテーマに、「ゲームカレッジLv.99」の生徒達が架空の学校を舞台として、ポケモンに関するクイズや『Pokémon UNITE』のエキジビションマッチ等を通じて、ゲームから新しい発見や学びを体験します。



【イベント公式webサイト】

https://sbikidsday.jp/



【イベント動画配信先】

Youtube : https://www.youtube.com/@sbi-gkd/featured

Twitter : https://twitter.com/SBI_eSports

動画公開期間(予定):2023年3月21日(火)18:00~2023年6月21日(水)18:00

※公開当日は、ライブ配信を実施予定





【「Pokémon UNITE」の概要】

株式会社ポケモンとTencent GamesのTiMi Studioが共同開発する、Android、iOSおよびNintendo Switch用のポケモン初のチーム戦略バトルゲーム。5vs5に分かれてチームバトル!たくさんのゴールを決めて、勝利を目指せ!攻撃も防御も味方とともに!連係プレイがバトルの鍵を握るぞ!

公式webサイト:https://www.pokemonunite.jp/ja/





【「ポケモンとどこいく!?」の概要】

2022年4月3日からテレビ東京系列(TXN)などで毎週日曜朝8時に放送しているポケモン情報バラエティ番組。愛称は『ポケどこ』。

公式webサイト:https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pokedoko/





ゲームカレッジLv.99







ゲームカレッジLv.99は、考える力をゲームで伸ばす新しい習いごとです。「遊び」が持つ「学び」の効果を最大限に活かし、子どもたちが成長できるようなプログラムをゲームを通して実践しています。

80&Companyの専門家組織「Cross Education Lab.」の東京大学大学院情報学環講師 藤本徹先生、Global Teacher Prize 2019 Top10に選出された正頭英和先生が監修、楽しく遊べて学習効果の高いオンラインゲームスクールです。ゲームを通して、子ども達がこれからを生きる上で大切な問題解決力、思考力、創造性などをはじめとする様々な能力を楽しみながら育みます。

ゲームカレッジLv99についてはこちら:https://www.fantasy.co.jp/level99/







会社概要



SBIホールディングス株式会社





SBIホールディングス株式会社は、オンライン証券・銀行・保険などの金融サービス事業を中心に、ベンチャー企業への投資を主とするアセットマネジメント事業、医薬品・健康食品および化粧品などの開発・販売や、新薬の研究開発を行うバイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業を3大事業として、SBIグループを形成し、飛躍的な成長を遂げてきました。

2023年3月期より、「金融サービス事業」「投資事業」「資産運用事業」「暗号資産事業」「非金融事業」の5事業へと変更し「金融を核に 金融を超える」を実現するべく、引き続き先進技術を活用した商品・サービスの改善や新たなビジネスの創出に向け注力していきます。

代表取締役 :北尾 吉孝

所在地 : 東京都港区六本木一丁目6番1号

事業内容 : 株式等の保有を通じたインターネット総合金融グループの統括・運営等

URL :https://www.sbigroup.co.jp/





株式会社80&Company





”ゼロから無限大をつくる”

株式会社80&Companyは、人や事業のポテンシャルが発揮された活気あふれる世の中をつくることを目指し、多様な人の心に火を点け、巻き込み、価値を共創することをミッションとしています。

エンジニア・デザイナー・マーケターなど各領域のプロフェッショナルが多数在籍し、一気通貫でパートナー企業と描く大義の実現に向けて事業共創を行なっています。

代表取締役 : 堀池 広樹

所在地 : 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町6-1 TECH STUDIO KYOTO

事業内容 : 新規事業開発/共同研究開発/WEBシステム/AI・アプリ開発/ブランディング/マーケティング

URL : https://80and.co



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/11-23:40)