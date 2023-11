[ベータ・ジャパン株式会社]

オンライン/オフラインの垣根を超えた顧客調査支援サービス「OMO Data Search」を11月1日にリリース







b8ta Japan(本社:東京都千代田区、代表:北川卓司、以下b8ta)は、三菱UFJ信託銀行株式会社(本社:東京都千代田区、取締役社長:長島 巌、以下三菱UFJ信託銀行)と2023年11月1日(水)、b8taではリアル店舗に訪れるお客様を対象としたオフラインのデータ取得を、三菱UFJ信託銀行の「Dprime」アプリではオンラインの約30万人におよぶDprime会員を対象としたオンラインのデータを同期間に収集することを目的とし、オンライン/オフラインの垣根を超えた顧客調査支援サービス「OMO Data Search」のサービスをリリースし、協業を開始いたします。



Dprimeは、情報銀行の仕組みを活かして個人ユーザーのパーソナルデータを企業に提供するサービスです。アプリを通じて、個人にデータ登録やアンケートを依頼し、結果をマーケティング施策へ活用。個人ユーザーはアンケート回答や、ログインや毎月のキャンペーン等に参加をすることでポイント・ギフトを得ることが可能です。



一方、b8taはリアル店舗を国内に4店舗有し、毎日数多くのご来店客様に新しい発見と体験を訴求しています。従来のサービスに沿って店内のインプレッション(商品の前を通り過ぎた人の数)、ディスカバリー(商品の前に5秒以上滞在した人の数)等の定量データと、b8taテスター(店舗スタッフ)が取得したお客様の生の声の定性データをマーケティング施策へ活用しています。



両サービスを掛け合わせたOMO Data Searchを活用することで、出品企業としてはオンライン(アプリ内アンケート)とオフライン(定量・定性)データを活用した統合リサーチレポートを受け取ることが可能となります。商品リリース前のターゲット策定、出品商品の需要判断やコンセプトの推敲、今後とるべきアクションのご提案といったマーケティング施策のお役立てをいたします。



■b8ta Tokyo - Shibuyaで「Dprime | b8ta Special Exhibition ~暮らしとデータ~」を開催

2023年11月1日(水)~2023年11月30日(木)の1カ月間、b8ta Tokyo - ShibuyaへOMO Data Searchを活用いただく三菱UFJ信託銀行のお取引先企業様の商品をご出品いただきます。



■データの流れ (イメージ)



■協業の背景

b8taは「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」のミッションを掲げています。店頭での販売(売ること)を主目的にせず、お客様に商品の発見と体験をお届けしながら、定量・定性データを取得し、マーケティングに活用いただいています。

情報銀行「Dprime」は2021年のサービス開始後、順調にダウンロード数を伸ばし、現在30万人のユーザーを有しています。「オンラインとオフラインの両面で調査を行い、自社のマーケティング活動に有効に活用したい」という企業様からのご要望を受け、この度「OMO Data Search」をリリースする運びとなりました。

データ収集後は、オンラインとオフラインでの消費者の反応の差を分析します。商品ターゲット像について解像度を高め、オンライン・オフラインのどちらに注力するべきか、商品のPRポイントをどのように変化させるべきか等をレポートとして報告し、新商品・新サービスの販売戦略に貢献してまいります。



■開催日程

三菱信託銀行「Dprime」アプリ調査期間(予定):10月25日(水)~11月30日(木)

b8taご出品期間(予定):11月1日(水)~11月30日(木)



■Dprimeについて



Dprimeは、企業さまに情報銀行の仕組みを活かして個人ユーザーのパーソナルデータをご提供するサービスです。アプリを通じて、個人にデータ登録やアンケートを依頼。結果をマーケティング施策への活用頂くだけでなく、新商品の認知拡大などプロモーションツールとしてもご利用いただけます。

個人ユーザーはアンケート回答や、ログインや毎月のキャンペーン等に参加をすることでポイント・ギフトが貰えます。また、企業と一緒に新商品を共創する等のプロジェクトも展開し、社会や企業とデータを通して繋がることができます。







【法人向け】

https://www.marketing-research.dprime-mutb.jp/

【個人向け】

https://www.dprime-mutb.jp/



【b8taとは】

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして2015年以来新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



■b8ta Japan 公式ホームページ

https://b8ta.jp/



■b8ta Japan 公式SNSアカウント

Twitter: https://twitter.com/b8tajp

Facebook: https://www.facebook.com/b8tajp

Instagram: https://www.instagram.com/b8tajp/



