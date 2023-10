[株式会社Gushcloud Japan]

Gushcloudの支援と共に、ヒップホップ業界を代表するラッセル・シモンズと契約を締結



東南アジアを中心に世界11か国でインフルエンサーマーケティングを手掛けるGushcloud International(シンガポール本社、CEO: Althea Lim)およびその日本法人である株式会社Gushcloud Japan(本社:東京都港区、代表取締役:上野 和孝、以下、Gushcloud Japan)は、Def Jam Recordings(デフ・ジャム・レコーディングス)(現ユニバーサルミュージック傘下の最大の音楽レーベル)の創設者であるラッセル・シモンズ(Russel Simmons)とともに、中国系フランス人アーティストのローリー(Laurie)の英語圏での音楽活動を支援いたします。







ローリーとの取り組みについて





2023年9月8日、シンガポール - 中国系フランス人アーティストのローリーは、9月14日にシンガポールのワリッチ・マナー(Wallich Manor)で開催された、ザ・ハンジャン・クラブ(The Hanjan Club)主催の限定リリース・パーティーで最新シングル「Molasses」を発表しました。



今年で26歳を迎えたシンガーソングライターである彼女は、年内に英語で初のデビューアルバム『Text Me If You're Lost』のリリースを予定しており、同アルバムにも「Molasses」が収録されています。さらに、ヒップホップの名門レーベルであるデフ・ジャムの創設者として有名な、ラッセル・シモンズとの契約も発表しました。



「シングル曲 'Molasses' と、アルバムに収録されているその他すべての曲は、私が自分のサウンド、芸術性、そして勇気を見出していく過程から生まれました。自分の創造力には限界がなく、長年そうでないと語りかけてきた頭の中の声に対して、自分には常に力があったんだと気づきました。今はただ、私の音楽性を通して、世界が私と私の物語を知ってくれることを楽しみにしています。何年も迷っていたけれど、やっと自分自身を見つけることができたと言えるわ。」とローリーは語ります。



さらに、彼女は「ラッセル・シモンズが私と契約を結んでくれたことにもとても感謝しています。彼の指導によって、私は自信を取り戻し、より良いアーティストになれる方法を学ぶことができています。」と述べています。



ローリーは、「The Next Banger」と呼ばれる中国のソングライター向けテレビコンテストの出場者としてキャリアをスタートさせました。昨年音楽業界に参入して以来、ローリーは「Fantasize」、「Don't Talk To Me」、「Do Me」、「Power」、「Honey Bunny」、「他说YDGAD」の6曲をリリースしました。

最近では、Marquee Singaporeで開催されたTeam Wang Human Remix 2022パーティーでパフォーマンスを披露し、アジアのポップ・アイドル、Jackson Wang (ジャクソン・ワン)のシンガポールとパリでのコンサートの前座を務めました。



⚫︎Instagram:@nutella_thief

< https://www.instagram.com/nutella_thief/ >



会社概要





■Gushcloudグループについて< https://www.gushcloud.com/ >

Gushcloudグループは、2011年にシンガポールで設立され、現在はアジアを中心に11か国(シンガポール・マレーシア・インドネシア・タイ・フィリピン・ベトナム・韓国・日本・アメリカ・中国・オーストラリア など)で事業を展開しています。

「Creating Tomorrow’s Positive Influence」をシンボルに掲げ、主に、インフルエンサーマーケティング事業、エンターテインメント事業、eスポーツ事業、コマース事業に特化したグローバルタレントエージェンシーグループです。タレントのマネジメント、ブランド戦略とアクティベーション、マーケティング、IPイベントの共同制作などを行っております。

60,000人以上のタレントネットワークを構築し、インフルエンサーおよびコンテンツを通して、ファンとブランドをつなげるため、最大限のサポートに注力しております。



■株式会社Gushcloud Japan会社概要

会社名:株式会社Gushcloud Japan

代表取締役:上野 和孝

所在地:〒105-7313 東京都港区東新橋1丁目9-1 東京汐留ビルディング

事業内容:インフルエンサーマーケティング事業、タレントマネジメント事業、eスポーツ事業

広報担当:櫻井 泰斗

広報に関する問い合わせ先:info.jp@gushcloud.com



