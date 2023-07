[株式会社New Innovations]

株式会社New Innovations(本社:東京都江東区、代表取締役CEO兼CTO:中尾 渓人、以下「New Innovations」)は、株式会社みずほ銀行(本店:東京都千代田区、取締役頭取:加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」)が四半期毎に有望なイノベーション企業を選出する「Mizuho Innovation Award 2023.2Q」の受賞企業に選出されました。









「Mizuho Innovation Award」について





「Mizuho Innovation Award」は、みずほ銀行が有望なスタートアップ企業を表彰するために2017年に創設した賞です。イノベーティブな事業に挑戦するスタートアップ企業の成長をサポートしていく観点から、四半期ごとに、ビジネスモデルの優位性、チーム力、成長可能性などを評価の軸として対象企業を選定し、受賞企業には大企業とのビジネスマッチングなど各種サポートが実施されます。



受賞理由





・AIやロボティクスなどの優れたコア技術を用い、コストカットではなく、高い付加価値創造を目指した事業展開を行っている点

・ハード、ソフト両面の技術力だけではなく、社会実装に向けた大企業とのビジネス推進に長け、グローバル企業を含めた多数の連携を有している点

・幼少期からロボット開発を行っていた中尾代表のもとに、多彩なメンバーが集い、コンサルティングから開発・事業展開までワンストップで提供できる体制を構築できている点



代表取締役 中尾 渓人 コメント





この度、「Mizuho Innovation Award 2023 2Q」という素晴らしい賞をいただき、イノベーション企業としてご評価いただけましたことを大変光栄に存じます。今回の受賞は、平素よりご支援いただいているみずほ銀行はじめ、お客様やお取引先の皆さま、投資家の皆さま、そしてNew Innovationsのメンバーなど、多くの方々の支援あってこそだと思っております。

「人類を前に進め、人々を幸せにする」という理念のもと、あらゆる業界をテクノロジーにより無人化し、人が付加価値の高い仕事に従事できる社会の実現へ向けて、これからもさらなるイノベーションを起こし、社会課題解決に貢献してまいります。



代表取締役CEO兼CTO プロフィール







中尾 渓人(Keito Nakao)

1999年、和歌山県生まれ。14歳で『RoboCup Junior』世界大会にて入賞。15歳から開始したシステム開発事業で取引先が300を超えたことをきっかけに、高校在学中の2018年に株式会社New Innovations を設立。「人類を前に進め、人々を幸せにする」を理念に、あらゆる業界に向けてOMOソリューションを提供することで、企業の生産性向上や収益増加、顧客体験の向上などに寄与している。「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」選出。





New Innovations について





「人類を前に進め、人々を幸せにする」を理念に掲げ、OMO(オンラインとオフラインの融合)を主軸とする事業を展開しています。コンサルティングから開発・事業展開までワンストップで支援。AIやクラウド、オンライン制御などのコア技術を駆使し、省力・自動化を軸にしたハードウェア製造とソフトウェア構築を行います。自社プロダクトとしてAIカフェロボット「root C」も運営。ロボティクスを通じた付加価値創造により、あらゆる業界における生産性向上や事業構造の変革、顧客体験の向上を実現し、企業の収益増加、そして産業の発展に貢献します。



採用情報





New Innovations は、OMO領域における事業企画及び技術者を積極採用しています。人型ロボットをはじめ様々な開発に携わってきたシニアエンジニアや、幼少期からロボット製作に携わり国内外のロボットコンテストで優勝した若手人材まで、幅広いメンバーが活躍している開発組織です。

ご応募お待ちしております。

https://hrmos.co/pages/newinov/jobs



【会社概要】

人類を前に進め、人々を幸せにする

会社名 :株式会社New Innovations

代表取締役:中尾 渓人

資本金 :28億400万円(準備金含む)

設立 :2018年1月

事業内容 :OMOソリューションやAIカフェロボット「root C(ルートシー)」の提供

本店 :東京都江東区福住2-5-4 IXINAL門前仲町4F

URL :https://newinov.com/



